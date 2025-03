Une nouvelle exposition au cœur de la ville intérieure au MAC à Place Ville Marie

MONTRÉAL, le 3 mars 2025 /CNW/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) présente Les gratte-ciels par la racine : regards sur le modernisme tardif, du 6 mars au 10 août 2025, dans l'espace temporaire du MAC à Place Ville Marie. Commissariée par François LeTourneux, conservateur au MAC, cette nouvelle exposition explore les enjeux du modernisme tardif à travers des œuvres réalisées au cours des dix dernières années par Shannon Bool, Kapwani Kiwanga, Rachel Rose et Jonathan Schouela, une nouvelle installation filmique de David Hartt ainsi que des œuvres de Lynne Cohen et de François Dallegret produites dans les années 1960 et 1970. Une murale par l'artiste de bande dessinée Lando, inspirée de l'œuvre de David Hartt, complétera l'exposition.

Lynne Cohen, Ground Floor, Place Bonaventure, Montréal, 1976 © Succession Lynne Cohen (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal)

Du passé au présent, ces œuvres mettent en lumière les multiples répercussions socioculturelles du modernisme sur les sphères de la vie intime, du travail, de la consommation et du spectacle, en écho avec l'emplacement actuel même du MAC et lieu de sa toute première exposition en 1965, Place Ville Marie, point d'origine emblématique de la plus grande « ville souterraine » au monde et symbole de la modernisation et du renouvellement du centre-ville de Montréal pendant la Révolution tranquille.

Proposant un regard renouvelé sur le modernisme, Les gratte-ciels par la racine offre une perspective surprenante sur l'influence qu'il continue d'exercer sur nos milieux de vie. En questionnant l'expérience corporelle dans l'environnement bâti, l'exposition invite le public à réfléchir aux modes de vie que supposaient ces espaces, à ceux pour qui ils ont été conçus et à comment ils influencent toujours présentement tant notre identité que nos interactions.

Une murale rétrofuturiste

En lien avec l'exposition, la murale Horizon, illustrée par l'artiste britannique de bande dessinée Lando et conçue pour l'installation filmique de David Hartt, transformera les murs intérieurs le long du MAC à Place Ville Marie en récit psychédélique et rétrofuturiste. Elijah et Isaiah, les neveux de Hartt, s'y promènent des espaces privés du domicile aux espaces publics de l'arcade, de la rue et de l'horizon urbain, dans une ville imaginaire parsemée de mégastructures, dont certains éléments rappellent Montréal.

« L'histoire du MAC est étroitement liée au courant moderniste qui définit le centre-ville de Montréal. Soixante ans après sa première exposition à Place Ville Marie, le musée, par un fantastique concours de circonstances, présente une exposition qui fait connaître les origines mêmes de cet espace alors qu'il s'y est à nouveau installé pendant sa transformation en cours. Cette exposition nous propose un retour vers les racines qui nous permettent de mieux comprendre le présent. » − Stéphan La Roche, directeur général du MAC

« Le MAC est heureux de profiter de son passage à Place Ville Marie, haut lieu du style international à Montréal, pour y présenter des œuvres qui abordent le modernisme tardif en architecture, mouvement initialement ancré dans une perspective de progrès social mais dont l'idéologie et les réalisations ont également suscité de nombreuses critiques. Nous trouvions donc important de faire dialoguer des œuvres des années 1960 et 1970 avec des lectures plus récentes et inédites de ce mouvement. » − François LeTourneux, commissaire de l'exposition et conservateur au MAC

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L'EXPOSITION

Visites-rencontres : visite de l'exposition le mercredi 5 mars à 16 h 30 en compagnie des artistes Shannon Bool et Jonathan Schouela (en anglais), le mercredi 12 mars à 17 h 30 en compagnie de François LeTourneux, commissaire de l'exposition (en français), le mercredi 2 avril à 17 h 30 en compagnie de François LeTourneux également (en anglais) et le mercredi 16 avril à 17 h 30 en compagnie de François Dallegret, artiste, architecte et sculpteur, et d'Alessandra Ponte, auteure et professeure titulaire à l'École d'architecture de l'Université de Montréal (en français) - Visites-rencontres

Des promenades architecturales en compagnie de François LeTourneux et de France Vanlaethem, architecte et professeure émérite à l'École de design de l'UQAM, seront organisées au printemps. Plus de détails à venir.

Ateliers de création

MAC en famille : atelier-visite Métropoles pour toute la famille (6 ans et plus) avec un projet d'assemblage en 3D individuel et collectif sur le thème de la ville, incluant du dessin et l'usage de matériaux recyclés. Le premier samedi du mois à 10 h et à 13 h, du 15 mars au 2 août, et les vendredis 4 juillet et 1 er août - MAC en famille

atelier-visite pour toute la famille (6 ans et plus) avec un projet d'assemblage en 3D individuel et collectif sur le thème de la ville, incluant du dessin et l'usage de matériaux recyclés. Le premier samedi du mois à 10 h et à 13 h, du 15 mars au 2 août, et les vendredis 4 juillet et 1 août - MAC en famille Moments créatifs : 3 ateliers de création pour adultes différents Mégapoles, inspirés des thèmes abordés dans l'exposition et de plusieurs artistes de diverses disciplines - installation, vidéo, photographie, dessin et tapisserie - dont la démarche s'articule autour de l'architecture moderniste. De 13 h 30 à 16 h, les mardis 13, 20 et 27 mai, les mercredis 14, 21 et 28 mai et les samedis 24 et 31 mai - Moments créatifs

Médiation en salle et visites bilingues : les jeudis et vendredis de 16 h à 19 h (visite à 17 h 30) et les samedis et dimanches de 14 h à 17 h (visite à 15 h) - Visites et médiation

Activités pour les groupes scolaires : programme gratuit de visites-ateliers autour des thèmes de l'exposition proposé du mardi au vendredi jusqu'au 10 août (sur réservation) - Groupes scolaires

Accessibilité

Disponible en ligne, un parcours audiodécrit offre une description des éléments qui composent les œuvres dans l'exposition, tant pour les personnes malvoyantes et non voyantes que pour tout autre public qui souhaite approfondir sa compréhension des contenus visuels de l'exposition. Un plan tactile des salles d'exposition ainsi que des textes d'exposition en gros caractères et en braille sont également disponibles pour consultation au comptoir d'accueil.

Le dossier de presse et les visuels sont téléchargeables ici.

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il bénéficie également de la participation financière du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada. Le Musée tient aussi à remercier sa Fondation et les nombreux donateurs qui contribuent à son rayonnement.

Infos pratiques

L'exposition Les gratte-ciels par la racine : regards sur le modernisme tardif est présentée à l'emplacement temporaire du MAC Place Ville Marie, au coin des rues Mansfield et Cathcart. L'entrée principale du Musée se trouve dans la Galerie PVM (accès par la rue Mansfield).

Horaire

Lundi : fermé

Mardi au vendredi : 11 h 30 - 19 h

Samedi : 11 h - 18 h

Dimanche : 11 h - 17 h 30

Horaires spéciaux : vendredi 18 avril, lundi 21 avril, mardi 24 juin et mardi 1er juillet de 11 h à 17 h 30.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Le Musée y rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. Le MAC à Place Ville Marie offre également une vaste gamme de services éducatifs, d'ateliers de création et d'activités de sensibilisation communautaire. www.macm.org

