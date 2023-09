OTTAWA, ON, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Le 31 mai, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a annoncé des changements à Entrée express permettant la sélection axée sur les catégories. Ces changements aident à pallier les pénuries de main-d'œuvre en vue de soutenir un objectif économique déterminé en invitant des candidats ayant une expérience de travail précise ou des compétences en français à présenter une demande de résidence permanente.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, ont annoncé que la première ronde d'invitations dans les métiers de la catégorie de l'agriculture et l'agroalimentaire au titre de la sélection axée sur les catégories s'ouvrira cette semaine. Cette priorité accordée aux nouveaux arrivants ayant de l'expérience dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire - y compris les entrepreneurs de services agricoles, les surveillants d'exploitation et les bouchers de détail et de gros - aidera le secteur à attirer les travailleurs qualifiés dont il a besoin partout au pays.

Le système canadien Entrée express est maintenant adapté en vue d'offrir une voie simplifiée et efficace aux personnes ayant une expertise dans les domaines essentiels. En invitant en priorité les nouveaux arrivants qualifiés ayant de l'expérience dans les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, le Canada vise à répondre à la demande croissante de travailleurs et à pourvoir des postes clés qui contribuent à l'avancement des activités agricoles et agroalimentaires du pays.

La sélection axée sur les catégories et le Programme pilote sur l'agroalimentaire témoignent de l'engagement du Canada à attirer les personnes les plus talentueuses dans le monde et aide à répondre aux besoins en travailleurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour soutenir l'économie. Ces rondes de sélection axée sur les catégories se poursuivront tout au long de l'année, parallèlement aux rondes d'invitations générales et aux rondes propres aux programmes.

Citations :

« La sécurité alimentaire est une priorité pour tous les Canadiens, et notre pays est le cinquième exportateur mondial de produits agroalimentaires et de fruits de mer. C'est pourquoi il est essentiel de remédier aux pénuries de main-d'œuvre pour maintenir la capacité du secteur à produire et à transformer des aliments à cette échelle pour les Canadiens et les marchés d'exportation du monde entier. Il s'agit d'une étape passionnante vers l'accueil d'un plus grand nombre de travailleurs agricoles et alimentaires qualifiés dans notre pays. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Notre secteur agricole et agroalimentaire est un important moteur de croissance économique et a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et fiable pour continuer à nourrir notre population croissante. Le système canadien d'Entrée express est un outil important qui permet d'attirer des travailleurs possédant les compétences dont notre secteur agricole de classe mondiale a besoin. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Liens connexes

Suivez-nous!

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources (à l'intention des médias seulement): Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]; Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]