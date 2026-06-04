Le Fonds de solidarité FTQ rend hommage à Robert Parizeau

MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - C'est avec une grande tristesse que Claude Séguin, président du conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ, et Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction, ont réagi à la nouvelle du décès de M. Robert Parizeau.

Robert Parizeau, président du conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ de 2014 à 2018

« Un des grands bâtisseurs du Québec économique moderne, Robert Parizeau a été nommé président du conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ en 2014. À sa tête, il a laissé sa marque à un moment charnière de notre organisation. J'ai eu le privilège de siéger à ses côtés avant de lui succéder à la présidence en 2018. Nous avons été honorés qu'il reste impliqué au Fonds de solidarité FTQ jusqu'à tout récemment. Il a toujours eu les mots justes pour décrire le rôle du Fonds dans la société québécoise », a déclaré Claude Séguin.

« Compte tenu du chemin parcouru, le Fonds dispose des moyens et des ressources pour grandir et continuer d'agir en faveur d'un développement économique à échelle humaine. »

- Robert Parizeau lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires du Fonds de solidarité FTQ en 2018

« Convaincu de l'importance du Fonds pour nos actionnaires et le Québec, Robert Parizeau a travaillé sans relâche pendant son passage au sein de notre organisation. Grâce à une longue carrière, il laisse un héritage important, pas seulement au Fonds, mais dans l'ensemble de l'économie québécoise. Généreux dans le partage de ses expériences, il était toujours de bon conseil et à la recherche de solutions. Il était un homme exceptionnel, rigoureux et juste, empathique et altruiste », a poursuivi Janie C. Béïque.

« Au nom du conseil d'administration, des employés et des responsables locaux du Fonds de solidarité FTQ, nous offrons toutes nos condoléances à la famille et aux proches de M. Parizeau », ont conclu Claude Séguin et Janie C. Béïque.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 816 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 23,0 milliards de dollars au 30 novembre 2025, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement, avec la conviction que ses investissements ont un impact autant financier que sociétal. Au cours de l'exercice 2024-2025, le Fonds et ses réseaux local, régional et immobilier ont investi 1,9 milliard de dollars dans l'économie du Québec.

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SOURCE Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)

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