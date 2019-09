Le Bal du MAC 2019 : Plus de 700 000 $ amassés pour la Fondation du MAC à l'occasion d'une soirée glamour et festive

« C'est un privilège de pouvoir présider le Comité organisateur du Bal du MAC », a déclaré Marie-Josée Simard, aussi membre du conseil d'administration de la Fondation du MAC. « Cet événement phare de la Fondation du Musée est une célébration de l'art contemporain et une source importante de financement pour les activités du MAC. Je tiens à remercier chaleureusement tous les invités pour leur soutien et leur générosité. Leur présence démontre le grand soutien de la communauté d'affaires envers le MAC et est une belle démonstration de l'importance que revêt l'art contemporain dans notre société. »

Candide : un retour à la magie de l'enfance

Orchestré par Marie-Josée Simard, présidente du Comité organisateur du Bal, conçu et mis en scène par Bob Agence, le plus gros événement-bénéfice de la Fondation du MAC proposait cette année aux convives de plonger en toute innocence dans un terrain de jeux pour grands enfants. La soirée Candide s'est déployée dans un univers à la nostalgie détournée, riche en voluptés et en plaisirs délicieusement régressifs. Ponctué de performances spéciales et installé dans un décor époustouflant, l'événement a fait vivre aux invités une expérience surréelle, à la fois intense et raffinée.

« Candide, c'est un monde qui détourne les référents naïfs et nostalgiques de notre enfance pour qu'ils deviennent la trame d'un univers adulte. Ce terrain de jeux s'est exprimé dans des espaces aux activations à la fois créatives et contemplatives », a expliqué Claudéric Saint-Amand, associé, vice-président et directeur de création en expérientiel, Bob Agence.

Les Djs Karaba et Miss Shelton étaient de la partie pour faire danser la foule jusqu'aux petites heures du matin. Une tradition de la soirée, le célèbre encan du Bal a permis aux invités de faire l'acquisition d'une œuvre ou d'un lot et de soutenir la Fondation par la même occasion. L'encan est rendu possible grâce à la générosité de donateurs, d'artistes et de partenaires du MAC.

Un impact financier majeur

Source principale de financement de la Fondation, le Bal du MAC affiche complet chaque année plusieurs mois d'avance. La soirée-vedette de la rentrée culturelle et ses invités prestigieux contribuent à développer un écosystème fort autour du Musée tout en bâtissant une communauté de mécènes engagés dans la culture d'ici.

L'événement permet à la Fondation de participer financièrement et concrètement aux activités du Musée. Cette importante contribution sert notamment à soutenir les activités éducatives du MAC, à enrichir la Collection du Musée, à favoriser le rayonnement des artistes québécois et à présenter à Montréal des artistes internationaux parmi les plus prestigieux du moment.

Des bénévoles engagés

Mettre sur pied un événement qui connaît un tel succès chaque année serait naturellement impossible sans l'apport essentiel de précieux partenaires ainsi que du Comité organisateur qui collabore au développement de la relève philanthropique du MAC et qui aide à bâtir une nouvelle communauté autour du Musée. Au-delà du prestige et du glamour indéniable de la soirée, le Bal du MAC trouve tout son sens dans la générosité et l'engagement des membres du Comité organisateur qui partagent leur temps, leur talent et leur énergie pour la cause.

Les présidents d'honneur du Bal cette année étaient :

Éric Bujold , président, Banque Nationale gestion privée 1859

, président, Banque Nationale gestion privée 1859 Kim Thomassin , première vice-présidente, Affaires juridiques et Secrétariat, Caisse de dépôt et placement du Québec

Tandis que les présidents hôtes étaient :

Justin Méthot , président, Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal

, président, Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal Marie-Josée Simard , présidente du Comité du Bal, Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal

, présidente du Comité du Bal, Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal Alexandre Taillefer , p résident, Musée d'art contemporain de Montréal

résident, Musée d'art contemporain de Montréal John Zeppetelli , directeur général et conservateur en chef, Musée d'art contemporain de Montréal

Le Comité organisateur du Bal, présidé pour une deuxième année par Marie-Josée Simard, était composé de :

Mélanie Aubut

Sophie Banford

Christine Boivin

Elizabeth Camiré

Nathalie Goyette

Stéphanie Larivière

Sharon Stern

Nicolas Urli

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Situé au cœur du Quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'œuvres puisées dans la riche Collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : œuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, œuvres immatérielles, et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. macm.org

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa Collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs ; elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la Collection de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada.

