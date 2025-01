PICTOU, NS, le 26 janv. 2025 /CNW/ - Le NM Northumberland (anciennement le NM Fanafjord) est arrivé aujourd'hui au Canada. Ce navire desservira la route entre Wood Islands, à l'Île-du-Prince-Édouard, et Caribou, en Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement du Canada a fait l'acquisition du NM Northumberland comme solution pour remplacer temporairement l'ancien NM Holiday Island. Les derniers travaux de remise en état du navire vont maintenant être effectués en vue de sa mise en service. Ce navire permet un service de traversier à deux navires sécuritaire et fiable entre Wood Islands, à l'Île-du-Prince-Édouard, et Caribou, en Nouvelle-Écosse.

Qu'il s'agisse de rendre visite à des proches ou de transporter des biens vers les marchés, les populations et les entreprises du Canada atlantique comptent sur des services de traversier sécuritaires et efficaces pour garder les communautés connectées et bâtir une économie qui fonctionne pour tout le monde.

Le NM Northumberland devrait être prêt à entrer en service au début de la saison d'exploitation de 2025.

« Je suis ravie de voir que le NM Northumberland est arrivé au Canada. Le traversier entre Wood Islands et Caribou est essentiel pour le Canada atlantique et l'économie régionale. Le NM Northumberland contribuera à assurer un service de traversier à deux navires fiable qui répond à l'achalandage pendant la haute saison. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

« Après une saison extrêmement décevante, je suis très heureux de voir le NM Northumberland arriver dans les eaux canadiennes. Notre gouvernement comprend parfaitement l'importance d'un service de traversier à deux navires sécuritaire et fiable, et nous sommes déterminés à rétablir ce lien de transport essentiel pour toutes les familles, les entreprises locales et les exploitants d'entreprises touristiques qui en dépendent. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député fédéral de Cardigan

« Northumberland Ferries Limited se réjouit de l'arrivée en toute sécurité du NM Northumberland à Pictou, en Nouvelle-Écosse. Nous apprécions beaucoup les efforts déployés par Transports Canada pour offrir ce qui, selon nous, constituera une amélioration importante du service de traversier entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Nous avons hâte d'accueillir des gens à bord du MV Northumberland au cours de la prochaine saison de navigation de 2025, alors que nous nous efforçons d'être un choix précieux et digne de confiance dans vos déplacements dans les Maritimes. »

Mark Wilson

Directeur général, Northumberland Ferries Limited

Les faits en bref

À propos du NM Northumberland Âge : 18 ans Longueur : environ 130 mètres Capacité de passagers : 600 Capacité de véhicules : 180 Propulsion : deux moteurs diesel et quatre propulseurs pour offrir une manœuvrabilité supérieure.

En vertu du Programme de contributions pour les services de traversier, Transports Canada fournit à des exploitants privés une aide financière afin de maintenir trois services interprovinciaux de transport par traversier dans l'Est du Canada , dont le service entre : Wood Islands (Île-du-Prince-Édouard) et Caribou (Nouvelle-Écosse), liaison exploitée par Northumberland Ferries Ltd. Îles-de-la-Madeleine (Québec) et Souris (Île-du-Prince-Édouard), liaison exploitée par la CTMA. Saint John (Nouveau-Brunswick) et Digby (Nouvelle-Écosse), liaison exploitée par Bay Ferries Ltd.

, dont le service entre : Le 13 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé une prolongation de cinq ans du Programme de contributions pour les services de traversier jusqu'au 31 mars 2027.

a annoncé une prolongation de cinq ans du Programme de contributions pour les services de traversier jusqu'au 31 mars 2027. La liaison entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse est considérée comme un service essentiel pour la communauté. Le traversier assure un lien de transport clé pour les personnes et les marchandises entre les îles, tout en soutenant l'économie régionale et en fournissant de bons emplois pour la classe moyenne, puisqu'il permet d'employer environ 200 personnes et de contribuer à l'économie régionale à hauteur d'environ 39 millions de dollars par année.

Le 23 août 2023, Services publics et Approvisionnement Canada a publié un préavis d'adjudication de contrats au nom de Transports Canada pour signaler l'intention du gouvernement du Canada d'acheter le NM Fanafjord (renommé MV Northumberland ) comme solution pour remplacer temporairement le NM Holiday Island qui a été mis hors service en 2022 en raison d'un incendie à bord.

d'acheter le (renommé ) comme solution pour remplacer temporairement le qui a été mis hors service en 2022 en raison d'un incendie à bord. Le 16 novembre 2023, Services publics et Approvisionnement Canada a annoncé que le gouvernement du Canada avait fait l'acquisition du NM Fanafjord (renommé NM Northumberland) comme remplacement temporaire de l'ancien NM Holiday Island.

