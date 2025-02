MONTRÉAL, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) et la Galerie de l'UQAM s'unissent pour présenter This situation, une œuvre emblématique de Tino Sehgal, du 14 février au 29 mars 2025 à la Galerie de l'UQAM. Acquise par le MAC en 2011, This situation, qui n'a pas de forme physique et ne peut être accompagnée d'aucun document descriptif, a été programmée au MAC une première fois lors d'une exposition consacrée à l'artiste en 2013. Plus de dix années ont passé, et l'œuvre poursuit aujourd'hui son très particulier processus de transmission et de conservation orale à travers cette exposition conjointe.

Commissariée par Mark Lanctôt, conservateur responsable de la collection au MAC, This situation fait appel au code du tableau vivant pour remettre en question les rapports traditionnels entre le public et la perception de ce que doit être une exposition d'art contemporain. Le public, perçu comme une partie intégrale de l'œuvre, peut en influencer le déroulement. Chaque personne est ainsi invitée à échanger sur un éventail de concepts et à s'engager dans une conversation menant à une réflexion critique sur le monde actuel.

L'immatérialité foncière de l'œuvre de Sehgal émane également d'une perspective de développement durable qui se traduit par un désir d'éviter la production de marchandises, de résister à la prolifération excessive de biens dans le monde et de réduire autant que possible l'empreinte écologique du monde de l'art.

Citations

« Le MAC est très heureux de collaborer avec la Galerie de l'UQAM pour cette exposition qui se démarque. Tourné vers la jeunesse, notre musée offre aux artistes un contact privilégié avec celle-ci. Je suis donc ravi que nous puissions offrir à de nouvelles générations d'amateurs d'art contemporain une occasion unique de découvrir et de vivre une œuvre de Tino Sehgal ici à Montréal. » − Stéphan La Roche, directeur général du MAC

« La Galerie universitaire est cet espace propice à la transmission et à l'apprentissage des savoirs en art et à l'exercice passionnant de la pensée en action. En nous confiant l'œuvre This situation, le Musée d'art contemporain de Montréal permet à nos publics, en particulier les étudiant•e•s en arts visuels et médiatiques, en histoire de l'art et en muséologie, de vivre une expérience inédite. Je suis tout particulièrement motivée à l'idée que cette réalisation de Tino Sehgal ouvre, dans un geste de partage entre le Musée et la Galerie que je salue, sur des préoccupations de grande actualité qui ne manqueront pas de marquer l'imaginaire de ceux et celles qui se sentent concerné•e•s par l'avenir de l'humain, par le rôle de l'artiste et par l'état du monde actuel. » − Louise Déry, directrice de la Galerie de l'UQAM

« Œuvre majeure de la collection du MAC, This situation nécessite, de par sa nature foncièrement immatérielle, d'être présentée de façon régulière afin d'en assurer la préservation. De plus, dans le contexte actuel où les discours se sont endurcis et le sentiment d'impuissance semble avoir pris racine, offrir l'occasion au public d'entrer en relation « corps à corps » avec une œuvre par le biais de la conversation devient particulièrement pertinent. Ainsi, le MAC continue à jouer son rôle d'institution engagée dans les pratiques les plus innovantes et stimulantes dans le champ de l'art contemporain. » − Mark Lanctôt, commissaire de l'exposition

À propos de Tino Sehgal

Vivant et travaillant à Berlin, Tino Sehgal présente depuis plus de 20 ans des œuvres qu'il appelle des « situations construites » dans divers lieux d'exposition à travers le monde, incluant le Tate Modern à Londres, le Musée Guggenheim à New York, le Tai Kwun Contemporary à Hong Kong, le Musée d'art KYOCERA à Kyoto, la Bourse de Commerce de Paris ou la Fondation Beyeler à Bâle. Le caractère conceptuel de la pratique de Sehgal émane d'une réflexion sur ce qui constitue une œuvre d'art et d'une cristallisation de l'expérience de l'art qui, pour l'artiste, débouche sur une interaction directe entre le public et les interprètes dans des situations soigneusement chorégraphiées.

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L'EXPOSITION

Conversation - Mardi 25 février à 19 h à la Galerie de l'UQAM

Louise Hojer, productrice de l'exposition et proche collaboratrice de l'artiste, s'entretiendra avec deux des joueuses ou joueurs de This situation. Cette rencontre en français portera sur le processus unique de Tino Sehgal et sur l'expérience de contribuer à sa réalisation. Gratuit, réservation obligatoire ici.

Colloque international Max et Iris Stern - Vendredi 4 et samedi 5 avril au Centre canadien d'architecture (CCA)

Tino Sehgal sera en conversation (à distance) avec Pip Laurenson, chercheuse et professeure en conservation de l'art contemporain, lors du prochain Colloque international Max et Iris Stern. Cette année, le Colloque international Max et Iris Stern sera organisé en collaboration avec le Groupe de recherche et de réflexion CIÉCO, dans le cadre des activités du partenariat Des nouveaux usages des collections dans les musées d'art de la Chaire de recherche UQAM en études et pratiques curatoriales et de l'équipe Art et musée de l'UQO. En anglais avec traduction simultanée en français. Plus de détails à venir ici.

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) remercie le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour la subvention dont il bénéficie pour la mise en œuvre de cette exposition.

La Galerie de l'UQAM est une galerie universitaire subventionnée au fonctionnement par le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts et des lettres du Québec.

Infos pratiques

L'exposition This situation de Tino Sehgal est présentée à la Galerie de l'UQAM, située au 1400, rue Berri, pavillon Judith-Jasmin, local J-R120. Entrée gratuite.

Horaire

Dimanche et lundi : fermé

Mardi au samedi : 12 h - 18 h

Accessibilité à la Galerie de l'UQAM

La Galerie est conforme aux exigences de l'organisme québécois Kéroul, qui informe et représente les personnes à capacité physique restreinte. L'édifice est accessible et adapté aux besoins des personnes en fauteuil roulant (salles d'exposition, ascenseurs, toilettes).

Visites de groupes

Les groupes d'étudiants de niveau collégial et universitaire ou tout autre groupe d'adultes peuvent vivre cette œuvre immatérielle ensemble. Pour en faire la réservation: [email protected].

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Pendant la durée des travaux, le Musée rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. Le MAC à Place Ville Marie offre également une vaste gamme de services éducatifs, d'ateliers de création et d'activités de sensibilisation communautaire. www.macm.org

À propos de la Galerie de l'UQAM

La Galerie de l'UQAM est une galerie universitaire dédiée à l'art contemporain. Engagée dans la recherche et la production de connaissances, l'institution diffuse le savoir qu'elle génère au moyen d'expositions, d'activités publiques et de publications diversifiées. Elle produit et présente des expositions d'art contemporain québécois, canadien et international, la plupart réalisées par des commissaires reconnu•e•s. Elle explore diverses préoccupations liées au travail d'artistes professionnel•le•s, tout en s'ouvrant aux courants émergents et aux travaux des étudiant•e•s en arts visuels et médiatiques, en histoire de l'art et en muséologie. La Galerie a également pour mandat la conservation, la gestion et la diffusion de la collection d'œuvres d'art de l'UQAM. www.galerie.uqam.ca

