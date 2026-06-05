Laurée : nouveau projet résidentiel de 217 logements à Repentigny

Pensé pour répondre aux besoins d'une clientèle diversifiée, Laurée proposera une offre variée de logements, allant du studio au 5 ½ ainsi que des espaces communs favorisant le bien-être des résidents incluant un gym et des aires de détente. Des espaces commerciaux situés au basilaire de l'immeuble, totalisant 6 782 pieds carrés, viendront dynamiser le milieu de vie. La livraison des premières unités est prévue à compter de l'automne 2027.

Un emplacement stratégique

Implanté le long de l'autoroute 40, le projet Laurée bénéficie d'une localisation stratégique et d'un accès direct par les boulevards Industriel et Brien, ainsi que par la rue Leclerc, facilitant les déplacements vers Montréal et l'ensemble de la région de Lanaudière. Il profite également de la proximité des services de quartier et du transport collectif.

Un projet durable

Laurée vise une performance énergétique supérieure de 60 % aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments 2020. Parmi les mesures prévues :

10 % des unités (22 logements) seront offertes à des loyers abordables;

l'aménagement d'une cour extérieure privatisée et d'une terrasse commune;

une gestion responsable de l'eau, incluant la rétention des eaux pluviales;

des mesures de réduction des îlots de chaleur;

l'intégration de la technologie Solucycle pour la gestion et la valorisation des matières organiques;

des infrastructures favorisant la mobilité durable, incluant des stationnements pour vélos et un accès facilité au transport collectif.

« Le lancement du projet Laurée marque une étape importante dans notre volonté de développer des milieux de vie durables, accessibles et tournés vers l'avenir. Grâce à la collaboration étroite entre le Groupe Evoludev, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et la Ville de Repentigny, nous contribuons à la transformation d'un secteur stratégique en un quartier moderne et vivant qui répondra concrètement aux besoins grandissants en habitation dans la région. Fidèles à notre mission de réinventer l'immobilier à travers des partenariats solides et porteurs, nous sommes fiers de donner vie à un projet qui permettra à pas moins de 217 ménages de bénéficier d'un environnement de qualité, pensé pour le bien-être, la mobilité durable et la vitalité de la communauté. »

Jonathan Trudel, président, Groupe Evoludev

« Être le premier projet à voir le jour dans le quartier Avantia représente une grande fierté pour notre équipe. Avec ses 217 unités résidentielles, ce projet vise à contribuer à la création d'un milieu de vie durable, moderne et adapté aux besoins de la communauté. Nous sommes heureux de participer activement au développement de ce nouveau quartier et de contribuer à la concrétisation de la vision ambitieuse portée par la Ville de Repentigny. »

Alexandre Gauthier, Vice-président principal et associé, Groupe Evoludev

« Le projet Laurée illustre parfaitement notre engagement à investir dans des milieux de vie durables, inclusifs et adaptés aux réalités des collectivités québécoises. En contribuant à la requalification d'un secteur stratégique de Repentigny, nous participons à la création de logements de qualité tout en générant des retombées économiques et sociales concrètes pour la communauté »

Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Ce projet démontre concrètement la vision qui guide le développement d'Avantia. Nous travaillons avec les promoteurs pour atteindre des standards élevés de qualité, répondre aux besoins de la population et respecter les préoccupations des citoyens, étape par étape. Avantia, c'est un quartier pensé pour habiter, travailler et profiter d'un milieu de vie complet dans un environnement plus vert »

Nicolas Dufour, Maire de Repentigny

Le projet en bref

217 logements locatifs sur 12 étages

Typologies :

18 studios

118 logements de type 3 ½

70 logements de type 4 ½

11 logements de type 5 ½

Espaces commerciaux : 6 782 pi² au rez-de-chaussée

Stationnement :

189 cases souterraines

40 cases extérieures

Espaces communs : gym, espaces de détente, espace coworking, salle de réunion et cuisinette

À propos de Groupe Evoludev

Composé d'une équipe d'experts multidisciplinaires et reconnu comme un leader dans le développement immobilier, Groupe Evoludev se consacre à la création d'espaces de vie d'exception dans la grande région métropolitaine de Montréal. Notre mission est de réinventer l'investissement immobilier grâce à de solides partenariats, en créant des espaces de vie d'exception. Notre entreprise se démarque par une approche extrêmement rigoureuse et en constante évolution afin de surpasser les attentes de nos clients et partenaires. Evoludev c'est aussi, plus de 1201 unités sous gestion, plus de 75 immeubles construits, 424 unités en cours de construction et plus de 563 unités additionnelles dont la construction débutera d'ici à la fin 2026.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets à usage multiple qui intègrent plusieurs composantes qu'elles soient résidentielles, commerciales ou de bureaux ainsi que des projets industriels ou institutionnels. Il privilégie une approche de développement durable. Au 31 décembre 2025, il comptait 32 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,7 milliards $ dont près de 5 000 unités résidentielles étaient en construction et 78 actifs en exploitation totalisant 6 445 unités résidentielles locatives. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

SOURCE Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)

Renseignements : Josée Lagacé, Fonds immobilier de solidarité FTQ, Cell. : 514 707-5180, [email protected]