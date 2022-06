OTTAWA, ON, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada travaille d'arrache-pied pour réinstaller au moins 40 000 ressortissants afghans le plus rapidement et de façon aussi sécuritaire que possible. Le Canada a maintenant accueilli au total 14 645 réfugiés afghans, et d'autres arrivent chaque semaine.

Le Mois de la Fierté s'amorce au Canada, ce qui nous donne l'occasion de célébrer la résilience, l'esprit et la diversité de ceux qui s'identifient comme lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queer et bispirituels (LGBTQ2). Depuis longtemps, le Canada est fier de protéger les groupes les plus vulnérables au monde, y compris les réfugiés LGBTQ2 et les aider à se réinstaller. Afin d'aider les réfugiés fuyant la persécution en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression sexuelle, le Canada a été parmi les premiers pays à avoir lancé un programme spécial de réinstallation humanitaire pour les Afghans vulnérables, y compris les personnes LGBTQ2.

Conformément à cet engagement, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) collabore avec la Rainbow Refugee Society (lien en anglais seulement) dans le cadre d'un partenariat connu sous le nom de Rainbow Refugee Assistance Partnership, qui encourage les Canadiens à parrainer les réfugiés LGBTQ2 et renforce la collaboration entre les organisations LGBTQ2 et la communauté du parrainage de réfugiés. Au départ, ce partenariat offrait 50 places avec partage des coûts par année aux réfugiés parrainés par le secteur privé. Le partenariat a récemment été élargi en réponse à la crise en Afghanistan pour fournir 150 places supplémentaires aux réfugiés afghans entre 2022 et 2024.

Le Canada est conscient des vulnérabilités particulières auxquelles sont confrontés les réfugiés LGBTQ2 et continuera de travailler en étroite collaboration avec la collectivité pour les aider à se rendre au Canada en toute sécurité. Nous sommes reconnaissants de la bonne volonté et de l'appui continus des Canadiens d'un océan à l'autre, qui ont accueilli ces personnes dans leurs collectivités. Apprenez comment vous pouvez les aider à faire du Canada leur pays.

Des photos des arrivées précédentes de réfugiés afghans sont disponibles dans Dropbox pour les médias. Vous pouvez également suivre les progrès du Canada en matière d'accueil des réfugiés afghans au Canada.

Citations

« Les réfugiés LGBTQ2 continuent de faire face à des circonstances inimaginables pour le simple fait d'être ce qu'ils sont, et cela en fait une cible de persécution dans des pays comme l'Afghanistan. Ensemble, avec des partenaires comme la Rainbow Refugee Society, nous pouvons créer des collectivités sûres, inclusives et favorables à ces réfugiés vulnérables. Nous continuerons de financer des organismes comme celui-ci afin qu'ils puissent offrir des services essentiels aux personnes qui cherchent à obtenir l'asile au Canada. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La Rainbow Refugee se réjouit de l'initiative du gouvernement du Canada d'accroître le nombre de places en partage des coûts offertes aux réfugiés LGBTQ2 d'Afghanistan parrainés par des organismes privés. La persécution fondée sur la sexualité et l'identité de genre demeure omniprésente dans le monde entier. Dans les conflits armés, les personnes LGBTQ2 sont particulièrement vulnérables à la violence et sont confrontées à des obstacles accrus pour franchir les frontières et obtenir une protection. L'élargissement des voies d'accès à la sécurité qui tiennent compte de ces vulnérabilités est une étape importante dans l'exécution de l'obligation du Canada en matière de droits de la personne à l'égard de la protection humanitaire. »

- Aleks Dughman-Manzur, co-directeur exécutif, Rainbow Refugee Society

Faits en bref

Par l'intermédiaire du Rainbow Refugee Assistance Partnership, le gouvernement fournit des coûts de démarrage et un soutien au revenu pendant trois mois, tandis que les parrains privés offrent un soutien au revenu pendant neuf mois.

En date de mai 2022, plus de 170 réfugiés sont arrivés grâce à cette initiative avec la Rainbow Refugee Society.

Afin d'être pris en considération pour un programme de réinstallation du Canada, les réfugiés doivent être renvoyés par un organisme d'aiguillage désigné, comme l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ou être parrainés par le secteur privé.

IRCC fournit du financement à au moins 55 fournisseurs de services (FS) qui offrent un soutien précis aux réfugiés LGBTQ2. En outre, IRCC a financé un projet avec cinq FS qui, en partenariat avec des groupes locaux de personnes LGBTQ2, ont élaboré un programme d'information et d'orientation visant à fournir des services ciblés et axés sur les clients aux réfugiés LGBTQ2 autoidentifiés à Halifax , Winnipeg , Calgary et Vancouver .

