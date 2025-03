OTTAWA, ON, le 5 mars 2025 /CNW/ - La croissance et le développement des relations du Canada en matière de transport aérien permettent aux compagnies aériennes de proposer plus d'options de vols. Les passagères et passagers ont ainsi davantage de choix et une plus grande commodité, et de nouvelles possibilités s'offrent aux entreprises canadiennes.

La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui que le Canada a récemment conclu un premier accord sur le transport aérien avec le Ghana. Le nouvel accord avec ce pays permet ce qui suit :

Il donne au Canada et au Ghana le droit de désigner plusieurs compagnies aériennes pour exploiter des services aériens réguliers entre les deux pays.

le droit de désigner plusieurs compagnies aériennes pour exploiter des services aériens réguliers entre les deux pays. Il autorise ces compagnies aériennes à desservir n'importe quel point dans les deux pays.

Il permet aux compagnies aériennes de chaque pays d'effectuer 14 vols de passagers et 10 vols tout-cargo par semaine.

Les compagnies aériennes peuvent offrir immédiatement des services dans le cadre de ce nouvel accord.

Citations

« Le Ghana est un marché en pleine croissance pour le Canada, et je suis ravie de voir que ce premier accord ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour les personnes qui voyagent et les entreprises des deux pays. Cet accord permettra de connecter plus de passagères et passagers et de renforcer nos liens culturels et commerciaux. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

« L'accord sur le transport aérien entre le Canada et le Ghana, qui vient d'être finalisé, représente une avancée significative pour les deux pays. Cet accord améliorera la connectivité, favorisera le tourisme et stimulera la croissance économique. Pour le Canada, il apporte un soutien essentiel à ses exportateurs en leur ouvrant les portes du marché dynamique de l'Ouest-Africain et en permettant aux entreprises canadiennes de satisfaire à la demande mondiale pour leurs produits. Ce partenariat renforce notre engagement à augmenter les échanges commerciaux et à favoriser des relations mutuellement bénéfiques dans le monde entier. »

L'honorable Mary Ng

Ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

Les faits en bref

Le commerce bilatéral des marchandises entre le Canada et le Ghana a atteint plus de 380 millions de dollars en 2023. Les exportations canadiennes se sont élevées à 281 millions de dollars, tandis que les importations en provenance du Ghana ont atteint 99,8 millions de dollars.

ont atteint 99,8 millions de dollars. Le gouvernement du Canada travaille continuellement à la conclusion de nouveaux accords et d'accords élargis sur le transport aérien dans le cadre de la politique Ciel bleu, qui favorise la concurrence durable et à long terme ainsi que le développement de services aériens internationaux.

Le Canada a conclu des accords sur le transport aérien ou des arrangements couvrant plus de 125 pays.

Politique Ciel bleu : www.tc.gc.ca/cielbleu

