BERLIN, Allemagne, le 26 août 2025 /CNW/ - Le nouveau gouvernement du Canada a le mandat de renforcer et de diversifier nos relations internationales. Dans le contexte commercial mondial en transformation, ce mandat ne fait que croître en importance. C'est dans cette optique que le premier ministre Mark Carney s'est rendu en Allemagne pour renforcer nos liens commerciaux et nouer de nouveaux partenariats dans le marché des minéraux critiques, qui connaît un essor rapide.

Plus tôt cette année, au Sommet du G7 de Kananaskis, en Alberta, le premier ministre Carney a présenté l'Alliance sur la production de minéraux critiques. Il s'agit d'une initiative canadienne prenant appui sur des partenariats internationaux de confiance et visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques afin de favoriser la défense collective et la technologie de pointe.

Aujourd'hui, à Berlin, le Canada et l'Allemagne ont signé une déclaration d'intention commune afin de resserrer leur coopération dans l'objectif de sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, d'accroître la collaboration à l'égard de la recherche et du développement et de cofinancer de nouveaux projets en matière de minéraux critiques qui contribuent à une variété d'industries, de la fabrication de véhicules électriques à la défense, en passant par l'aérospatiale.

À cette fin, le premier ministre Carney et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, ont annoncé qu'Isabella Chan, sous-ministre adjointe principale pour le Secteur des terres et des minéraux chez Ressources naturelles Canada, deviendra envoyée spéciale du Canada et aura pour mandat de faire progresser ce partenariat. Ils ont également salué la nomination de Matthias Koehler, directeur général adjoint des politiques sur les matières premières de l'Allemagne, au poste d'envoyé spécial pour cette initiative.

Doté de vastes ressources énergétiques et naturelles, le Canada a ce dont le monde a besoin pour répondre à la demande de demain. En s'alliant à l'Allemagne, la plus grande économie européenne, le Canada pourra stimuler l'investissement au pays et créer des emplois mieux rémunérés, tout en accélérant la transition vers l'énergie propre et en renforçant la sécurité transatlantique.

Le premier ministre Carney et le chancelier Merz ont également discuté de l'agression que la Russie mène actuellement contre l'Ukraine, soulignant qu'aucune décision concernant l'Ukraine ne devrait être prise sans l'Ukraine et qu'aucune décision concernant l'Europe ne devrait être prise sans l'Europe. Le premier ministre a réaffirmé le soutien indéfectible du Canada envers l'Ukraine à la suite des rencontres tenues cette fin de semaine à Kyiv avec le président Zelenskyy, rappelant la récente allocation canadienne de 2 milliards de dollars en aide militaire. Il a aussi déclaré qu'il faudra des garanties de sécurité crédibles pour créer les conditions propices à une paix durable.

Le premier ministre a aussi souligné que le Canada et l'Allemagne pourraient resserrer leur collaboration bilatérale à l'égard du gaz naturel liquéfié (GNL) et de l'hydrogène, notamment par l'intermédiaire du Partenariat énergétique Canada-Allemagne. Le Canada entamera des pourparlers au sujet de l'approvisionnement d'acheteurs allemands en GNL tout en développant la coopération dans le cadre de l'Alliance pour l'hydrogène entre le Canada et l'Allemagne, afin d'établir un corridor commercial transatlantique pour l'hydrogène qui favorisera la transition vers l'énergie propre et renforcera la sécurité énergétique.

« Le Canada a l'immense potentiel de devenir l'un des principaux fournisseurs fiables de minéraux critiques dans le monde, et le Canada et l'Allemagne sont des partenaires stratégiques naturels dans le cadre de cette mission. À l'heure où la demande intérieure pour les minéraux critiques s'accroît en Allemagne et que ce pays diversifie ses chaînes d'approvisionnement, les travailleurs et les industries du Canada peuvent devenir les fournisseurs sûrs et stables de ces ressources indispensables. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le Canada et l'Allemagne ont en partage un profond engagement à l'égard de la démocratie, de la sécurité et de la durabilité - et l'industrie allemande a besoin des ressources que le Canada peut offrir en cette ère d'incertitude mondiale. Nous saisissons donc cette occasion pour bâtir, consolider nos acquis et soutenir la concurrence ensemble, afin de montrer au reste du monde que des pays comme le Canada et l'Allemagne jouent dans la cour des grands et sont des chefs de file au chapitre des partenariats et de la prospérité. »

-- L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada est un partenaire stratégique idéal. Nous avons les minéraux critiques et les ressources naturelles ainsi que les travailleurs, les entreprises et le savoir-faire pour les amener sur les marchés. En renforçant notre partenariat économique et industriel avec l'Allemagne, nous stimulons la résilience économique du Canada et faisons avancer les intérêts stratégiques canadiens de concert avec des alliés de confiance. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Faits saillants

Pendant sa visite en Allemagne, le premier ministre Carney était accompagné du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Mélanie Joly , et du ministre de la Défense nationale, David J. McGuinty .

, et du ministre de la Défense nationale, . L'annonce d'aujourd'hui s'ajoute aux engagements pris au Sommet du G7 de 2025, qui s'est tenu à Kananaskis , en Alberta , où les dirigeants ont annoncé le Plan d'action sur les minéraux critiques du G7 et salué l'instauration de l'Alliance sur la production de minéraux critiques.

, en , où les dirigeants ont annoncé le Plan d'action sur les minéraux critiques du G7 et salué l'instauration de l'Alliance sur la production de minéraux critiques. À Berlin , le premier ministre s'est aussi réjoui de la conclusion d'ententes entre plusieurs entreprises canadiennes et allemandes :

, le premier ministre s'est aussi réjoui de la conclusion d'ententes entre plusieurs entreprises canadiennes et allemandes : Troilus Gold Corporation, une société minière canadienne en phase de développement, a conclu une entente d'approvisionnement avec Aurubis AG, un grand groupe européen du domaine de l'aluminerie et du recyclage dont le siège social est à Hambourg, en Allemagne. Dans le cadre de cette entente à long terme, Aurubis devrait acquérir une grande partie de la production à venir de concentré de cuivre de Troilus.



Métaux Torngat, une entreprise installée au Québec qui se consacre au développement du projet de terres rares, et Vacuumschmelze (VAC), un chef de file mondial de la production d'aimants permanents de terres rares, ont signé un protocole d'entente en vue de conclure une entente pour que Métaux Torngat fournisse à long terme à VAC des oxydes de terres rares séparées entièrement traçables et produits de manière responsable.



Rock Tech Lithium, une entreprise canado-allemande spécialisée dans les technologies propres, a signé un protocole d'entente avec Enertrag pour raccorder son usine de transformation du lithium de Guben, en Allemagne, aux parcs solaires et aux parcs éoliens extracôtiers d'Enertrag. Rock Tech Lithium pourra ainsi décarboner ses activités et offrir des prix plus concurrentiels.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques stimule l'offre en minéraux critiques provenant de sources responsables et appuie le développement de chaînes de valeur tant au Canada que sur le plan international.

Le Canada et l'Allemagne continueront de discuter de questions stratégiques concernant l'énergie dans le cadre du Partenariat énergétique Canada-Allemagne et de faire avancer les priorités en matière de sécurité énergétique collective et d'innovation lors de la réunion des ministres de l'énergie et de l'environnement du G7 qui aura lieu cet automne dans la région du Grand Toronto, en Ontario .

