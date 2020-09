Les écrivains et artistes canadiens seront à l'honneur dans le cadre de plus de 20 activités virtuelles à l'occasion de l'édition spéciale 2020 de la Foire du livre de Francfort

GATINEAU, QC, le 24 sept. 2020 /CNW/ - Les yeux du monde littéraire seront tournés vers le Canada, pays invité d'honneur de la toute première édition spéciale de la Foire du livre de Francfort, du 14 au 18 octobre 2020.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a dévoilé aujourd'hui, dans un message vidéo, la programmation virtuelle du Canada pour l'édition spéciale de cette année. Les activités suivantes seront accessibles au grand public sur le site Web de Canada FBM2020 :

Activités culturelles

Le Canada en harmonie

Une série de spectacles de la fête du Canada 2020, mettant entre autres en vedette la pianiste Alexandra Stréliski, l'artiste de hip-hop Haviah Mighty et l'auteure-compositrice-interprète Leela Gilday.

Mini-documentaires littéraires

Margaret Atwood

Conversation exclusive de 60 minutes avec Margaret Atwood, auteure de poésie, d'ouvrages de fiction, d'études, d'essais et de romans graphiques les plus célèbres au Canada. La discussion sera animée par Charles Foran, auteur de livres de fiction et d'essais qui lui ont valu de nombreux prix et distinctions.

Espoir : Écrire pour contrer le désespoir avec Alix Ohlin, Jocelyne Saucier et Joshua Whitehead

Il semble souvent que l'humanité soit tourmentée par une ombre sombre, assaillie de crises environnementales, sociales et politiques. Quel est le rôle de l'artiste pour nous aider à confronter la calamité? Qu'exigeons-nous de nos artistes : de la résistance, de l'empathie, de la perspicacité ou tout cela ensemble?

Un pays riche de plusieurs cultures avec Kim Thúy, Esi Edugyan et Catherine Hernandez

L'idée que nous, en tant que personnes, créons et habitons différentes identités est largement acceptée de nos jours. Mais comment ces différentes identités influencent-elles le travail d'un écrivain, façonnent les réponses de ses lecteurs et déterminent sa position dans la communauté littéraire? Une identité devient-elle inévitablement plus prédominante qu'une autre?

L'art d'illustrer avec David Alexander Robertson, Sydney Smith et Guillaume Perrault.

Depuis l'époque des peintures dans les grottes, peut-être même depuis plus longtemps, l'homme utilise des images pour raconter des histoires. Les romanciers graphiques et les illustrateurs de livres pour enfants ont un public de plus en plus nombreux, avide d'explorer et d'apprécier l'interaction entre les mots et le langage visuel. Cette activité sera richement et abondamment illustrée d'images et d'exemples de certains des auteurs et illustrateurs les plus célèbres du Canada.

Le ministre Guilbeault était accompagné virtuellement de l'honorable Stéphane Dion, ambassadeur du Canada en Allemagne et envoyé spécial auprès de l'Union européenne et de l'Europe; de Juergen Boos, président de la Frankfurter Buchmesse; et de Caroline Fortin, présidente de Canada FBM2020. Le gouvernement du Canada est également fier d'annoncer une délégation virtuelle de neuf auteurs et illustrateurs qui représenteront le Canada sur la scène mondiale à Francfort cette année.

Le rôle du Canada en tant que pays invité d'honneur se poursuivra jusqu'en 2021, par des activités littéraires et culturelles en personne qui mèneront à la participation du Canada en tant qu'invité d'honneur à Francfort en 2021. Patrimoine canadien et ses principaux partenaires, soit Canada FBM2020, le Conseil des arts du Canada, Affaires mondiales Canada et Téléfilm Canada, sont heureux de faire découvrir au public allemand et international les auteurs et illustrateurs du Canada, ainsi que les artistes du domaine du cinéma, de la musique et des arts de la scène. Ce rendez-vous d'envergure appuie nos industries créatives, notamment le secteur de l'édition, dans la réalisation de leurs objectifs d'exportation internationale grâce à notre Stratégie d'exportation créative.

Au cours de la prochaine année, le gouvernement du Canada annoncera d'autres activités canadiennes en Allemagne. Pour obtenir les renseignements les plus récents, rendez-vous à canadafbm2020.com.

Citations

« Le Canada est fier d'être le pays invité d'honneur de cette édition spéciale de la Foire du livre de Francfort en cette année unique. Nous sommes fiers de l'incroyable talent des artistes canadiens et nous apprécions cette occasion de mettre en valeur le savoir-faire et la diversité des écrivains et artistes d'ici grâce à cette plateforme unique. En investissant dans ce projet, nous aidons les artistes canadiens à se faire connaitre d'un public international, en plus d'entrainer des retombées économiques importantes pour l'industrie de l'édition et d'autres secteurs créatifs. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Partout dans le monde, la pandémie a plongé de nombreuses personnes dans l'isolement. Mais nous sommes toujours moins seuls avec un bon livre. Ces temps difficiles mettent en évidence à quel point la littérature et les arts en général sont un ingrédient essentiel de la vie. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le Canada, cet automne, et encore plus l'an prochain en tant que pays à l'honneur, fera tout pour rendre disponible sa riche littérature et ses expressions culturelles diversifiées, dans le cadre de la Foire du livre de Francfort, de loin le plus grand salon du livre au monde. Je souhaite à toutes et tous une foire fantastique, réussie et joyeuse! »

- S.E. Stéphane Dion, ambassadeur du Canada en Allemagne et envoyé spécial auprès de l'Union européenne et de l'Europe

« Lorsque nous avons commencé à célébrer le thème Singulier Pluriel du Canada plus tôt cette année, personne n'avait la moindre idée de ce que 2020 nous réservait. L'énorme programme littéraire que Canada FBM2020 préparait depuis plusieurs années, mettant en lumière la diversité de l'industrie de l'édition canadienne, n'a pas pu être réalisé en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie. Toutefois, nous attendons avec impatience plusieurs faits marquants canadiens cet automne. Dans le cadre de l'édition spéciale de la Foire, nos partenaires ont mis au point un impressionnant programme en ligne qui sera également présenté dans le cadre de notre « Bookfest » numérique. Le programme met en vedette de nombreux grands noms canadiens, dont Esi Edugyan, Jocelyne Saucier et David Robertson. Les traductions en allemand de plus de 240 livres canadiens seront publiées d'ici octobre, et j'en suis très heureux. Grâce à elles, nous aurons encore plus hâte de voir la présentation du Canada en tant que pays invité d'honneur en 2021. »

- Juergen Boos, président, Frankfurter Buchmesse

« L'industrie canadienne du livre est ravie de participer à cette « édition spéciale » 2020 de la Foire du livre de Francfort. Cette année sera l'occasion pour nous de promouvoir virtuellement des auteurs et des illustrateurs issus de notre délégation littéraire. Le contexte actuel nous a obligés à être encore plus créatifs et novateurs, mais notre objectif reste le même : révéler notre identité au Singulier Pluriel en projetant au-devant de la scène mondiale les puissantes œuvres des écrivains et illustrateurs canadiens. Ainsi, Canada FBM2020 poursuivra sa mission première qui consiste à soutenir activement la littérature canadienne tout en contribuant à accroître les ventes de livres et de droits canadiens sur le marché allemand. »

- Caroline Fortin, présidente, Canada FBM2020

Les faits en bref

La délégation canadienne d'auteurs et d'illustrateurs compte dans ses rangs Alix Ohlin, Catherine Hernandez, Esi Edugyan, David Alexander Robertson, Guillaume Perreault, Jocelyne Saucier, Joshua Whitehead, Kim Thúy and Sydney Smith. Ces auteurs participeront à trois mini-documentaires traitant de sujets variés.

Le 8 septembre, la Frankfurter Buchmesse a annoncé qu'en raison de la COVID-19, elle avait remplacé son exposition sur place par un vaste programme numérique pour l'édition spéciale de la Foire du livre de Francfort.

Le 7 juillet, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il prolongerait son année d'invité d'honneur jusqu'en 2021 et qu'il fournirait une programmation virtuelle pour la Foire de 2020.

Le rôle de pays invité d'honneur est une participation d'un an dans toute l'Allemagne qui contribue à promouvoir l'industrie de l'édition du Canada ainsi que ses secteurs littéraire et créatif sur la scène internationale.

Le thème du programme littéraire canadien de la Foire du livre de Francfort est Singulier Pluriel. Ce slogan reflète la diversité et la culture du Canada, pays où chacun est unique, mais lié par des valeurs communes.

