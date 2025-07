CALGARY, AB, le 21 juill. 2025 /CNW/ - En collaboration avec des communautés autochtones, des chefs de file des secteurs privé et sans but lucratif et des partenaires provinciaux, le gouvernement du Canada prend des mesures pour régénérer des forêts de l'Alberta, ce qui permettra de protéger la qualité de l'air et de préserver les vastes paysages naturels de la province pour les générations à venir.

Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a aujourd'hui annoncé, de concert avec Project Forest, The Carbon Farmer et FIND Biomass Inc., un co-investissement de plus de 125 millions de dollars dans quatre projets qui permettront de planter 12 millions d'arbres et de restaurer des habitats essentiels à diverses espèces en péril en Alberta, notamment le caribou.

Ces investissements contribueront à créer et à restaurer des forêts et habitats fauniques biodiversifiés et à séquestrer du carbone tout en créant de bons emplois saisonniers et à temps plein pour les collectivités environnantes en Alberta. Nous ne nous contentons pas de planter des arbres - nous bâtissons un Canada plus fort, plus sain et plus résilient.

Citations

« Les forêts sont non seulement des écosystèmes, mais aussi des moteurs de l'économie, des solutions au réchauffement climatique et des piliers de notre culture. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada fait équipe avec le gouvernement de l'Alberta, des communautés autochtones, le secteur privé et des organismes à but non lucratif pour restaurer nos paysages forestiers et bâtir une économie plus verte. En vue d'assurer la résilience de l'économie albertaine, tous les secteurs d'activité et ordres de gouvernement doivent unir leurs forces pour transformer des objectifs communs en retombées positives durables. »

Corey Hogan

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Notre gouvernement a à cœur de favoriser la biodiversité en investissant dans la protection des habitats fauniques et d'espèces en péril comme le caribou. Comme la survie de cette espèce emblématique du Canada dépend de la santé de nos forêts, nous collaborons avec divers partenaires en Alberta pour protéger et restaurer son habitat. Cette démarche contribuera à préserver la nature tout en renforçant les économies locales. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le programme 2 milliards d'arbres est une initiative transformatrice qui marquera pour toujours l'avenir du Canada en instaurant un monde plus vert et plus sain où les Canadiennes et les Canadiens seront plus nombreux à pouvoir se connecter avec la nature. Le financement généreux que Project Forest a reçu n'est pas qu'un simple soutien financier : c'est un catalyseur qui donnera une belle impulsion à notre mission de restaurer la nature, une forêt à la fois. C'est très important pour notre organisation, et nous manquons de mots pour exprimer toute l'étendue de notre gratitude. Ces fonds nous permettront d'avoir un impact plus grand, plus rapidement; nous sommes profondément reconnaissants de jouir de cette occasion formidable. »

Mike Toffan

Fondateur et directeur général, Project Forest

« Les aliments que produisent les agriculteurs sur leurs terres sont d'une importance vitale pour nous tous. Certains champs ou portions de champs qui ont été déboisés par le passé sont en fait mieux adaptés aux écosystèmes forestiers en raison de divers facteurs comme la qualité du sol, la superficie de la parcelle, la nécessité de prévenir l'érosion, la valeur de rétention d'eau et les avantages associés à la connectivité de l'habitat. Grâce au programme 2 milliards d'arbres, nous pourrons planter fièrement des arbres en collaboration avec des agriculteurs qui souhaitent utiliser une mosaïque de pratiques écologiques exemplaires pour gérer leurs terres. »

Brad Rabiey

Président, The Carbon Farmer

« En tant qu'entreprise autochtone, nous avons à cœur de créer des possibilités d'emplois et de formations pour les Autochtones tout en contribuant à assurer la pérennité de l'environnement. Grâce à ce projet, FIND Biomass peut collaborer avec un propriétaire foncier qui partage son attachement aux valeurs sociales et environnementales. En plantant des peupliers hybrides - une espèce à croissance rapide -, nous séquestrerons dix fois plus de carbone qu'une forêt naturelle. »

Melissa Minks

FIND Biomass Inc.

