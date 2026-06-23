La valeur de l'action du Fonds de solidarité FTQ atteint 70,07 $

Hausse de 2,09 $ depuis le 23 décembre 2025

Faits saillants au 31 mai 2026

Valeur de l'action à 70,07 $ (une hausse de 2,09 $ par rapport à celle en vigueur depuis le 23 décembre 2025 et de 5,55 $ par rapport à celle du 23 juin 2025)

Rendement semestriel de 3,1 %

Rendement annuel de 8,6 %

Rendements composés annuels 1 an de 8,6 %, 3 ans de 8,6 %, 5 ans de 5,7 % et 10 ans de 7,3 %

Résultat global annuel de 1,9 milliard de dollars

Actif net de 23,7 milliards de dollars

Investissements de 1,9 milliard de dollars du Fonds et de son réseau régional, local et immobilier pour appuyer l'économie du Québec

Plus de 828 000 actionnaires-épargnants

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - Pour son exercice financier terminé le 31 mai 2026, le Fonds de solidarité FTQ affiche un résultat global (profits) de 1,9 milliard de dollars. Le rendement annuel à l'actionnaire est de 8,6 % (incluant 3,1 % pour le deuxième semestre de l'exercice). Ainsi, la valeur de l'action du Fonds est en hausse et atteint maintenant 70,07 $. L'actif net est de 23,7 milliards de dollars (une hausse de 0,7 milliard au cours du semestre), alors que le nombre d'actionnaires-épargnants est de plus de 828 000.

Les rendements composés annuels à l'actionnaire du Fonds (sans tenir compte des crédits d'impôt), en date du 31 mai 2026, sont de 8,6 % pour 1 an, 8,6 % pour 3 ans, 5,7 % pour 5 ans et 7,3 % pour 10 ans.

« Pour nos actionnaires, la hausse du coût de la vie augmente les pressions sur le budget familial. La conjoncture économique et géopolitique instable a également des incidences sur nos entreprises partenaires et l'ensemble de l'économie du Québec. C'est dans de telles circonstances que le travail des équipes du Fonds trouve tout son sens. Grâce à l'épargne de nos actionnaires, le réseau du Fonds a pu investir 1,9 milliard de dollars dans l'économie d'ici, tout en leur offrant un rendement annuel positif qui contribue à une retraite décente », a déclaré Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

Le montant investi dans l'économie du Québec au cours de 2025-2026 porte à plus de 9 milliards de dollars les sommes déployées par le Fonds et son réseau régional, local et immobilier au cours des 5 dernières années.

Investissements dans l'économie du Québec

Dans le secteur des technologies, Femtum, une entreprise de Québec qui développe des solutions laser à fibre optique pour la fabrication notamment de puces semi-conductrices dédiées à l'intelligence artificielle, a bénéficié d'un investissement du Fonds. À Montréal, Prevu3D, qui a conçu une plateforme logicielle permettant de créer un jumeau numérique 3D d'un environnement réel numérisé, a reçu un investissement afin d'accélérer le développement et le déploiement de sa plateforme.

Pour appuyer le transfert d'une entreprise dans le secteur culturel québécois, le Fonds de solidarité FTQ a réinvesti dans difuze, chef de file canadien en postproduction, doublage, accessibilité et livraison de contenu pour l'industrie audiovisuelle locale et internationale. Le Fonds a également appuyé l'acquisition du détaillant de plein air SAIL par trois femmes dirigeantes de l'entreprise.

Le repreneuriat a aussi occupée une place importante pour les Fonds régionaux de solidarité FTQ. Ils ont ainsi appuyé le transfert de PME partout au Québec comme la chaîne de restauration familiale Normandin basée à Québec et Laboratoire de porcelaine dentaire Longueuil.

Les Fonds régionaux ont également supporté des projets d'amélioration de la productivité d'entreprises comme Faspac de Montréal qui est spécialisée dans emballages flexibles pour les secteurs alimentaire et industriel. À Gaspé, l'entrepreneur général Constructions Cotton a pu compter sur les Fonds régionaux pour son fonds de roulement afin de soutenir ses opérations et poursuivre son développement.

Pour sa part, le Fonds immobilier de solidarité FTQ a mis en chantier à Terrebonne un immeuble résidentiel locatif de 12 étages à haute performance environnementale, faisant de la construction en bois massif un levier pour accompagner l'industrie dans sa transformation vers l'immobilier durable. La livraison des premières unités résidentielles est prévue à compter du printemps 2028.

Le Fonds immobilier a également poursuivi le déploiement de logements sociaux ou abordables dans plusieurs régions. En partenariat avec le gouvernement du Québec et la Ville de Rivière-du-Loup, le Fonds immobilier a appuyé la conversion du Monastère Sainte-Claire en 58 logements sociaux et abordables dans le Bas-Saint-Laurent. La pelletée de terre pour un projet d'habitation mixte comptant des 101 logements pour personnes âgées à Granby a également eu lieu.

Contributions forfaitaires disponibles le 5 octobre 2026

Les personnes qui souhaitent acquérir des actions du Fonds mais qui n'ont pas accès à la retenue sur le salaire pourront le faire à compter du 5 octobre 2026 grâce au rétablissement des contributions forfaitaires.

Les actions du Fonds pourront être souscrites selon le principe du « premier arrivé, premier servi », jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe prévue, laquelle sera d'au moins 75 M$. À cette fin, les prélèvements bancaires uniques ou automatiques devront être effectués au plus tard le 31 mai 2027.

Il est de la responsabilité de chaque personne de vérifier les règles fiscales qui s'appliquent à son cas, dont l'admissibilité aux crédits d'impôt et aux déductions REER.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 828 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 23,7 milliards de dollars au 31 mai 2026, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement, avec la conviction que ses investissements ont un impact autant financier que sociétal. Au cours de l'exercice 2025-2026, le Fonds et ses réseaux local, régional et immobilier ont investi 1,9 milliard de dollars dans l'économie du Québec.

Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com ou LinkedIn.

Veuillez lire le prospectus avant de souscrire des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d'un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. À l'exception du taux de rendement semestriel, chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et, le cas échéant, du réinvestissement de tous les dividendes et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un porteur, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

La souscription d'actions du Fonds de solidarité FTQ peut donner droit aux crédits d'impôt relatifs aux fonds de travailleurs. Les crédits d'impôt sont de 30 %, soit 15 % au provincial et 15 % au fédéral, et limités à un montant de 1 500 $ par année d'imposition, ce qui correspond à la souscription d'actions du Fonds de solidarité FTQ d'un montant de 5 000 $.

SOURCE Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)

Informations pour les médias : Fonds de solidarité FTQ, Patrick McQuilken, Conseiller principal aux relations de presse, 514 703-5587, [email protected]