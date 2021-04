Cinq nouvelles expositions et installations en art historique et contemporain





OTTAWA, ON, le 22 avril 2021 /CNW/ - Ankose -- Tout est relié -- Everything is connected. Voilà qui donne le ton de la programmation printemps-été 2021 du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et reflète l'engagement du Musée envers les collectivités qu'il dessert et constitue le fil conducteur des thèmes et du contenu de son nouveau programme d'expositions et d'activités publiques.

« Au cours de la dernière année, nous avons réfléchi, consulté et travaillé à l'interne et à l'externe pour évaluer ce à quoi ressembleront nos cinq prochaines années. Cette réflexion approfondie a abouti sur le tout premier plan stratégique du Musée, "Transformer ensemble". Tout est relié, et notre saison printemps-été 2021 concrétise cette vision », a déclaré la directrice générale du MBAC, Sasha Suda. « Nous sommes fermement engagés à raconter l'histoire des arts visuels d'une manière plus complète et inclusive. Plus que jamais auparavant, il est aujourd'hui primordial pour le Musée des beaux-arts du Canada d'offrir à ses publics des expositions qui prennent compte des faits historiques et récents qui touchent nos communautés et influencent l'histoire de l'art. À travers leurs œuvres, les artistes de toutes les époques reflètent les réalités dans lesquelles ils évoluent, mais force est de constater que plusieurs réalités et plusieurs voix ont été ignorées au fil des décennies et des siècles. Notre rôle, au Musée, consiste non seulement à exposer des œuvres, mais à les contextualiser, et à amplifier cette multitude de voix qui forment la communauté des arts visuels au Canada et ailleurs. »

Cinq nouvelles expositions et installations composent la programmation printanière et estivale du Musée :

Rembrandt à Amsterdam. Créativité et concurrence est la première grande exposition consacrée à Rembrandt au Canada en 52 ans, et la première à être présentée au Musée des beaux-arts du Canada. Cette exposition explore l'extraordinaire carrière de Rembrandt dans le contexte du marché de l'art animé d'Amsterdam, en faisant dialoguer ses peintures, ses dessins et ses gravures avec les œuvres exceptionnelles de 20 autres artistes qui étaient ses amis, ses disciples et ses rivaux. Elle met en lumière l'évolution de la carrière de Rembrandt en tant qu'artiste, mentor et entrepreneur, depuis son arrivée à Amsterdam en 1632 jusqu'au milieu des années 1650.

Pour cette exposition majeure, le Musée des beaux-arts du Canada a adopté une nouvelle approche muséologique en intégrant tout au long du parcours de l'exposition des œuvres nouvellement commandées et acquises auprès d'artistes autochtones et noirs établis au Canada, et en apportant des voix multiples pour contextualiser la période à laquelle Rembrandt a vécu.

Fruit de cinq ans de travail, Rembrandt à Amsterdam. Créativité et concurrence a été conçue par Stephanie S. Dickey, Ph. D., conservatrice invitée du Musée des beaux-arts du Canada, professeure d'histoire de l'art et titulaire de la chaire Bader en art baroque du Nord à l'Université Queen's de Kingston, et autorité internationale en matière de Rembrandt et d'art néerlandais du XVIIe siècle, et Jochen Sander, Ph. D., vice-directeur du Städel Museum et professeur d'histoire de l'art à la Goethe-Universität de Francfort-sur-le-Main. Sonia Del Re, Ph. D., conservatrice principale des dessins et estampes ; Erika Dolphin, conservatrice principale intérimaire des dessins et estampes ; et Kirsten Appleyard, ajointe à la conservation des dessins et estampes, toutes trois du MBAC, ont contribué à la présentation à Ottawa.

Parmi les œuvres de Rembrandt qui y sont présentées, l'on retrouve l'Héroïne de l'Ancien Testament, 1632/33, provenant de la collection du Musée des beaux-arts du Canada. En outre, des principaux tableaux, dessins et gravures de Rembrandt présentés pour la première fois au Canada, citons L'aveuglement de Samson, 1636, de la collection du Städel Museum (Francfort), et Paysage avec pont de pierre du Rijksmuseum (Amsterdam) -- l'une des huit peintures de paysages connues de Rembrandt.

D'importantes œuvres d'art contemporain provenant des collections d'art autochtone et d'art contemporain du Musée des beaux-arts du Canada sont intégrées à l'exposition afin de comprendre l'impact du colonialisme à l'époque de Rembrandt et au-delà. Parmi les œuvres présentées comptent celles des artistes Ruth Cuthand (Crie, vit et travaille à Saskatoon, Saskatchewan), Kent Monkman (Cri des marais, vit et travaille à Toronto, Canada), Skawennati (Kanien'keha:ka et italo-canadienne, née à Kahnawa : ke, Québec, Canada, vit et travaille à Tiohtia:ke [Montréal], Québec), Greg Staats (Kanien'kehaka, né à Brantford, ON, Canada, vit et travaille à Toronto, Canada), et l'artiste canadien d'origine congolaise Moridja Kitenge Banza (vit et travaille à Montréal). L'installation est organisée par Greg Hill, conservateur principal fonds Audain de l'art autochtone, et Jonathan Shaughnessy, conservateur associé de l'art contemporain, tous deux au MBAC.

Joana Joachim, Ph. D., historienne de l'art afroféministe, Gerald McMaster, Ph. D., directeur du Centre Wapatah pour le savoir visuel autochtone de l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario, et Rick Hill, artiste Tuscarora, écrivain et curateur, ont été invités par Kitty Scott, directrice adjointe et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts du Canada, à collaborer à l'exposition en créant des textes muraux qui apportent différentes perspectives à l'histoire de Rembrandt. Ensemble, ils examinent le contexte de la vie de Rembrandt dans les années 1600, alors que la République néerlandaise émergeait en tant que puissance coloniale, et les effets sur les Noirs et les autochtones d'hier et d'aujourd'hui.

Deux nouvelles commandes majeures des artistes Tau Lewis et Rashid Johnson seront également présentées dans le cadre de Projets contemporains, une nouvelle initiative du Musée des beaux-arts du Canada axée sur la commande d'œuvres d'artistes contemporains pour la collection nationale. Ces œuvres sont délibérément conçues pour être exposées dans les espaces publics du Musée, qui jusqu'à récemment n'étaient pas utilisés comme lieux d'exposition.

La sculpture de grande taille réalisée avec des matériaux textiles Symphonie, de Tau Lewis, née à Toronto et basée à Brooklyn, qui a été présentée à la Cooper Cole Gallery de Toronto l'automne dernier, a été adaptée pour remplir l'espace de la Rotonde du Musée. Les visiteurs la découvriront dès la réouverture du Musée en se promenant dans la grande allée qui mène aux salles d'art contemporain et à leur sortie de l'exposition Rembrandt. Il s'agit de la première œuvre de Lewis à entrer dans la collection du Musée des beaux-arts du Canada, et l'un des plus ambitieux projets qu'elle a conçus à ce jour. L'artiste jamaïco canadienne y aborde les thèmes de la mémoire, des traumatismes personnels et collectifs, et la capacité de soigner, de guérir et de surmonter les difficultés par le biais de processus d'artisanat et de travail. Le commissariat de cette installation est assuré par Jonathan Shaughnessy, conservateur associé de l'art contemporain au MBAC.

L'artiste Rashid Johnson, né à Chicago et basé à New York, créera une installation immersive à grande échelle dans l'aire vitrée située au bas de la colonnade menant au Grand Hall Banque Scotia. Il s'agit de l'une des plus grandes structures pyramidales réalisées par Johnson à ce jour. Sans titre est une installation expérientielle qui rassemble des sources autobiographiques, intellectuelles, musicales, historiques de l'art et littéraires. Pour la première fois, Johnson a intégré à l'œuvre un cheminement intérieur qui offre aux visiteurs des points de vue inattendus. Il a également inclus un espace de performance en son cœur pour accueillir des spectacles en direct. Josée Drouin-Brisebois, conservatrice principale de l'art contemporain au MBAC, assure le commissariat de cette installation.

L'exposition Le cosmos des collectionneurs. La collection d'estampes Meakins-McClaran présentera 233 œuvres tirées de la collection d'estampes des docteurs Jonathan Meakins et Jacqueline McClaran. L'exposition révélera à la fois la force et l'étendue de la collection actuelle, ainsi que l'amour des collectionneurs pour le trait gravé à l'eau-forte et la gravure. La sélection d'estampes s'étend du XVe siècle allemand au XXe siècle en Europe et en Amérique du Nord, en passant par le XVIIe siècle néerlandais, et comprendra notamment des œuvres de Pieter Bruegel l'Ancien, Alex Colville, Albrecht Dürer, Hendrik Goltzius, Jusepe Ribera, Jacob van Ruisdael, Jean-François Millet et John James Audubon. Organisée par le Musée des beaux-arts du Canada, l'exposition est conçue par Erika Dolphin, Ph. D., conservatrice principale intérimaire des estampes et des dessins du MBAC.

L'œuvre photographique Barcelone, 2003-2020, de l'artiste québécoise Geneviève Cadieux, ornera dès cet été la façade extérieure sud de l'édifice du Musée des beaux-arts. Cette œuvre sera présentée pour la première fois sous la forme d'une installation monumentale. Il s'agit de la première collaboration majeure du Musée des beaux-arts du Canada avec Geneviève Cadieux depuis plus de 15 ans. Barcelone restera à la vue des passants jusqu'à l'automne 2021.

Le Musée remercie ses commanditaires

Le Musée des beaux-arts du Canada tient à remercier Bader Philanthropies Inc. pour son généreux soutien à l'exposition Rembrandt à Amsterdam. Créativité et concurrence, ainsi que PACART et Touchstone Exploration, inc. pour leur parrainage. L'exposition est honorée par le copatronage royal de Sa Majesté le roi des Pays-Bas et du Bureau du Gouverneur général du Canada. Parmi les fiers partenaires figurent l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Canada et le Festival canadien des tulipes.

L'installation Barcelone, de Geneviève Cadieux, sera présentée avec le soutien du Programme de photographie de la Banque Scotia au Musée des beaux-arts du Canada.

Autour des expositions et des installations

Le programme d'expositions et d'installations du printemps-été 2021 sera accompagné d'un programme public engageant de conférences, de visites et d'activités virtuelles pour les familles. En juillet et août, le Musée proposera des Aventures artistiques en famille tous les jours, de 10 h 30 à 15 h, pour les enfants de 3 ans et plus accompagnés d'un adulte, afin qu'ils puissent explorer les galeries avec un guide, ou seuls avec une trousse d'activités autoguidées. On pourra se procurer une trousse et réserver une visite sans rendez-vous dans la cour Fred & Elizabeth Fountain, située au cœur des salles d'art autochtone et canadien. La priorité absolue du Musée est la santé et la sécurité de ses visiteurs. Il continuera à surveiller la situation de la COVID-19 et s'assurera que les programmes en personne se déroulent en toute sécurité, conformément aux directives des autorités sanitaires locales.

Billets

Les billets seront en vente à la billetterie située dans le Grand Hall Banque Scotia, dès la réouverture du Musée, lorsque les conditions le permettront.

Pour tout connaître de la programmation et des activités offertes par le Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube, et Instagram.

