Une soirée de financement pour la Fondation du MAC en soutien au développement de l'art contemporain à Montréal et de sa relève artistique

MONTRÉAL, le 17 janv. 2025 /CNW/ - La Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est fière de révéler la thématique pour la 17e édition de leur soirée-bénéfice des Printemps du MAC, qui aura lieu le 11 avril prochain à La Nesra. C'est sous le thème « Alter Ego » que les convives sont invités à venir vivre une expérience immersive et une célébration artistique qui leur donneront l'opportunité de dévoiler une autre facette de leur personnalité le temps d'une soirée. En plus de participer à un événement mémorable, les convives contribueront au développement de la relève artistique contemporaine et à l'émergence de nouveaux talents, notamment via l'encan qui présentera des œuvres de cinq artistes mentorés par l'artiste Yann Pocreau.

Alter Ego explorera les multiples facettes de la perception de soi, l'expression créative et l'occasion de se présenter librement, sans aucune retenue. Avec des performances captivantes, une ambiance musicale enlevante, des œuvres à découvrir et une offre de nourriture et de cocktails triée sur le volet, la soirée promet d'être encore une fois un incontournable de la scène montréalaise. Pour l'occasion, les participant•e•s sont invité•e•s à adopter des tenues audacieuses et des silhouettes surprenantes pour célébrer en grand aux côtés de personnalités publiques qui fouleront le tapis rouge emblématique des Printemps du MAC parées de leurs plus beaux atours.

Cette soirée organisée par un comité engagé de jeunes professionnel•le•s bénévoles, est sous le leadership de Catherine Martel, directrice, innovation de la marque et développement chez Haus of Park et de David-Marc Bouchard, directeur général et associé chez TROUVÉ - Firme de recrutement. Ce comité bénéficie également de l'appui chaleureux d'un trio de coprésident•e•s d'honneur composé de Kerianne Boulva, chirurgienne oncologue au CHUM; Meriem Mehdaoui, directrice Générale de PBY Capital et Emmanuel Philippe, conseiller privé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale.

« C'est un immense honneur pour nous d'avoir été choisis pour présider le comité des Printemps cette année. Nous tenions à ce que cette édition célèbre l'art contemporain sous toutes ses dimensions, tout en mettant en lumière la mission caritative de l'événement : soutenir la relève artistique montréalaise. Il s'agit d'un moment festif, une opportunité de réseautage absolument unique en son genre, mais surtout une occasion de créer des ponts entre les milieux professionnel et culturel. C'est une invitation à tous ceux et celles qui souhaitent propulser la prochaine génération d'artistes contemporains avec nous » souligne David-Marc Bouchard, directeur général et associé chez TROUVÉ - Firme de recrutement et co-président du comité des Printemps du MAC.

« Nous souhaitons que les participant•e•s puissent s'approprier l'art contemporain personnellement et explorer de façon ludique leur rapport à la créativité. L'art se veut évocateur, libérateur et rempli d'interprétations possibles, et c'est ce que nous offrirons comme expérience à travers le thème d'Alter Ego. C'est une occasion de célébrer le Musée et de nous inspirer du courage d'innombrables artistes pour révéler des aspects cachés de notre personnalité. Le contact avec l'art est essentiel, et c'est avec beaucoup de fierté que nous mettons à profit le talent incommensurable du comité pour donner vie à la mission de la Fondation auprès de la relève philanthropique. », ajoute Catherine Martel, directrice, innovation de la marque et développement chez Haus of Park et co-présidente du comité des Printemps du MAC.

Un programme et une plateforme pour des talents émergents

Les cinq artistes qui seront présentés lors de l'événement, sélectionnés avec l'équipe de la conservation du MAC, l'Université Concordia et de l'UQAM, participeront au tout récent programme et incubateur de la Fondation du MAC en soutien à la relève artistique. Le groupe d'artistes pourra bénéficier d'une session de mentorat menée par l'artiste Yann Pocreau, en plus de sessions personnalisées avec des conservateurs et conservatrices du MAC pour leur offrir des outils tangibles. Dans cette même volonté de développement, le modèle de l'encan a été repensé pour cette nouvelle édition, permettant que tous les profits de la vente des œuvres soient reversés aux artistes participant•e•s, afin de les soutenir pleinement dans leur pratique.

« Nous sommes ravi•e•s de dévoiler le thème exceptionnel des Printemps du MAC 2025 et de collaborer, cette année encore, avec un comité de jeunes bénévoles talentueux, philanthropes et créatifs, qui insufflent une énergie nouvelle et inspirante à cet événement », affirme Anne Lebel, directrice générale de la Fondation du MAC. « De plus, la Fondation est heureuse de lancer un nouveau programme visant à soutenir le parcours des artistes émergent•e•s . Nous invitons tous les collectionneurs•euses , qu'ils soient débutant•e•s ou aguerri•e•s , à manifester leur soutien au MAC et à l'art contemporain, et à encourager directement la relève artistique en acquérant des œuvres dans le cadre de l'encan. »

Détails de l'événement

Date et heure: le 11 avril 2025, en soirée

Où: 2020 Rue William, Montréal, La Nesra

Prix du billet: à partir 285 $

Pour vivre une soirée inoubliable, tout le monde est convié à revêtir son Alter Ego le 11 avril dans un soutien vibrant à la Fondation du MAC. Les billets sont maintenant en vente au https://macm.org/activites/les-printemps-du-mac-2025 . Toute entreprise ou personne souhaitant s'impliquer est invitée à contacter: [email protected].

Les Printemps du MAC

Créés en 2006, les Printemps du MAC rayonnent sous la gestion du Comité des Printemps du MAC, un groupe de jeunes philanthropes passionné•e•s par l'art contemporain qui se donne pour mandat d'organiser un événement unique avec une réelle valeur ajoutée pour les invité•e•s et de faire rayonner le Musée au profit de la Fondation du Musée d'art contemporain. L'événement, qui vise à sensibiliser les jeunes générations à l'art contemporain ainsi qu'à l'importance du rôle du Musée d'art contemporain (MAC) dans la conservation et la diffusion de ce patrimoine au Québec, au Canada et à l'international, contribue de façon directe à l'essor du Musée, puisque tous les profits de la soirée sont versés à la Fondation du MAC. Depuis sa création, les Printemps du MAC ont permis à la Fondation de récolter plus de 3 millions de dollars et de toucher plus de 14 000 participants.

Le comité de 2024-2025 sous la coprésidence de David-Marc Bouchard, chasseur de têtes, directeur général et associé chez TROUVÉ et de Catherine Martel, directrice, innovation de la marque et développement chez Haus of Park, est formé de :

Andy Barril, Réalisateur multimédia (Moment Factory); Simon Bellemare, Courtier immobilier (Sotheby's International); Kristel Dupont, Directrice des relations publiques (Rethink); Théo Dupuis-Carbonneau, Rédactrice en chef (Magazine VÉRO, KO Média); Allison Forbes, Fondatrice & présidente (Raisonnable); Jillianne Gignac, Conseillère en communications numériques (Association de la construction du Québec); Frédérique Hébert-Soucy, Responsable, partenariats et communications (Zú); Olivier Lapierre, Consultant en communications, relations publiques et relations médias; Philippe Lemieux, Directeur principal (Groupe Focus); Shanel Lessard, Directrice de comptes; Vincent Morel, Consultant communications, image & marketing; Marc-Étienne Nolin, Gestionnaire des relations publiques corporatives (Groupe Cirque du Soleil); Rhéane Portelance, Directrice Événementiel et développement d'affaires (A5 Hospitality); Camille de Repentigny, Co-Fondatrice (Forward Mgmt) ; Antoine Sabourin, Avocat (Blake, Cassels & Graydon LLP); Guillaume Lavallée, Cofondateur & Directeur de Création (Martha); Ariane Leblanc, Cofondatrice & Directrice de création (Martha)

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations philanthropiques et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Pendant toute la durée des travaux, le Musée rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. Le MAC à Place Ville Marie offre également une vaste gamme de services éducatifs, d'ateliers de création et d'activités de sensibilisation communautaire. www.macm.org

