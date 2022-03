OTTAWA, ON, le 31 mars 2022 /CNW/ - L'immigration profite à tous les Canadiens en stimulant l'économie, en aidant à réduire les pénuries de main-d'œuvre et en renforçant les collectivités. En réponse au nombre important de demandes, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a amélioré ses activités, ajouté des ressources là où les besoins sont les plus criants et rationalisé les processus qui permettront d'offrir aux clients l'expérience qu'ils attendent et qu'ils méritent.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé qu'IRCC a dépassé son objectif de rendre 147 000 décisions définitives concernant la résidence permanente au cours du premier trimestre de 2022, doublant ainsi le nombre de décisions définitives prises au cours de la même période en 2021. Grâce à ces efforts, le Canada a accueilli plus de 108 000 nouveaux résidents permanents depuis le début de l'année.

De plus, le Canada a dépassé ses objectifs en matière de citoyenneté pour 2021-2022, avec plus de 210 000 nouveaux citoyens canadiens. IRCC modernise et accroît ses services pour les individus désirant devenir Canadiens, notamment en offrant des examens en ligne, des cérémonies de citoyenneté virtuelles et un outil de suivi des demandes en ligne pour vérifier l'état de leurs dossiers.

Ces nouvelles réalisations sont le résultat de l'engagement continu d'IRCC à améliorer son service à la clientèle. IRCC a pris plus d'un demi-million de décisions et a accueilli plus de 405 000 nouveaux résidents permanents en 2021, soit le plus grand nombre de nouveaux arrivants en un an dans l'histoire du Canada. Après une année record pour les permis d'études en 2019, IRCC a augmenté ses délivrances de 32 % en 2021 en achevant près de 560 000 demandes de permis d'études. Au cours de la même année, près de 169 000 demandeurs (un nombre record) ont effectué la transition du statut de travailleur à la résidence permanente au Canada.

Soutenus par un financement supplémentaire de 85 millions de dollars provenant de la Mise à jour économique et budgétaire de 2021, nous poursuivons nos efforts pour réduire le nombre de demandes accumulées pendant la pandémie. Le financement vient en appui aux efforts déjà faits pour réduire les temps d'attente, comme l'embauche de nouveau personnel de traitement, l'informatisation des demandes et la réaffectation du travail entre nos bureaux partout dans le monde.

Alors que nous nous efforçons de réduire les délais de traitement des demandes, IRCC demeure déterminé à fournir des renseignements significatifs, opportuns et transparents à ses clients. Aujourd'hui, le ministre a également annoncé de nouvelles mises à jour de l'outil en ligne d'IRCC sur les délais de traitement afin de fournir aux clients des estimations plus précises du temps nécessaire pour traiter leur demande. Les délais de traitement affichés pour la plupart des services liés à la résidence permanente et à la citoyenneté seront maintenant dynamiques, les calculs étant mis à jour chaque semaine en s'appuyant sur les données des 6 derniers mois. Des délais de traitement dynamiques basés sur les données des 8 ou les 16 dernières semaines sont déjà en place pour les services liés à la résidence temporaire.

Ces changements permettront d'offrir aux clients de l'information plus réaliste et à jour, qui reflétera les volumes de demandes et les circonstances opérationnelles. Ils permettront aux personnes qui veulent venir vivre, travailler ou étudier au Canada de faire des plans selon un calendrier plus précis. Nous poursuivons nos efforts pour informatiser et moderniser la façon dont nous offrons nos programmes et nos services, afin que le Canada puisse continuer d'être une destination de choix pour les individus du monde entier.

« Tout en faisant face à des défis sans précédent dans le système d'immigration du Canada, nous avons continué de mettre l'accent sur l'expérience client, ce qui a entraîné des niveaux records de nouveaux arrivants au Canada. Aider les clients à venir rapidement au Canada, avec des délais de traitement prévisibles et une communication efficace avec IRCC, demeure pour moi une priorité absolue. Le Canada est fier d'être une destination de choix pour tant de personnes dans le monde et nous continuerons de travailler fort pour leur offrir la meilleure expérience possible. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Le 31 janvier 2022, le ministre Fraser a annoncé de nouvelles mesures visant à améliorer l'expérience client et à moderniser le système d'immigration. L'annonce comprenait l'objectif de prendre 147 000 décisions définitives concernant la résidence permanente au cours du premier trimestre de 2022.

Dans la Mise à jour économique et budgétaire de 2021, le gouvernement du Canada a proposé 85 millions de dollars en nouveaux fonds afin de réduire le nombre de demandes en attente. L'investissement permettra l'embauche de personnel supplémentaire, ce qui aidera IRCC à accueillir des gens pouvant aider à combler les besoins de main-d'œuvre et à revenir aux normes de service dans divers programmes, dont ceux liés aux permis d'études, aux permis de travail et au renouvellement des cartes de résident permanent. IRCC travaille également à réduire les délais de traitement des visas de visiteur et des preuves de citoyenneté.

En février 2022, IRCC a lancé un nouvel outil de suivi de l'état des demandes qui permet à certains demandeurs de résidence permanente de la catégorie du regroupement familial, aux répondants et à leurs représentants de vérifier plus facilement l'état de leur demande en ligne. Pour le lancement initial, l'outil de suivi est disponible pour les demandeurs de résidence permanente dans les catégories époux, conjoint de fait, partenaire conjugal ou enfants à charge.

IRCC a commencé à tenir des cérémonies virtuelles de citoyenneté le 1er avril 2020. Entre le 1er avril 2020 et le 31 janvier 2022, plus de 198 900 personnes ont prêté le serment de citoyenneté au cours de plus de 12 400 cérémonies au moyen d'une plateforme virtuelle.

