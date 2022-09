OTTAWA, ON, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada est résolu à faire une priorité de la protection des personnes les plus vulnérables dans le monde. Comme l'accès à la protection internationale demeure un défi, le Canada continuera de faire en sorte que les personnes dans le besoin disposent de voies bien définies d'accès à la sécurité.

Grâce à son leadership au niveau du Cadre régional global de protection et de solutions régionales (en anglais et en espagnol seulement) (connu sous le nom de MIRPS), le Canada continuera de contribuer au renforcement de la capacité du système d'octroi de l'asile, entre autres mesures de protection offertes aux personnes d'Amérique centrale et du Mexique.

Pour appuyer le MIRPS, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a réitéré aujourd'hui l'appui du Canada au Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) en vue de renforcer la capacité de traitement des demandes d'asile dans les Amériques, au moyen de 3 projets de renforcement de la capacité au cours des 2 prochaines années.

Le premier projet aidera la Commission mexicaine d'aide aux réfugiés à accroître sa capacité à prendre en charge un plus grand nombre de demandeurs d'asile dans des espaces plus sûrs et plus privés. Ce projet visera également à mettre en place des bureaux mobiles de traitement des demandes d'asile dans les régions qui connaissent un afflux de demandes ou à renforcer la capacité d'autres bureaux.

La deuxième initiative vise à renforcer la capacité de la Commission mexicaine à traiter les demandes d'asile. Cet investissement contribuera à financer les opérations de numérisation des dossiers en cours, ce qui permettra d'accélérer le traitement des demandes d'asile au Mexique, de réduire au minimum le risque de perte de données, et d'aider les demandeurs d'asile à recevoir de l'information précise et opportune sur l'état d'avancement de leur dossier.

Enfin, la troisième initiative permettra de renforcer la capacité en matière d'asile au Costa Rica, au Guatemala et au Honduras. Ce projet apportera un soutien technique et opérationnel essentiel aux autorités nationales de ces pays. Cela signifie notamment de réduire les arriérés de demandes d'asile, d'offrir aux fonctionnaires de l'immigration une formation sur les renseignements sur les pays d'origine, et d'échanger de l'information et des pratiques exemplaires entre les fonctionnaires chargés de l'asile et de l'immigration.

L'appui apporté à ces projets reflète l'engagement continu du Canada, en tant que membre de la Plateforme de soutien du MIRPS, à offrir une protection aux personnes qui en ont besoin et à chercher des solutions pour ces personnes. En collaboration avec les pays partenaires, les institutions financières internationales, le secteur privé, les organismes régionaux et d'autres intervenants, le Canada continuera de prendre des mesures pour assurer un soutien plus prévisible et durable aux réfugiés et aux communautés qui les accueillent.

« Le Canada a une longue et honorable tradition de soutien aux personnes ayant besoin de protection. Nous traversons une période de besoins exceptionnels dans le monde entier, avec des niveaux sans précédent de persécution et de déplacement forcé. En tant que ministre canadien de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et en tant que champion du Pacte mondial pour les migrations et ferme partisan du Pacte mondial pour les réfugiés, je me réjouis à la perspective de poursuivre l'engagement du Canada à aider à renforcer les systèmes d'octroi de l'asile au Mexique et en Amérique centrale afin que ces derniers puissent continuer d'offrir une protection essentielle, des infrastructures et des réponses efficaces pour les personnes les plus vulnérables. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Le Mexique et le reste de l'Amérique latine sont confrontés à une crise de déplacement forcé sans précédent, tant par sa complexité que par son ampleur. Cette crise nécessite des réponses régionales coordonnées pour offrir un accès à l'asile aux personnes ayant besoin d'une protection internationale et des voies de migration différentes à celles qui n'en ont pas besoin. Je salue les efforts du Canada pour renforcer les systèmes d'octroi de l'asile au Mexique et en Amérique centrale et sa détermination à trouver des solutions pour les milliers d'hommes, de femmes et d'enfants innocents contraints de fuir leur foyer en quête de sécurité. »

- José Samaniego, directeur régional du Bureau des Amériques du HCR

Faits en bref

Lancée par le haut-commissaire Filippo Grandi en 2019 lors du premier Forum mondial pour les réfugiés, à Genève, en Suisse, la Plateforme de soutien du MIRPS est un mécanisme qui vise à soutenir le partage des responsabilités pour les déplacements forcés en Amérique centrale et au Mexique. Elle a été créée pour appuyer les efforts des 7 pays du MIRPS afin d'offrir une protection, de trouver des solutions et de mobiliser des ressources pour ces efforts.





Les membres de la Plateforme de soutien du MIRPS sont l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie, l'Union européenne, la France, l'Espagne, la Suisse, l'Uruguay, les États-Unis, la Banque interaméricaine de développement, et la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. La Plateforme est soutenue par le HCR, qui offre des services de secrétariat technique du MIRPS. L'Italie et le Saint-Siège sont des observateurs. Plus d'un million de personnes ont été déplacées de force à l'intérieur et à partir des pays d'Amérique centrale et du Mexique en raison de violence, d'inégalités, de pauvreté et d'insécurité alimentaire.

