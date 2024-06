OTTAWA, ON, le 25 juin 2024 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens de partout au pays ont besoin d'options de voyages pratiques. L'élargissement des accords de transport aérien du Canada permet aux compagnies aériennes d'offrir aux personnes qui voyagent et aux expéditeurs plus de vols pour parcourir le monde et faire prospérer leurs entreprises.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui un nouvel accord de transport aérien entre le Canada et l'Argentine, qui offre des avantages supplémentaires aux voyageuses et voyageurs canadiens ainsi qu'à l'industrie du transport aérien.

Le nouvel accord remplacera l'actuel accord de transport aérien entre le Canada et l'Argentine, négocié en 1979.

Le nouvel accord comprendra ce qui suit :

Aucune limite quant au nombre de :

compagnies aériennes canadiennes ou argentines qui peuvent desservir le marché,



vols de passagers ou de fret que ces compagnies aériennes peuvent exploiter,



villes qui peuvent être desservies au Canada et en Argentine;

une plus grande flexibilité pour les compagnies aériennes canadiennes et argentines, qui pourront, si elles le souhaitent, effectuer des liaisons dans d'autres pays pour embarquer et débarquer des passagers et passagères ou du fret en route vers leur destination au Canada ou en Argentine;

une ouverture totale des droits de partage de codes, qui permettra aux transporteurs aériens d'étendre leur offre d'itinéraires grâce à une collaboration commerciale avec d'autres compagnies aériennes, y compris des compagnies d'autres pays;

un régime de tarification moderne;

des dispositions relatives à la sécurité, à la sûreté et à la conduite des affaires qui sont conformes aux normes de l'industrie.

Les compagnies aériennes sont en mesure d'offrir immédiatement des services accrus grâce à cet accord élargi.

Citations

« En tant que fier Canadien d'origine argentine, je suis ravi d'annoncer ce nouvel accord qui renforcera les relations étroites entre le Canada et l'Argentine, un centre régional de commerce et d'investissement. On travaille toujours fort pour faciliter la circulation des biens, des services et des personnes partout dans le monde, et ce nouvel accord aidera les Canadiens à faire exactement cela. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« La signature d'un nouvel accord de transport aérien entre le Canada et l'Argentine ouvre des perspectives intéressantes pour nos compagnies aériennes et nos aéroports. Cet accord offre aux personnes qui voyagent et aux expéditeurs plus de choix et de flexibilité en matière de déplacements. Cela ouvre la voie à l'élargissement des perspectives commerciales, à l'essor du tourisme, au renforcement des liens interpersonnels et à une plus grande vitalité économique entre le Canada et l'Argentine. »

L'honorable Mary Ng

Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

Les faits en bref

L'Argentine est le deuxième marché touristique le plus ancien du Canada en Amérique du Sud, après le Pérou.

Le Canada travaille continuellement à la conclusion de nouveaux accords et d'accords élargis en matière de transport aérien dans le cadre de la politique Ciel bleu du Canada, qui favorise la concurrence durable et à long terme et le développement de services aériens internationaux.

travaille continuellement à la conclusion de nouveaux accords et d'accords élargis en matière de transport aérien dans le cadre de la politique Ciel bleu du Canada, qui favorise la concurrence durable et à long terme et le développement de services aériens internationaux. Dans le cadre de la politique Ciel bleu, le gouvernement du Canada a conclu de nouveaux accords ou des accords élargis en matière de transport aérien couvrant plus de 110 pays.

Le commerce bilatéral entre le Canada et l'Argentine était évalué à 1,76 milliard de dollars canadiens en 2023, soit une hausse d'environ 10 % par rapport à 2022 (1,6 milliard de dollars canadiens).

