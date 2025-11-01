Lancement de la campagne de l'organisme Les Produits du Québec - AU MOIS DE NOVEMBRE, LE GOUVERNEMENT INVITE LA POPULATION À REPÉRER LES PRODUITS DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 1er nov. 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, en compagnie de Mme Elfi Morin, directrice générale de l'organisme Les Produits du Québec, est fier de dévoiler en primeur la nouvelle campagne de sensibilisation de l'organisme Les Produits du Québec pour favoriser l'achat local et la mise en valeur des marques de certification, lesquelles identifient les produits réellement québécois.

En cette période de l'année propice aux achats, le gouvernement du Québec souhaite inciter la population à se tourner vers des choix locaux. Par ailleurs, dans le contexte actuel des tarifs et de l'incertitude chez les petites et moyennes entreprises, le lancement de cette campagne vient à point nommé pour inviter la population à poser un geste significatif et à encourager des centaines d'emplois locaux, mais aussi à faire connaître les entreprises québécoises et à stimuler l'économie.

La campagne vise à simplifier la vie des consommateurs et consommatrices qui souhaitent favoriser l'achat local, en leur rappelant l'existence d'un repère qui leur permet d'identifier, en un coup d'œil, les produits dont l'origine est vérifiée.

Le gouvernement du Québec invite donc la population à reconnaître les logos en forme de « p'tite maison » partout où c'est possible : en magasin, en ligne ainsi que sur les emballages et les étiquettes des biens produits, fabriqués et conçus au Québec. Rappelons que ce sont des centaines d'emplois et de produits qui sont directement concernés.

« Le mois de novembre est vraiment devenu propice aux achats pour de nombreux Québécois et Québécoises. Le Vendredi fou et le Cyberlundi en sont de bons exemples. La crise tarifaire actuelle nous rappelle encore plus l'importance d'acheter québécois et de soutenir les entreprises et les emplois d'ici afin de stimuler l'économie dans toutes nos régions. Grâce à cette nouvelle campagne, nous souhaitons sensibiliser et inciter la population à reconnaître les logos en forme de "p'tite maison" ».

Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse

« Quand il y a une petite maison Les Produits du Québec, c'est d'ici, garanti. En plus d'un slogan, c'est surtout une promesse! Celle d'aider les Québécois et Québécoises à reconnaître ce qui vient de chez nous et à en être fiers. En l'accompagnant d'une chanson portée par une voix aimée d'ici, ce message résonne dans le cœur autant que dans la tête, et c'est ce que l'on veut. »

Elfi Morin, directrice générale, Les Produits du Québec

Lancé en 2022, l'organisme à but non lucratif Les Produits du Québec a pour mission de faciliter l'achat québécois grâce à la création d'une famille de marques de certification. Celles-ci agissent comme point de repère et gage de confiance pour le public en garantissant la provenance québécoise des produits.

Sur le thème Recherchez les p'tites maisons dans les allées, la campagne rappelle que les logos Les Produits du Québec - ces petites maisons bien connues - sont un repère simple, mais un symbole fort, pour identifier les produits vérifiés d'ici.

Réalisée par l'agence Bleublancrouge et produite avec des talents locaux, la campagne met à l'honneur l'expertise québécoise à chacune des étapes, de la création du message à l'animation 3D signée Rodeo FX, en passant par la trame sonore interprétée par Mara Tremblay et enregistrée au studio Circonflex.

Les Produits du Québec et le Conseil québécois du commerce de détail ont mis en place une initiative conjointe, le Vendredi fou d'ici. L'objectif : proposer une option locale au Black Friday en mettant de l'avant les commerces qui offrent des produits réellement québécois, vérifiés grâce aux marques de certification Les Produits du Québec.

