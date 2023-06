BEDFORD, NS, le 28 juin 2023 /CNW/ - Les communautés partout au Canada ont besoin de travailleurs de la santé. Le secteur de la santé est l'un des secteurs clés de la main-d'œuvre canadienne qui fait face à des pénuries sans précédent. Pour aider à relever ce défi, le ministre Fraser a annoncé le mois dernier de nouveaux changements au programme phare d'immigration économique du Canada, Entrée express. Désormais, le gouvernement du Canada peut inviter à présenter une demande de résidence permanente au Canada des candidats issus de domaines particuliers ou possédant des compétences, une formation ou des aptitudes linguistiques spécifiques.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, ont annoncé l'utilisation de ces nouvelles mesures pour une ronde d'invitations spécifiques à envoyer aux travailleurs de la santé, y compris les médecins, les infirmières, les dentistes, les pharmaciens, les physiothérapeutes et les optométristes. Cette première ronde de sélection axée sur les catégories sera lancée aujourd'hui, 500 travailleurs de la santé seront invités à présenter une demande. Une deuxième ronde, de 1500 invitations, aura lieu le 5 juillet. Cette approche progressive assurera le lancement réussi du programme.

En mettant l'accent sur les candidats ayant une expertise dans le domaine de la santé et en faisant venir les talents dont le pays a besoin, cette mesure aidera à améliorer l'accès aux services de santé pour les Canadiens et leurs familles. De plus, les toutes premières rondes de sélection axée sur les catégories soutiennent l'engagement du Canada à accueillir des professionnels et travailleurs qualifiés en demande dans les communautés de tout le pays. Aux côtés des rondes d'invitations générales, ces sélections axées sur les catégories se poursuivront tout au long de l'année et de plus amples renseignements continueront d'être communiqués dans les semaines à venir.

Un cycle d'invitations dédiées aux professionnels de la santé vient s'ajouter aux initiatives existantes visant à combler les pénuries de main-d'œuvre dans le secteur de la santé.

Le Projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique, pour lequel deux nouveaux volets ont été annoncés il y a quelques semaines, offre aux réfugiés qualifiés et aux autres personnes déplacées la possibilité d'utiliser leur éducation, leur formation et leur expérience pour poursuivre leur carrière au Canada. À ce jour, c'est dans le secteur des soins de santé que ce projet pilote a connu le plus grand succès, plus de 50 % des demandes reçues étant pour des candidats travaillant comme aides-soignants, préposés aux bénéficiaires et associés aux services aux patients.

En avril, des changements ont été apportés à Entrée express pour faciliter la délivrance de visas de résident permanent aux médecins qui fournissent des services médicaux financés par l'État au Canada.

En décembre, le gouvernement du Canada a annoncé que 90 millions de dollars seraient investis dans des projets visant à éliminer les obstacles qui empêchent les nouveaux arrivants qualifiés et compétents d'acquérir une expérience professionnelle dans leur propre profession ou domaine d'études.

Entre 2017 et 2022, 21 656 nouveaux arrivants qualifiés sont arrivés au Canada pour travailler dans le domaine de la santé.

L'annonce d'aujourd'hui fait progresser les efforts du Canada en vue de retenir et recruter des travailleurs de la santé pour répondre à la crise des effectifs dans le secteur de la santé. La promotion d'un effectif durable dans le secteur de la santé est l'une des priorités communes en matière de santé sur lesquelles le gouvernement du Canada, les provinces et les territoires se sont mis d'accord dans le cadre du plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens. Ce plan est soutenu par un engagement du budget 2023 de près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 46,2 milliards de dollars de nouveaux fonds pour les provinces et les territoires, afin d'améliorer les services de soins de santé pour les Canadiens. Dans le cadre de ces accords, les provinces et les territoires sont également invités à rationaliser la reconnaissance des titres de compétences étrangers pour les professionnels de la santé formés à l'étranger et à favoriser la mobilité de la main-d'œuvre, en commençant par la reconnaissance multijuridictionnelle des titres de compétences pour les principaux professionnels de la santé.

« Les professionnels de la santé travaillent sans relâche pour fournir des soins de classe mondiale aux personnes vivant dans des communautés partout au Canada, mais ce n'est pas un secret que notre système de santé a besoin de plus de travailleurs pour continuer à fournir les soins de qualité que les gens au Canada méritent. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec mon collègue, le ministre Duclos, pour annoncer le premier cycle de sélection axée sur la catégorie des soins de santé, qui améliorera l'accès à la résidence permanente pour les travailleurs qualifiés ayant de l'expérience dans le domaine des soins de santé. Nous sommes impatients d'accueillir de nombreux professionnels de la santé dans notre pays. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Dans aucun secteur n'est la pénurie de main-d'œuvre plus proéminente que dans le secteur de la santé. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à faciliter, accélérer et rationaliser les demandes de résidence permanente et améliorera les efforts de recrutement du personnel de santé en faisant venir au Canada davantage de professionnels de la santé qualifiés. Cela aidera ensuite les patients à obtenir en temps opportun les soins de qualité dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Nous continuerons également à travailler avec les provinces, les territoires et les intervenants pour résoudre la crise du personnel de santé en améliorant la planification et le maintien des effectifs, et en rationalisant la reconnaissance des titres de compétences étrangers afin que les nouveaux professionnels de la santé arrivant au Canada puissent mettre en œuvre leurs compétences et leur expertise plus rapidement. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

Faits en bref

Selon les données sur l'établissement d'IRCC, les nouveaux arrivants qualifiés qui sont arrivés au Canada entre 2017 et 2022 avaient l'intention de travailler dans les professions de santé suivantes (veuillez noter qu'il s'agit d'estimations préliminaires et qu'elles risquent de changer) :

2022 avaient l'intention de travailler dans les professions de santé suivantes (veuillez noter qu'il s'agit d'estimations préliminaires et qu'elles risquent de changer) : 10 051 infirmières (y compris les infirmières autorisées, les infirmières auxiliaires autorisées et les infirmières psychiatriques autorisées)



4 449 médecins (dont 2 013 médecins spécialistes)



2 552 dentistes



2 054 pharmaciens



910 physiothérapeutes (798) et ergothérapeutes (112)



156 optométristes



218 diététiciens et nutritionnistes



13 chiropraticiens



410 technologues de laboratoire médical



222 technologues en radiation médicale



151 audiologistes et orthophonistes



171 praticiens paramédicaux de santé primaire



56 professions paramédicales



88 inhalothérapeutes, perfusionnistes cliniques et technologues cardiopulmonaires



155 hygiénistes dentaires et thérapeutes dentaires

Entrée express est le principal système de gestion des demandes du Canada pour les personnes souhaitant immigrer de manière permanente dans le cadre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), du Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), de la catégorie de l'expérience canadienne et d'une partie du Programme des candidats des provinces.

En juin 2022, le gouvernement du Canada a modifié la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de permettre la sélection des immigrants sur la base d'attributs clés qui soutiennent les priorités économiques, tels que l'expérience professionnelle spécifique ou la connaissance du français.

afin de permettre la sélection des immigrants sur la base d'attributs clés qui soutiennent les priorités économiques, tels que l'expérience professionnelle spécifique ou la connaissance du français. Le 31 mai 2023, le ministre Fraser a annoncé le lancement, pour la première fois, de la sélection axée sur les catégories, un nouveau processus visant à accueillir en tant que résidents permanents les nouveaux arrivants qualifiés ayant une expérience professionnelle dans des emplois prioritaires.

Les catégories ont été déterminées à la suite de consultations approfondies avec les partenaires provinciaux et territoriaux, les intervenants et le public, ainsi que d'un examen des besoins du marché du travail. Une liste complète des emplois admissibles pour les nouvelles catégories est disponible sur notre site Web.

L'immigration représente près de 100 % de la croissance de la main-d'œuvre au Canada, ce qui permet de remédier aux pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés.

En vertu de l'Accord Canada-Québec, le Québec établit ses propres niveaux d'immigration. De 2018 à 2022, les admissions dans le cadre du Programme fédéral des hautes compétences représentaient entre 34 % et 40 % de l'ensemble des admissions de francophones à l'extérieur du Québec.

