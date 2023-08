OTTAWA, ON, le 1er août 2023 /CNW/ - Le système canadien Entrée express est maintenant adapté en vue d'offrir une voie simplifiée et efficace aux personnes ayant une expertise dans les domaines essentiels. En invitant en priorité les nouveaux arrivants qualifiés ayant de l'expérience dans les métiers, le Canada vise à répondre à la demande croissante en travailleurs et à pourvoir des postes clés qui contribuent à la croissance économique et au progrès du pays.

Le 31 mai, l'honorable Sean Fraser, ancien ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé des changements à Entrée express permettant la sélection axée sur les catégories. Ces changements aident à pallier les pénuries de main-d'œuvre en vue de soutenir un objectif économique déterminé en invitant des candidats ayant une expérience de travail précise ou des compétences en français à présenter une demande de résidence permanente.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, nouveau ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que la première ronde d'invitations dans la catégorie des métiers au titre de la sélection axée sur les catégories s'ouvrira cette semaine. Cette priorité accordée aux nouveaux arrivants ayant de l'expérience dans les métiers, notamment la menuiserie, la plomberie et la soudure, aidera le secteur canadien de la construction à attirer des travailleurs qualifiés dont il a besoin partout au pays.

La sélection axée sur les catégories témoigne de l'engagement du Canada à attirer les personnes les plus talentueuses dans le monde et aide à répondre aux besoins en travailleurs de métiers pour soutenir l'économie. Aux côtés des rondes d'invitations générales, ces rondes de sélection axée sur les catégories se poursuivront tout au long de l'année, et d'autres détails seront annoncés au cours des prochaines semaines.

« Il est absolument essentiel de remédier à la pénurie de travailleurs de métiers qualifiés dans notre pays, et la solution consiste notamment à aider le secteur de la construction à trouver et à conserver les travailleurs dont il a besoin. Par cette ronde de sélection axée sur les catégories, nous reconnaissons que ces travailleurs qualifiés sont essentiels, et je me réjouis à l'idée d'accueillir d'autres personnes aussi talentueuses au Canada. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

