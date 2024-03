SUDBURY, ON, le 6 mars 2024 /CNW/ - Les communautés rurales et francophones en situation minoritaire sont essentielles à la croissance à long terme du Canada, et l'immigration régionale joue un rôle clé dans le renforcement de leurs économies. En particulier, le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN) a réussi à mettre en relation les entreprises et les employeurs des collectivités éloignées avec les nouveaux arrivants qualifiés dont ils ont besoin pour prospérer.

C'est pourquoi l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui de nouveaux programmes pilotes pour les communautés rurales et les minorités francophones, alors qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) poursuit ses travaux en vue de la création d'un programme permanent d'immigration dans les communautés rurales. Il s'agit du Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Programme pilote d'immigration dans les communautés francophones.

Le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales, qui vise à garantir que les communautés rurales continuent d'avoir accès aux programmes destinés à remédier aux pénuries de main-d'œuvre et à aider les entreprises locales à trouver les travailleurs dont elles ont besoin, sera lancé à l'automne 2024. Il offrira des voies d'accès à la résidence permanente aux nouveaux arrivants qui peuvent aider à remédier aux pénuries de main-d'œuvre critiques et qui souhaitent vivre à long terme dans ces petites communautés.

S'inspirant du succès du PPICRN et dans le cadre de notre Politique d'immigration francophone, nous lancerons également le Programme pilote d'immigration dans les communautés francophones à l'automne 2024. Le programme pilote visera à augmenter le nombre de nouveaux arrivants d'expression française qui s'établissent dans les communautés francophones en situation minoritaire à l'extérieur du Québec et contribuera à assurer le développement économique des communautés francophones en situation minoritaire, tout en permettant de progresser vers le rétablissement et l'augmentation de leur poids démographique.

IRCC ouvrira le processus de candidature des communautés au printemps pour sélectionner les communautés qui participeront aux programmes pilotes et le ministère fournira de plus amples détails dans les mois à venir.

Alors que nous nous efforçons de faire du PPICRN un programme permanent, ces nouveaux programmes pilotes permettront d'attirer et de retenir des travailleurs étrangers qualifiés dans les communautés rurales et francophones minoritaires, contribuant ainsi à leur vitalité économique et linguistique. IRCC se réjouit de poursuivre sa collaboration avec ces communautés alors que nous travaillons ensemble pour renforcer nos programmes d'immigration.

Citations :

« Les communautés rurales et du Nord sont confrontées à des défis économiques et démographiques uniques. Cependant, grâce au PPICRN, les communautés rurales ont pu attirer et retenir les travailleurs qualifiés dont elles ont besoin depuis des années pour assurer leur croissance économique. C'est pourquoi nous ferons du PPICRN un programme permanent et introduirons ces deux nouveaux programmes pilotes. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec ces communautés, tout en nous efforçant de mettre en relation les entreprises et les travailleurs qualifiés dont elles ont besoin pour prospérer. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les employeurs de la région, dans de nombreux secteurs, réclament davantage de moyens pour constituer leur main-d'œuvre en raison de la pénurie sans précédent de travailleurs qualifiés. En travaillant d'arrache-pied avec notre gouvernement, nous avons mis en œuvre le PPICRN, qui connaît un grand succès, et maintenant, en lançant le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et le Programme pilote d'immigration dans les communautés francophones, nous soutiendrons davantage la voie vers la transformation du PPICRN en un programme permanent. Cela permettra aux employeurs de renforcer leur main-d'œuvre et de contribuer à l'économie locale en desservant les résidents des deux langues officielles. »

- Marc Serré, député de Nickel Belt et Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles

« Nous avons pu constater de première main les bénéfices et l'importance du PPICRN. Le PPICRN s'est révélé un atout majeur pour attirer une main-d'œuvre qualifiée et accroître la population de Sudbury. Non seulement le programme a permis de combler des lacunes et de relever des défis tels que la pénurie de main-d'œuvre, mais il continue également de favoriser la prospérité économique de nos collectivités d'une manière qui profitera à toute une génération. »

- Viviane Lapointe, députée de Sudbury

Faits en bref :

En date du 31 décembre 2023, 4 595 nouveaux arrivants ont obtenu la résidence permanente grâce au PPICRN, ce qui permet de remédier aux pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés tels que les soins de santé, l'hébergement et la restauration, le commerce de détail, la fabrication et les services scientifiques et techniques.





Le 21 février 2024, IRCC a prolongé jusqu'au 31 juillet 2024 la date limite à laquelle les collectivités actuelles du PPICRN peuvent recommander des candidats à la résidence permanente. IRCC a également augmenté le nombre de candidats que les collectivités peuvent recommander. Ces changements permettent aux collectivités participantes de prendre part au programme pilote pendant une période plus longue et de continuer à combler leurs besoins en main-d'œuvre avec des candidats qualifiés.





Le 31 octobre 2023, IRCC a publié un rapport intitulé Un système d'immigration pour l'avenir du Canada , qui trace la voie à suivre pour renforcer notre système d'immigration afin de mieux répondre aux besoins de notre pays et des nouveaux arrivants. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures définies dans le rapport, IRCC continue d'étudier les possibilités d'améliorer l'immigration régionale, notamment par le biais du Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales.





, qui trace la voie à suivre pour renforcer notre système d'immigration afin de mieux répondre aux besoins de notre pays et des nouveaux arrivants. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures définies dans le rapport, IRCC continue d'étudier les possibilités d'améliorer l'immigration régionale, notamment par le biais du Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales. Le Programme pilote d'immigration dans les communautés francophones donne suite à l'engagement pris par IRCC dans le plan de mise en œuvre 2024-2028 de la Politique d'immigration francophone d'inclure de nouvelles communautés francophones ciblées par les programmes régionaux d'immigration économique, où les employeurs et la communauté ont un rôle à jouer dans la sélection des nouveaux arrivants pour leur région. Ce programme pilote contribuera également à la réalisation des objectifs ambitieux du gouvernement du Canada en matière d'immigration francophone, tels qu'ils sont décrits dans le Plan des niveaux d'immigration 2024-2026.

Liens connexes :

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]