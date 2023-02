VANCOUVER, BC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Le Canada s'engage à protéger les Iraniens déjà au Canada et à aider les familles des Iraniens à rester ensemble. Compte tenu des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne commises par le régime iranien, qui a pris des mesures de répression brutales contre les protestataires, certaines personnes pourraient souhaiter prolonger leur séjour au Canada plutôt que de rentrer chez eux pour le moment.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé de nouvelles mesures afin de soutenir les résidents temporaires iraniens qui se trouvent au Canada.

À compter du 1er mars 2023, ces mesures faciliteront la tâche des Iraniens qui souhaitent proroger leur statut temporaire au Canada et changer de volet, ce qui permettra aux Iraniens de demander un nouveau permis pour continuer à étudier, travailler ou visiter des membres de sa famille à partir du Canada. Les Iraniens déjà au Canada auront également la possibilité d'obtenir un permis de travail ouvert. Les demandes des Iraniens au Canada seront traitées en priorité.

De plus, le gouvernement du Canada dispense les Iraniens qui souhaitent prolonger leur séjour au Canada de certains frais de traitement. Il dispense également les citoyens et les résidents permanents canadiens qui se trouvent en Iran et qui souhaitent partir des frais de passeport et de titre de voyage pour résident permanent.

Le Canada continuer d'étudier des changements à d'autres programmes, comme le volet des défenseurs des droits de la personne, l'un des quelques programmes dans le monde d'immigration permanente dédiés aux personnes qui protègent les droits de la personne et en font la promotion.

Ces mesures font suite aux mesures que nous avons prises précédemment contre la suppression flagrante par le régime iranien des droits de la personne et des libertés du peuple iranien.

Nous surveillons de près la situation et les besoins des Iraniens et adapterons notre réponse en conséquence.

Citations

« Le Canada ne restera pas inactif face à ces agressions alors que le régime iranien continue de violer les droits de la personne. Notre gouvernement continue de défendre le peuple iranien en facilitant la tâche des Iraniens qui souhaitent prolonger leur séjour ici au Canada pour être avec les membres de leur famille et en les aidant à continuer de travailler et d'étudier en toute sécurité. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec la communauté canado-iranienne, qui a l'intention de jeter la lumière sur les mesures de répression du régime iranien. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Peu importe la raison pour laquelle vous êtes ici, en cette période de grande incertitude pour le peuple iranien, le Canada demeure déterminé à soutenir la communauté irano-canadienne. Avec ces nouvelles mesures, nous espérons atténuer les difficultés auxquelles les Iraniens sont actuellement confrontés en leur permettant de rester plus longtemps, de vivre et de travailler dans un endroit sûr. Et où ils pourront peut-être un jour s'établir de façon permanente. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

Faits en bref

Le 7 octobre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures qui comprenaient la désignation du régime iranien comme régime qui se livre à des violations flagrantes ou systématiques des droits de la personne et au terrorisme, ce qui rend les hauts fonctionnaires de ce régime inadmissibles au Canada en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Ces nouvelles mesures de facilitation sont en vigueur, et les demandes seront acceptees du 1 er mars jusqu'au 28 fevrier 2024.

mars jusqu'au 28 fevrier 2024. De plus amples renseignements sur la façon de se prévaloir de ces nouvelles mesures seront affichés sur le site Web d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter du 1 er mars 2023.

mars 2023. Le Canada offre 3 volets de réinstallation pour les réfugiés qui se trouvent à l'extérieur de leur pays d'origine, et qui ne peuvent pas y retourner : le Programme des réfugiés parrainés par le gouvernement, le Programme de parrainage privé de réfugiés et le Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas.

