OTTAWA, ON, le 18 juin 2021 /CNW/ - Le monde est aux prises avec une crise des réfugiés. Partout dans le monde, des millions de personnes sont déplacées et aspirent à ce que bon nombre d'entre nous tiennent pour acquis : un endroit sécuritaire où vivre. En tant que chef de file mondial en matière de protection des personnes qui en ont le plus besoin, le Canada a accueilli presque la moitié de la totalité des réfugiés réinstallés dans le monde en 2020. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a récemment qualifié le Canada de « lumière brillante dans une année horrible pour la réinstallation des réfugiés ».

Nos efforts font une différence, mais les personnes les plus vulnérables du monde comptent sur nous pour que nous en fassions davantage. En prévision de la Journée mondiale des réfugiés, l'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a rencontré la représentante du HCR au Canada, Rema Jamous Imseis, pour annoncer 3 nouvelles initiatives qui visent à aider encore plus de réfugiés.

Ces mesures importantes aideront le Canada à offrir l'asile à davantage de personnes qui en ont besoin, à accueillir plus de réfugiés grâce à de nouvelles voies et à accroître le soutien offert aux personnes que nous accueillons grâce au parrainage communautaire.

Projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique

Lancé en 2018, le projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique (PPVAME) est une initiative novatrice qui reconnaît les talents et les compétences des réfugiés en les accueillant dans le cadre de volets de l'immigration économique. En plus de permettre au Canada d'accueillir un plus grand nombre de réfugiés, cela fait tomber le stéréotype voulant que les réfugiés soient seulement des victimes en démontrant qu'ils contribuent à notre pays. Aujourd'hui, le ministre a annoncé une nouvelle politique qui aidera 500 réfugiés et leur famille à s'établir.

Les nouvelles mesures amélioreront le processus du PPVAME comme suit :

en accélérant le traitement des demandes de résidence permanente des demandeurs au titre de plusieurs volets du PPVAME afin qu'ils puissent commencer à travailler et à contribuer au Canada plus rapidement;

en facilitant l'accès à des fonds pour l'établissement pour les réfugiés au titre du PPVAME;

en levant les frais associés aux demandes de résidence permanente;

en rendant le processus de demande plus souple;

en offrant des services médicaux avant le départ pour faciliter les examens médicaux aux fins de l'immigration.

Personnes protégées au Canada

Malgré les nombreux défis posés par la pandémie, les niveaux d'asile du Canada sont demeurés stables. Nous tirons maintenant profit de cette réussite en augmentant le nombre de personnes protégées que nous accueillerons cette année, et le faisons passer de 23 500 à 45 000. Nous accélérerons aussi le traitement des demandes, ce qui signifie que plus de personnes protégées pourront obtenir rapidement la résidence permanente et établir des racines dans leur collectivité.

À l'heure actuelle, plus de 40 000 personnes protégées et personnes à leur charge résident au Canada et ont une demande de résidence permanente en cours de traitement. En 2021, près de 17 900 personnes protégées ont obtenu la résidence permanente.

Programme de parrainage privé de réfugiés

Le Programme de parrainage privé de réfugiés du Canada est une initiative de premier plan qui nous aide à accueillir davantage de réfugiés et à mieux les équiper afin qu'ils connaissent un succès durable. Depuis la mise sur pied du programme il y a plus de 50 ans, des répondants du secteur privé ont accueilli plus de 350 000 réfugiés au Canada. Ce programme est maintenant imité partout dans le monde, notamment au Royaume-Uni et en Union européenne, en Nouvelle-Zélande, et les États-Unis se sont engagés à créer eux aussi un tel programme.

Pour renforcer encore davantage ce programme, IRCC a récemment lancé un appel national de propositions pour améliorer les services de soutien existants offerts avant et après l'arrivée aux répondants du secteur privé ou pour s'assurer que les réfugiés profitent pleinement de l'aide qui leur est offerte. Grâce à ce processus, jusqu'à 3 millions de dollars sur 2 ans seront investis pour appuyer 9 organisations.

« Cette année, la Journée mondiale des réfugiés a lieu à un moment difficile, parce que la pandémie a aggravé la situation. C'est pourquoi le Canada redouble d'efforts pour accueillir les réfugiés. Lorsque d'autres pays ferment leurs portes, nous gardons les nôtres ouvertes. Nous continuerons de chercher de nouvelles façons d'aider et d'accueillir des réfugiés, parce que le fait d'offrir l'asile aux personnes les plus vulnérables du monde fait partie de notre identité en tant que Canadiens. »

-- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Le Canada est l'un des rares pays à n'avoir jamais fermé ses portes et à avoir continué de réinstaller des réfugiés tout au long de la pandémie.

est l'un des rares pays à n'avoir jamais fermé ses portes et à avoir continué de réinstaller des réfugiés tout au long de la pandémie. En 2018, le Canada s'est engagé à réinstaller 10 000 réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient d'ici 2020. Malgré les défis et les restrictions de voyage liés à la COVID-19, le Canada a respecté son engagement concernant les réfugiés du Moyen-Orient et fera bientôt de même pour ceux d'Afrique.

En 2019, le Canada a réinstallé plus de 30 000 réfugiés. La réinstallation des réfugiés pendant la pandémie a été limitée par de nombreux facteurs, dont les restrictions de voyage. Malgré ces défis, nous avons accueilli plus de 9 200 réfugiés en 2020.

En décembre 2020, le Canada a commencé à accepter les demandes de résidence permanente des demandeurs d'asile déboutés et de ceux en attente d'une décision qui ont travaillé dans le secteur des soins de santé au Canada et ont fourni des soins directs à des patients pendant la pandémie. En date du 29 mai 2021, environ 4 345 demandes avaient été reçues.

Les réfugiés qui courent des risques immédiats peuvent être réinstallés dans le cadre du Programme de protection d'urgence du Canada. Ce programme permet la réinstallation accélérée des réfugiés dont la vie, la liberté ou la sécurité est immédiatement menacée.

En juillet, le gouvernement du Canada deviendra le deuxième président de la Plateforme de soutien du Cadre régional global de protection et de solutions pour l'Amérique centrale et le Mexique (MIRPS). Le Canada se fera le champion de l'enjeu lié à la protection, à la participation effective et à l'autonomisation des femmes et des filles déplacées. Ce thème donnera des occasions au Canada de faire valoir son rôle de chef de file en plaçant les femmes, les filles et les personnes vulnérables à la violence fondée sur le sexe, y compris les communautés LGBTQ2, au centre des solutions.



