MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - Les quatre musées-loi québécois et deux importantes associations annoncent avec enthousiasme la ratification d'une première entente collective majeure en faveur des artistes. Cet accord historique a été entériné ce matin lors d'une cérémonie officielle de signature en présence de Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, au Musée d'art contemporain de Montréal à Place Ville Marie.

De gauche à droite, Louis-Yves Nolin, directeur général, MCQ; Stéphan La Roche, directeur général du MAC; Gaëtane Dion, présidente du RAAV; Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Outaouais; Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ; Yves Théoret, directeur général adjoint du MBAM et Marc Douesnard, président du CMAQ. Crédit : Thibault Carron (MAC). (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal)

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC), le Musée de la civilisation (MCQ), le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), ainsi que le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ) et le Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV), célèbrent l'adoption de cette entente historique qui découle des articles prévus à cet effet dans la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d'art et de la scène. Elle touchera l'ensemble des artistes des domaines des arts visuels et des métiers d'art dont les œuvres seront exposées ou reproduites par les musées signataires à l'occasion d'activités de diffusion, permettant de normaliser et d'améliorer leurs conditions de travail de façon conséquente avec les institutions muséales participantes.

Cette entente entre en vigueur le 1er avril 2025 pour une durée de trois ans.

Points saillants de l'entente

Majoration de 15 à 30 % des honoraires et redevances pour services professionnels, droit d'exposition et droit de reproduction par rapport à la grille tarifaire CARFAC-RAAV

Augmentation annuelle de 4 % des tarifs de services professionnels d'artistes et redevances de droits d'auteur

Contribution des musées à une caisse de retraite des artistes à raison de 8,5 % en 2025, 9 % en 2026 et 9,5 % en 2027

9,5 % en 2027 Prélèvement associatif pour artistes qui contractent avec un des 4 musées, de 3 % pour les membres RAAV et CMAQ, 6 % pour les non-membres ou artistes étrangers

Création d'un comité mixte et règlement des différends

Entrées gratuites totales ou partielles aux musées pour les artistes membres d'une des deux associations

Pour en savoir plus, un résumé de l'entente est disponible ici.

Citations

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais : « Je tiens à féliciter les parties pour la ratification de cette entente majeure découlant de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d'art et de la scène, qui aura des retombées significatives sur les conditions socioéconomiques des artistes du milieu des arts visuels et des métiers d'arts. En assurant des conditions de travail justes et en réglementant les relations avec nos quatre musées-loi, cet accord contribue à créer un environnement stable, professionnel et durable pour les artistes, qui sont des actrices et des acteurs essentiels pour la culture au Québec. »

Marc Douesnard, président, Conseil des métiers d'art du Québec: « C'est une avancée majeure pour l'ensemble des créateurs et créatrices en métiers d'art. Cette première entente permettra de mieux baliser les rapports avec les grands musées, en plus d'augmenter les revenus des artistes. »

Gaëtane Dion, présidente, Regroupement des artistes en arts visuels : « On a toujours travaillé pour améliorer les conditions offertes aux artistes visuels et cette première entente vient concrétiser plusieurs années d'efforts. On a obtenu des augmentations substantielles pour les honoraires professionnels et les redevances de droits d'auteur et même une contribution des musées à une caisse de retraite. Du jamais vu au Canada pour notre domaine artistique ! »

Stéphan La Roche, directeur général, Musée d'art contemporain de Montréal : « Notre musée ayant la particularité d'exposer plus de 90 % d'artistes vivants, nous nous réjouissons d'autant plus de cette collaboration historique qui renforce leurs droits et valorise leur contribution essentielle à notre écosystème culturel. Cette entente représente une étape cruciale pour garantir des conditions de travail équitables et soutenir une culture durable au Québec. »

Julie Lemieux, directrice générale, Musée de la civilisation : « Les artistes ont revendiqué des conditions de travail plus justes et plus équitables. Aujourd'hui, c'est collectivement que nous devons nous réjouir de cette avancée. L'art est l'expression de ce que nous sommes, comme individus et comme société. Émus, touchés ou bouleversés devant une œuvre, c'est le travail d'artistes exceptionnels qui nous emmène dans ces états nécessaires à l'expérience humaine. Elles et ils méritent reconnaissance et cette entente en témoigne. »

Stéphane Aquin, directeur général, Musée des beaux-arts de Montréal : « Cette entente marque un tournant décisif pour la reconnaissance du travail des artistes en arts visuels et en métiers d'art au Québec. Elle établit un précédent qui assurera une plus grande équité et un meilleur soutien aux créateurs et créatrices qui façonnent notre paysage culturel et sont au cœur même de nos institutions. »

Jean-Luc Murray, directeur général, Musée national des beaux-arts du Québec : « Le Musée national des beaux-arts du Québec se réjouit d'avoir joué un rôle clé dans cette entente historique entre quatre musées majeurs au Québec et deux importants regroupements d'artistes. Veiller sur leurs droits et sur leur bien-être au sein de nos institutions est non seulement une nécessité, mais un devoir. Les artistes sont notre raison d'être. Cette entente assurera certainement la vitalité et la pérennité des arts visuels, l'un des piliers de la culture québécoise. »

