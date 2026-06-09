Le Fonds de solidarité FTQ investit dans CELYSTRA Pharma

L'investissement s'inscrit dans le cadre d'une ronde de 20 M$

MONTRÉAL, le 9 juin 2026 /CNW/ - Pour appuyer le lancement de CELYSTRA Pharma, le Fonds de solidarité FTQ se joint aux fondateurs et à un groupe d'investisseurs dans le cadre d'une ronde de financement de 20 M$.

Lancée en mai 2026, CELYSTRA Pharma est une société biopharmaceutique basée au Québec et spécialisée dans les traitements innovants. Fondée par trois vétérans de l'industrie pharmaceutique, l'entreprise identifie et acquiert des thérapies innovantes développées à l'international et les rend accessibles à des populations de patients insuffisamment desservies au Canada.

« CELYSTRA Pharma est un autre exemple du dynamisme du secteur québécois des sciences de la vie. En appuyant l'entreprise, on combine l'expertise en investissement dans les pharmaceutiques de spécialité du Fonds de solidarité FTQ à l'expertise commerciale de CELYSTRA. Nous sommes impatients de travailler avec la direction de CELYSTRA et les autres investisseurs au développement de cette compagnie d'impact, et ce, autant pour les patients que pour l'économie québécoise », a déclaré Maxime Pesant, vice-président, Placements privés et investissement d'impact - Sciences de la vie, du Fonds de solidarité FTQ.

« Dans les maladies rares et les maladies spécialisées, les besoins médicaux non comblés ne représentent pas seulement un manque de traitements. Ce sont des familles qui attendent, des patients qui espèrent et un temps précieux que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Nous avons créé cette entreprise afin de faire en sorte que l'innovation scientifique atteigne les personnes dont la vie en dépend. Nous sommes heureux de compter le Fonds de solidarité FTQ comme nouvel investisseur », a poursuivi Paul Lévesque, président et chef de la direction de CELYSTRA.

Le premier produit du portefeuille de CELYSTRA est olezarsen (TRYNGOLZA®), un médicament récemment approuvé par Santé Canada pour le traitement du syndrome de chylomicronémie familiale (SCF). Le SCF est une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation anormale, sévère et persistante dans le sang de particules transportant les lipides appelées chylomicrons, qui transportent les graisses absorbées par l'intestin après les repas vers le foie. Cette maladie peut entraîner des pancréatites aiguës récurrentes, une inflammation du pancréas qui peut être très douloureuse et parfois mortelle. Cette maladie a un effet énorme sur la qualité de vie des personnes atteintes. Quoique très rare, elle est nettement plus fréquente au Québec que dans le reste du monde.

CELYSTRA a également obtenu de Ionis Pharmaceuticals les droits canadiens de donidalorsen, un traitement destiné à prévenir les crises d'angioœdème héréditaire (AOH). L'AOH est aussi une maladie génétique rare caractérisée par des épisodes d'enflure pouvant toucher différentes parties du corps. Donidalorsen fait actuellement l'objet d'une évaluation réglementaire par Santé Canada.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 816 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 23,0 milliards de dollars au 30 novembre 2025, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement, avec la conviction que ses investissements ont un impact autant financier que sociétal. Au cours de l'exercice 2024-2025, le Fonds et ses réseaux local, régional et immobilier ont investi 1,9 milliard de dollars dans l'économie du Québec.

Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com ou LinkedIn.

SOURCE Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)

Informations pour les médias : Fonds de solidarité FTQ, Patrick McQuilken, Conseiller principal aux relations de presse, 514 703-5587, [email protected]