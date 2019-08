Lancement du concours de design pour le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan

Le nouveau monument sera érigé en face du Musée canadien de la guerre, à Ottawa

OTTAWA, le 8 août 2019 /CNW/ - Un pas de plus a été accompli vers la concrétisation du Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan lorsque Patrimoine canadien a lancé, hier, au nom des Anciens Combattants, la première étape du concours de design pour ce nouveau monument commémoratif national.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, invitent des équipes d'artistes professionnels, de paysagistes, d'architectes et d'autres spécialistes de l'aménagement urbain à présenter leurs qualifications et des exemples de leurs travaux sur la page Web de la Demande de qualification. La date limite pour les soumissions est le 17 janvier 2020.

Le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan soulignera l'engagement et les sacrifices des Canadiens qui ont servi en Afghanistan ainsi que le soutien que leur ont apporté les Canadiens au pays.

Le Monument sera érigé à Ottawa, du côté est de la rue Booth, au nord du Monument national de l'Holocauste et de l'autre côté de la rue du Musée canadien de la guerre. Ce bel espace vert situé à côté d'un plan d'eau, à quelques pas du Musée de la guerre, sera un lieu de réflexion tout désigné où les Canadiens pourront honorer et commémorer le courage et les sacrifices des hommes et des femmes ayant servi lors de la mission de notre pays en Afghanistan. Le Monument permettra aux générations futures d'en apprendre davantage sur la mission et les efforts du Canada pour rebâtir l'Afghanistan.

Citations

« Plus de 40 000 militaires et civils canadiens, hommes et femmes, ont servi durant la mission pangouvernementale en Afghanistan. Ils ont fait preuve d'un courage et d'une détermination hors du commun. Je suis ravi de voir arriver cette étape importante. Le Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan nous permettra de réfléchir aux services que ces gens ont rendus à notre pays. Les anciens combattants, leurs familles, leurs amis et tous les autres visiteurs disposeront d'un site approprié où ils pourront souligner l'engagement et les sacrifices consentis par ces Canadiens pour défendre les idéaux de paix et de liberté lors de la mission du Canada en Afghanistan. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« J'encourage nos artistes, nos architectes et nos créateurs de talent à réfléchir à la façon d'exprimer notre gratitude, en tant que société, envers ceux qui ont perdu la vie en Afghanistan, ceux qui ont servi lors de cette mission et ceux qui les ont appuyés au pays. Les créateurs canadiens sont reconnus dans le monde entier pour leurs idées. Je les invite à imaginer comment ils pourraient s'y prendre pour rendre un hommage bien senti de la part de tous les Canadiens. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

La première étape du concours de design consistera à évaluer les qualifications et à retenir un maximum de cinq équipes qui passeront à l'étape de la demande de propositions, au cours de laquelle les finalistes seront invités à élaborer leurs concepts.

L'étape de la demande de propositions sera lancée en 2020.

Les anciens combattants, les familles de ceux et celles qui sont tombés au combat, les militaires actifs et le public seront invités à examiner les propositions des finalistes avant qu'un concept soit choisi.

La construction du Monument doit se terminer à l'automne 2023.

Patrimoine canadien

