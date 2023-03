MISSISSAUGA, ON, le 18 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la réponse du Canada à la situation en Türkiye et en Syrie, le gouvernement du Canada traite selon la priorité les demandes de résidence temporaire et permanente ainsi que de réfugiés en provenance de gens touchés par les tremblements de terre dévastateurs. Maintenant, nous prenons des mesures pour faciliter la prolongation du séjour des ressortissants turcs et syriens déjà au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé de nouvelles mesures d'immigration visant à soutenir les résidents temporaires turcs et syriens au Canada qui pourraient être incapables de retourner chez eux en ce moment en raison de la destruction causée par les tremblements de terre dans la région.

À compter du 29 mars 2023, les ressortissants turcs et syriens pourront continuer à étudier, travailler ou rendre visite à leur famille en demandant gratuitement une prolongation de leur statut. Une voie ouverte de permis de travail sera mise à la disposition des ressortissants turcs et syriens déjà au Canada. Ces mesures faciliteront la tâche des ressortissants turcs et syriens qui souhaitent prolonger leur statut temporaire au Canada et changer de voie temporaire.

Compte tenu du fait que certains demandeurs de résidence permanente ont perdu leurs titres de voyage à cause des tremblements de terre, nous lèverons l'obligation de détenir un passeport ou un titre de voyage afin qu'un visa de résident permanent soit approuvé pour venir au Canada. Nous permettons aussi aux citoyens canadiens et aux résidents permanents de la Türkiye et de la Syrie de revenir au Canada en annulant les frais des passeports temporaires, des passeports à durée de validité limitée ou des titres de voyage d'urgence, de même que ceux des certificats de citoyenneté canadienne et des titres de voyage des résidents permanents.

Ces nouvelles mesures s'appuient sur le travail déjà en cours pour établir l'ordre de priorité des demandes à l'étranger provenant de ceux qui ont été personnellement touchés par les tremblements de terre. Les demandes de résidence temporaire nouvelles et existantes, ainsi que les demandes de résidence permanente en provenance des régions touchées - y compris les demandes de réinstallation des réfugiés - sont toutes traitées selon la priorité. À cela s'ajoutent les demandes de visa de visiteur présentées par les membres de la famille immédiate de citoyens canadiens et de résidents permanents canadiens, afin qu'ils puissent rejoindre leurs proches au Canada.

En outre, le Canada collabore avec les partenaires des Nations Unies dans la région pour offrir un refuge temporaire aux réfugiés aux termes du processus de réinstallation du Canada qui ont été gravement touchés pendant qu'ils attendent le traitement de leur demande. Nous continuerons à surveiller de près les besoins des habitants de la région et adapterons notre intervention au besoin.

« Le Canada s'engage à aider les gens touchés par les tremblements de terre dévastateurs en Türkiye et en Syrie. Nous établissons déjà l'ordre de priorité des demandes à traiter en provenance des personnes touchées et, aujourd'hui, nous présentons de nouvelles mesures qui facilitent la prolongation du séjour au Canada des ressortissants turcs et syriens et leur permettent d'être avec leur famille, tout en continuant à travailler et à étudier dans un environnement sûr. Notre gouvernement se tiendra toujours prêt à réagir aux crises internationales émergentes et à aider ceux qui en ont besoin. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Notre gouvernement demeure résolu à aider les ressortissants turcs et syriens touchés par les tremblements de terre. Nous savons que de nombreux Canadiens ont des membres de la famille qui sont touchés par les tremblements de terre, et les mesures d'aujourd'hui devraient offrir du réconfort à ces Canadiens. Grâce à ces nouvelles mesures, nous espérons atténuer les difficultés auxquelles ils font face actuellement en accordant la priorité aux demandes à l'étranger et en leur permettant de rester plus longtemps au Canada. Nous comprenons les problèmes que rencontrent ceux touchés par cette tragédie, et apporterons sans cesse un soutien et une aide pendant cette période difficile. »

- L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

En date du 8 février 2023, près de 16 000 clients d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) avaient des demandes en cours en Turquie et en Syrie. De ce nombre, environ 1 700 clients (750 demandes de résidence permanente et 920 demandes de résidence temporaire) provenaient de la région où les tremblements de terre ont eu lieu.

Ces mesures seront en vigueur du 29 mars au 25 septembre 2023.

D'autres renseignements sur la façon de demander ces nouvelles mesures se trouveront sur le site Web d'IRCC dans les prochaines semaines.

En date du 24 février 2023, le Canada a annoncé un soutien humanitaire de 50 millions de dollars pour la réponse au tremblement de terre en Türkiye et en Syrie. Ce financement aidera à soutenir une gamme d'activités humanitaires essentielles et une réponse humanitaire opportune, efficace et coordonnée en Türkiye et en Syrie.

