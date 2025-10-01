GATINEAU, QC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - La diversité et l'inclusion sont depuis longtemps des piliers de la prospérité au Canada. Les organismes dirigés par des personnes noires et au service des personnes noires à travers le pays, militent depuis des décennies, pour éliminer les obstacles systémiques à l'inclusion sociale et économique auxquels les communautés noires sont confrontées depuis longtemps.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a félicité la Fondation pour les communautés noires, qui a lancé son troisième appel de propositions dans le cadre du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. Au moyen d'un fonds de dotation de 200 millions de dollars, le gouvernement du Canada a créé le Fonds afin de mettre en place une source de financement durable pour les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés dirigés par des personnes noires, axés sur les personnes noires et au service des personnes noires au Canada.

S'appuyant sur le succès de son deuxième appel de propositions, la Fondation a lancé la Subvention pour accélérer les grandes idées des communautés noires 3.0, allouant au total 8 millions de dollars, dont 6,5 millions de dollars de financement fédéral. Cette troisième série d'investissements devrait permettre de financer plus de 140 projets à travers le Canada. Les organismes admissibles auront la possibilité de mener des initiatives qui appuient la lutte contre le racisme envers les personnes noires. L'appel de propositions demeurera ouvert jusqu'au 5 novembre 2025, et l'annonce des propositions retenues sera faite au printemps 2026.

La Fondation est un organisme national dirigé par des personnes noires et au service des personnes noires, qui veille à ce que les communautés noires disposent des ressources et du support dont elles ont besoin pour avoir une incidence durable. Depuis qu'elle a été choisie pour administrer le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs en février 2023, la Fondation a appuyé 268 projets communautaires à travers le pays.

« La diversité et l'inclusion consistent à investir dans les personnes et leur leadership - c'est aussi investir dans ceux qui ont vécu des expériences et qui connaissent mieux que quiconque leurs besoins. Grâce au Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, les organismes sans but lucratif dirigés par des personnes noires à travers le Canada sont prioritaires. Lorsque toutes les communautés sont incluses, le Canada prospère. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Cette ronde de financement est plus cruciale que jamais. En investissant dès maintenant dans les organisations dirigées, mandatées et au service des communautés noires, nous renforçons leur résilience et nous nous assurons qu'elles continueront à proposer des solutions capables de résister aux chocs prévisibles comme imprévisibles. Alors que le Canada traverse d'importantes transformations et perturbations, les bénéficiaires du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, passés et à venir de la S.A.G.I. 3.0, joueront un rôle essentiel pour la vitalité et la pérennité de nos communautés. »

- Le co-président du Conseil d'administration de la Fondation pour les communautés noires, Liban Abokor

Faits en bref

En décembre 2024, le Canada a coparrainé la proposition consistant à adopter la deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, qui s'étendra de janvier 2025 à décembre 2034. Le Canada avait déjà appuyé la Décennie précédente, qui s'est déroulée de 2015 à 2024.

En reconnaissance de la première Décennie, le budget de 2021 prévoyait un montant pouvant atteindre 200 millions de dollars pour établir le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. Le Fonds vise à soutenir des organismes sans but lucratif ainsi que des organismes de bienfaisance enregistrés dirigés par des personnes noires, axés sur les personnes noires et au service des personnes noires et des initiatives sociales connexes.

Depuis 2023, la Fondation pour les communautés noires a lancé trois appels de propositions visant à financer les organismes dirigés par des personnes noires, axés sur les personnes noires et au service des personnes noires.

L'initiative Appuyer les communautés noires du Canada a également été créée en reconnaissance de la Décennie. Depuis 2019, plus 200 millions de dollars ont été consacrés à cette initiative afin de célébrer les communautés noires dynamiques au Canada ainsi que de partager les connaissances et de les doter d'infrastructures fondamentales.

Le gouvernement du Canada continue de consulter les communautés noires, de nombreux organismes dirigés par des Noirs et des intervenants du milieu pour intégrer leurs commentaires et leurs idées dans l'élaboration des politiques et des programmes.

En juin 2024, le gouvernement du Canada a lancé sa stratégie révisée de lutte contre le racisme, Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028. Celle-ci a été élaborée à la lumière de données probantes rigoureuses et de commentaires obtenus auprès de personnes et de communautés ayant vécu le racisme. La stratégie vise à s'attaquer au racisme systémique et à rendre les communautés plus inclusives et plus prospères.

