Clinique de santé cognitive et de prévention Douglas propulsée par Manuvie a pour objectif de frêner la progression de la démence avant même l'apparition des premiers symptômes.

Cet engagement témoigne de la volonté de Manuvie Canada d'aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé grâce à des mesures de prévention fondées sur des données fiables.

MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - Manuvie Canada a annoncé aujourd'hui un soutien d'un million de dollars sur quatre ans en appui à la Clinique de santé cognitive et de prévention Douglas propulsée par Manuvie, à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Cet établissement est la première clinique de médecine de précision consacrée à la prévention de la démence au Québec. Son objectif est de détecter rapidement les facteurs de risque individuels et à adapter les soins en conséquence. Elle accompagne les adultes âgés de 40 ans et plus dans leurs démarches de prévention des risques de démence grâce à des programmes de prévention personnalisées, fondés sur des données fiables et ciblant les principaux facteurs associés au déclin cognitif.

Les besoins en matière de prévention accessible et efficace est en constante évolution. En 2020, près de 600 000 Canadiennes et Canadiens souffraient de démence, et ce chiffre devrait atteindre 1,7 million d'ici 2050[i]. Sans stratégies de prévention efficaces, le Canada pourrait être confronté à une augmentation des besoins en matière de soins de santé, ce qui exercerait une pression sans précédent sur les familles, les communautés et le système de santé. Ces tendances soulignent l'importance des approches personnalisées et fondées sur des données fiables, telles que celles mises de l'avant par la clinique.

« La démence affecte profondément la vie des gens, des familles et des communautés et, faute de traitement aujourd'hui, son impact demeure considérable à l'échelle du Canada, a déclaré Naveed Irshad, président et chef de la direction de Manuvie Canada. C'est pourquoi nous investissons dans la prévention rapide fondée sur des données fiables par le biais de Clinique de santé cognitive et de prévention Douglas propulsée par Manuvie. Cet investissement illustre notre engagement à jouer un rôle de premier plan en matière de longévité et à aider les Canadiennes et les Canadiens à vivre plus longtemps, en meilleure santé. »

En testant des ciblées et individualisées, fondées à la fois sur l'expertise clinique et sur des recherches de pointe, la clinique cherche à déterminer si une petite équipe spécialisée pour améliorer la santé cognitive à grande échelle. Cette démarche vise également à valider une approche susceptible d'être reproduite à terme par les fournisseurs de soins de santé à l'échelle provinciale et nationale.

« S'il n'existe aucun traitement connu contre la maladie d'Alzheimer, les recherches montrent cependant que jusqu'à 40 % des cas pourraient être évités en agissant sur les facteurs de risque liés au mode de vie et à la santé[ii] », a déclaré le Dr Simon Ducharme, responsable clinique de la Clinique de santé cognitive et de prévention Douglas propulsée par Manuvie. Des interventions pers et fondées sur la recherche peuvent modifier le cours du vieillissement cognitif. Le soutien de Manuvie Canada renforce notre capacité à mettre en place des mesures de prévention ciblées et contribue au développement d'un modèle visant à élargir l'accès à des soins pouvant améliorer concrètement la qualité de vie de nombreuses personnes. »

L'investissement de Manuvie Canada soutient un modèle qui dépasse les approches traditionnelles et uniformes en matière de prévention de la démence. Les patients bénéficient d'une évaluation approfondie des facteurs de risque associés au mode de vie, au métabolisme et à la génétique, permettant ainsi d'élaborer un plan de prévention personnalisé. Ces programmes s'appuient sur des interventions fondées sur des données fiables, telles que la gestion des risques cardiovasculaires, l'accompagnement dans l'activité physique, les conseils nutritionnels, la stimulation cognitive et l'amélioration de la qualité du sommeil, ainsi que sur des outils novateurs issus de la recherche. Les patients peuvent accéder à la clinique sur recommandation d'un médecin ou, le cas échéant, de leur propre initiative, en utilisant un outil d'évaluation des risques en ligne.

La clinique est rattachée à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et travaille en étroite collaboration avec le Centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer (Centre StoP-AD), un organisme de référence reconnu à l'échelle nationale dans le domaine de la recherche sur la maladie d'Alzheimer au stade présymptomatique. Cette intégration permet aux cliniciens, aux neurologues, aux psychiatres, aux généticiens et aux spécialistes des biomarqueurs de collaborer à l'élaboration de stratégies de prévention qui relient les découvertes scientifiques aux soins prodigués aux patients.

« En tant que première clinique de ce genre au Québec, cette initiative marque une avancée importante pour la prévention de la démence à l'échelle provincial. Le Québec joue un rôle important dans les activités de Manuvie au Canada, et nous sommes fiers de soutenir des approches de soins innovants et personnalisés qui renforcent la santé de nos communautés grâce à une prévention rapide fondée sur des données fiables », a déclaré Alexis Gerbeau, chef, Manuvie Québec.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des initiatives de l'Institut de la longévité de Manuvie[iii], une plateforme mondiale de recherche, de leadership éclairé, de défense des intérêts, d'innovation et d'investissement communautaire qui vise à encourager les actions en faveur de l'épanouissement de tous, à tout âge. Le travail de la clinique contribue à alimenter cette plateforme avec des données concrètes, tout en renforçant la recherche et en déployant un modèle de soins bénéfique pour l'ensemble de la population à l'échelle provinciale et nationale.

Pour plus d'informations sur l'Institut de la longévité, rendez-vous sur Manuvie.com/Longevity.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

À propos de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas

L'Institut universitaire en santé mentale Douglas est l'un des principaux établissements en santé mentale au Canada et un centre d'excellence de renommée internationale dans les domaines de la recherche et des soins cliniques. Rattaché à l'Université McGill, il abrite l'un des écosystèmes de recherche en santé mentale les plus dynamiques et les plus influents du pays, contribuant ainsi aux progrès en matière de soins, de connaissances et d'innovation.

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