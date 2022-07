Le gouvernement du Canada appuie le Zoofest & OFF-JFL

MONTRÉAL, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Dans les derniers mois, la population canadienne a eu peu d'occasions de participer en personne à des rencontres artistiques et culturelles à grand déploiement. Cet été, plusieurs festivals reviennent en force. C'est le cas du Zoofest & OFF-JFL, qui met de l'avant les talents émergents bilingues dans les milieux de l'humour, de la musique, du théâtre et du divertissement.

Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des rencontres qui ont pour but de nous faire connaître des artistes de la relève dans plusieurs sphères du divertissement. Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé une aide financière de 21 000 dollars au Zoofest & OFF-JFL.

Cette somme est octroyée par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Elle permettra de soutenir la programmation artistique bilingue du festival qui compte plusieurs séries, dont « La Série de 60 minutes », « La Série Ben voyons donc! », « Midnight Surprise », « The Alternative Show », et des spectacles solos en français ou en anglais.

Citations

« C'est toujours un bonheur de célébrer la diversité et la créativité du Zoofest & OFF-JFL. Notre gouvernement est fier de soutenir un festival bilingue qui accueille un public amoureux de toutes les formes d'expression artistique. Merci à toute l'équipe de nous faire découvrir de nouveaux talents drôles et libres d'expérimenter leur art! Bon festival à tout le monde! »

- Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez

« Le festival Zoofest et OFF-JFL est fier d'être porteur des talents de demain et de vous les présenter dans cette 13e édition enlevante! Plus de 250 artistes et 150 spectacles du meilleur de l'humour se mettront en scène dans 15 salles de spectacles pour le plaisir des festivaliers. C'est avec fierté et exaltation que nous vous présentons les futures stars de l'humour toutes disciplines confondues : inspirées, engagées et créatives, il y a un spectacle pour tous les genres. »

- Isabelle Desmarais, directrice générale, Zoofest & OFF-JFL

Les faits en bref

Le festival Zoofest/ OFF-JFL offre une programmation vouée à la découverte de talents émergents dans les milieux de l'humour, de la musique, du théâtre et de l'impro. L'OFF-JFL met plus particulièrement de l'avant le meilleur de la relève anglophone.

Cette année, les spectacles se déroulent dans 15 salles de spectacles différentes au cœur du Quartier des spectacles de Montréal.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Liens connexes

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Festival Zoofest/ OFF-JFL

SOURCE Patrimoine canadien

