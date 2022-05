OTTAWA, ON, le 30 mai 2022 /CNW/ - Le ministre de la Santé, l'honorable Jean Yves Duclos, a conclu un voyage fructueux en Europe où il a participé à la réunion des ministres de la Santé du G7 et à la 75e Assemblée mondiale de la Santé (AMS). Le Canada s'est engagé à travailler avec ses partenaires internationaux sur leurs priorités communes en matière de santé et à s'attaquer aux menaces à la santé publique mondiale en cette période de crises multiples.

Les ministres de la Santé du G7 se sont réunis à Berlin les 19 et 20 mai pour discuter de priorités clés telles que l'importance de l'équité dans la réponse à la pandémie de COVID 19 et le renforcement de la préparation mondiale en cas de pandémie. Cette orientation a été approuvée par tous les partenaires du G7 dans le cadre du Pacte pour la préparation en cas de pandémie (en anglais seulement). Le Canada reconnaît que la résolution d'un problème mondial exige une solution mondiale, ce qui suppose de renforcer la collaboration avec nos homologues internationaux dans le respect de nos valeurs communes.

Le ministre Duclos a eu des réunions bilatérales productives avec ses collègues du G7, ce qui a permis d'établir des positions fortes et unifiées avec des partenaires aux vues similaires dans toutes les priorités de l'Allemagne, ainsi qu'un soutien plus large pour aider l'Ukraine. Le ministre a également pu renforcer la collaboration bilatérale sur des enjeux de santé mondiale, comme la surveillance des maladies, le renforcement de la confiance envers les vaccins, la santé mentale et le bien-être, la résistance aux antimicrobiens (RAM) et les droits en santé et en santé sexuelle et reproductive.

Le G7 joue un rôle de premier plan dans le travail visant à renforcer l'architecture mondiale de la santé et à relever les défis sanitaires. La déclaration des ministres de la Santé du G7 (en anglais seulement) présente les engagements mondiaux pris par les partenaires du G7 pour répondre à la pandémie de COVID 19, renforcer la prévention, la préparation et l'intervention (PPI) en cas de pandémie, lutter contre la RAM et mettre en place des systèmes de santé durables et résistants au climat.

Le 19 mai, le ministre Duclos et le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, ont participé à une séance de travail conjointe (en anglais seulement) avec leurs homologues du G7, où il a été question d'accélérer l'accès équitable et durable aux vaccins, aux traitements et aux diagnostics et de renforcer la PPI en cas de pandémie dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire.

La réunion des ministres de la Santé du G7 s'est terminée par une séance conjointe avec les ministres des Finances du G7, le 20 mai, où l'on a discuté du fonds d'intermédiation financière (FIF) proposé, du soutien au dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 et de la réponse à la « pandémie silencieuse » que constitue la RAM. Les ministres du G7 ont souligné l'importance d'un financement durable pour l'architecture mondiale de la santé et du besoin de tirer parti de cette occasion pour investir dans la santé mondiale.

Après la réunion des ministres de la Santé du G7, le ministre Duclos s'est rendu à Genève du 22 au 24 mai pour la 75e AMS, où il a prononcé la déclaration plénière du Canada sur le thème « La santé pour la paix, la paix pour la santé ». Le ministre Duclos a déclaré qu'il ne peut y avoir de santé sans paix, soulignant que le Canada condamne sévèrement la destruction des installations de santé et les attaques contre les travailleurs de la santé. Il a aussi condamné l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine par la Russie et a réitéré que le Canada est solidaire du peuple ukrainien.

Le Canada a coparrainé une importante résolution menée par l'Ukraine concernant la situation d'urgence sanitaire en Ukraine et dans les pays qui reçoivent des réfugiés et dans ceux qui en accueillent, découlant de l'agression par la Fédération de Russie . Cette résolution condamne avec la plus grande fermeté, l'agression militaire persistante de la Russie contre l'Ukraine, y compris les attaques contre les soins de santé, qui privent des millions de personnes d'un accès sûr et fiable aux services de santé essentiels. La résolution a été adoptée à l'AMS par une importante marge de voix favorables.

Pendant l'AMS, le ministre Duclos a eu de multiples discussions avec ses homologues afin de renforcer les relations. Il a notamment eu une rencontre bilatérale avec le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en marge de l'événement. Ils ont discuté de l'achèvement de la lutte contre la COVID 19, du maintien des efforts pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale à l'avenir et de la façon dont le Canada et l'OMS peuvent continuer à travailler ensemble afin de promouvoir la santé pour tous.

Le ministre Duclos a également rencontré le ministre ukrainien des Soins de santé, Viktor Liashko, et a affirmé l'appui indéfectible du Canada à l'Ukraine et à sa population. Le ministre Duclos a souligné les efforts déployés par le Canada pour promouvoir l'adoption de la résolution de l'AMS sur l'urgence sanitaire en Ukraine et a offert le soutien du Canada à l'Ukraine dans la réalisation de ses principales priorités en matière de santé.

Pendant son séjour en Europe, le ministre Duclos a eu le plaisir de rencontrer ses homologues de l'Argentine, de l'Uruguay, du Danemark, de la Barbade, de la Nouvelle-Zélande, de la Colombie et du Chili. Les sujets abordés comprenaient le financement durable pour la préparation aux pandémies, les efforts pour lutter contre la RAM, et les possibilités d'améliorer la gouvernance à l'OMS. Le ministre Duclos a également réitéré l'engagement du Canada à promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs pour tous.

La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a aussi participé à l'AMS et a dirigé la délégation canadienne après le départ du ministre Duclos. Elle a rencontré divers partenaires internationaux pour travailler sur des dossiers de premier plan tels que la préparation et la réponse aux pandémies, les changements climatiques et la RAM.

Au cours de l'AMS, le Canada a été élu membre du Conseil exécutif de l'OMS pour un mandat de trois ans. Le Canada est un fervent défenseur de l'OMS depuis sa création en 1948. Il joue un rôle actif dans de nombreux domaines d'activité de l'OMS et continuera de le faire en tant que membre du Conseil.

Citations

« Après la pause imposée par la COVID-19, il était encore plus important de participer à ces événements internationaux en personne. Grâce à l'appui de la délégation canadienne, nous avons pu réitérer l'engagement canadien envers la coopération multilatérale afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et de tous les citoyens du globe. Nous devons tirer des leçons de la COVID 19 et renforcer nos systèmes de santé mondiaux et notre réponse pour l'avenir. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la fragilité de nos systèmes de santé et la vitesse à laquelle ils peuvent devenir débordés, ce qui a souvent des répercussions disproportionnées sur les personnes qui sont déjà victimes d'inégalités. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous devons continuer à nous préparer en collaboration aux futures urgences sanitaires et à nous attaquer aux problèmes mondiaux tels que le lien entre les changements climatiques et la santé. »

Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada

Faits en bref

Le Groupe des Sept (G7) est un forum informel regroupant sept grandes nations industrielles et démocraties, soit l'Allemagne, le Canada, la France , l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique, ainsi que l'Union européenne. La présidence est assurée à tour de rôle par les membres sur une base annuelle. L'Allemagne a succédé au Royaume-Uni (2021) à la présidence en 2022 et le Japon lui succédera en 2023.





des Sept (G7) est un forum informel regroupant sept grandes nations industrielles et démocraties, soit l'Allemagne, le Canada, la , l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique, ainsi que l'Union européenne. La présidence est assurée à tour de rôle par les membres sur une base annuelle. L'Allemagne a succédé au Royaume-Uni (2021) à la présidence en le Japon lui succédera en 2023. L'Assemblée mondiale de la Santé (AMS), qui se tient chaque année, est la plus haute instance décisionnelle de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), avec la participation des délégations des 194 États membres de l'OMS. L'AMS est chargée de déterminer les politiques de l'OMS, de nommer le directeur général de l'OMS, de superviser ses politiques financières et d'examiner et d'approuver le budget proposé des programmes.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Marie-France Proulx, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Santé Canada et Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Demandes de renseignements du public : 613-957-2991, 1-866-225-0709