Le Canada adhère à l'initiative de gouvernance des ressources énergétiques

OTTAWA, le 18 déc. 2019 /CNW/ - Le Canada et les États-Unis ont tous deux intérêt à améliorer les chaînes logistiques des minéraux critiques. Une collaboration dans ce dossier est impérative, vu la croissance de la demande de ces minéraux.

Les États-Unis et le Canada ont signé aujourd'hui un protocole d'entente qui confirme la participation du Canada à l'initiative de gouvernance des ressources énergétiques (Energy Resource Governance Initiative ou ERGI). Sous la direction du Département d'État américain, l'ERGI promeut une saine gouvernance du secteur minier et des chaînes logistiques sûres et résilientes pour les minéraux critiques. L'ERGI vient compléter les efforts que déploie le Canada depuis des années pour promouvoir une mise en valeur responsable des ressources naturelles tout en veillant particulièrement à soutenir la croissance économique et la performance environnementale.

La signature de ce protocole d'entente se situe dans le prolongement de l'engagement que le premier ministre du Canada et le président des États-Unis ont pris en juin 2019 de faire avancer les négociations en vue de l'adoption d'un plan d'action conjoint pour encourager la collaboration dans le domaine des minéraux critiques. La collaboration dans ce domaine vient consolider l'intention des deux pays de sécuriser les chaînes d'approvisionnement nécessaires à d'importants secteurs manufacturiers, dont ceux de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que le secteur des technologies propres.

« Le Canada est particulièrement bien placé pour consolider les chaînes logistiques mondiales des minéraux critiques. Nous sommes fiers de nous associer aux États-Unis dans le cadre de l'initiative de gouvernance des ressources énergétiques pour promouvoir une exploitation responsable des minéraux critiques et la création de bons emplois et sécuriser l'approvisionnement en minéraux. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

