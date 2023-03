OTTAWA, ON , le 27 mars 2023 /CNW/ - Des écosystèmes sains sont indispensables au succès et à la durabilité à long terme des pêches canadiennes, qui continuent à jouer un rôle important dans l'économie. Alors que la demande de produits de la mer de haute qualité et exploités de façon durable augmente dans le monde entier, le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre des mesures de gestion, qui soutiennent nos pêcheurs tout en protégeant la santé de l'écosystème océanique.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé sa décision de reconduire le total autorisé des captures (TAC) de crevettes nordiques dans les zones de pêche à la crevette (ZPC) 5 et 6, situées au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador. Cette année, le TAC de crevettes nordiques dans la ZPC 5 restera à 14 200 et celui de la ZPC 6 à 9 430. L'ouverture de la pêche est prévue pour le 1er avril.

La décision de reconduire le TAC favorisera la durabilité de cette pêche, tout en offrant des possibilités économiques aux pêcheurs qui dépendent de ce stock.

Pêches et Océans Canada continuera de travailler avec les pêcheurs, les communautés autochtones, et d'autres partenaires pour promouvoir la gestion durable de la pêche à la crevette nordique dans les ZPC 5 et 6.

Citation

« Les pêcheurs des communautés rurales, côtières, et autochtones comprennent l'importance de la durabilité à long terme de nos ressources océaniques, comme en témoignent les efforts qu'ils déploient pour promouvoir la bonne gestion de ces ressources. La décision que nous avons prise aujourd'hui montre l'équilibre que nous devons maintenir si nous voulons garantir le succès de nos pêcheries et de nos pêcheurs pour les générations à venir. Je souhaite aux pêcheurs qui partiront en mer dans les semaines à venir une saison sécuritaire et fructueuse. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

En 2022-2023, le TAC de la ZPC 5 a été réduit de 12 % pour tenir compte de la diminution de la biomasse exploitable entre 2020 et 2021.

2021. En 2022-2023, le TAC de la ZPC 6 a été légèrement réduit (de 1,1 %) afin d'appliquer le taux d'exploitation maximal de 10 % prescrit dans le plan de reconstitution de 2018. Le plan de reconstitution est révisé pour être conforme au Règlement de pêche (dispositions générales), étant donné que la crevette nordique de la ZPC 6 est un stock de poisson important visé par les dispositions relatives aux stocks de poissons de la Loi sur les pêches.

