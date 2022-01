Les organismes ont jusqu'au 9 mars pour faire une demande de financement auprès du programme Compétences pour réussir

GATINEAU, QC, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Le marché du travail canadien continue d'évoluer rapidement, laissant bon nombre de travailleurs sans les compétences nécessaires pour répondre aux exigences des emplois et bon nombre d'employeurs avec des difficultés à pourvoir les postes vacants. Pour aider la relance économique du Canada après la pandémie et rebâtir en mieux, nous devons nous assurer que tous les Canadiens ont les compétences dont ils ont besoin pour réussir au sein du marché du travail d'aujourd'hui. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a mis sur pied le programme Compétences pour réussir, qui aide les adultes canadiens à améliorer leurs compétences fondamentales et transférables et ainsi à trouver des possibilités d'emplois de qualité.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a lancé un appel de propositions visant à financer des organismes qui élaborent des projets qui permettront d'accroître les possibilités de formation pour les Canadiens, aujourd'hui et dans l'avenir. Les projets financés dans le cadre de Compétences pour réussir renforceront aussi les capacités des organismes et des employeurs, en plus d'appuyer les efforts des provinces et des territoires à mesure que l'économie reprend de la vigueur.

On s'attend à ce que ces projets créent environ 900 000 possibilités de formation à l'emploi, aidant ainsi le gouvernement à respecter son engagement de créer 500 000 possibilités de formation et d'emploi pour les Canadiens.

Dans le cadre de cet appel de propositions, le gouvernement investira plus de 237 millions de dollars pour financer des projets dans deux volets. Les activités admissibles sous le premier volet pourraient comprendre l'élaboration de nouvelles approches de formation, la création d'outils d'auto-évaluation, et l'offre de ressources de formation. Les activités sous le second volet pourraient inclure l'analyse visant à mieux comprendre les défis liés aux compétences que doivent surmonter des groupes sous-représentés, à cibler les pratiques exemplaires dans la manière d'enseigner certaines compétences, ou à développer des études de cas des approches de formation fructueuses qui mènent à l'emploi.

La priorité sera accordée aux propositions de projets qui répondent aux besoins d'au moins un des groupes sous-représentés suivants sur le marché du travail : les femmes, les personnes en situation de handicap, les Autochtones, les membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire, les nouveaux arrivants, et les Canadiens racisés.

Lancé en mai 2021, le programme Compétences pour réussir se concentre sur neuf compétences principales dont les Canadiens ont besoin pour participer et s'adapter à l'apprentissage, au travail et au milieu de vie, et s'épanouir. Ces compétences comprennent des compétences fondamentales comme la rédaction, la lecture et le calcul, et des compétences socioémotionnelles, c'est-à-dire les compétences humaines nécessaires aux interactions sociales comme la collaboration, la communication, la résolution de problème, l'adaptabilité, et la créativité et l'innovation.

Citation



« Notre marché du travail est confronté à de graves défis en constants changements. L'un des meilleurs investissements qu'on peut faire aujourd'hui est de permettre à plus de Canadiens d'acquérir les compétences recherchées sur le marché du travail. Grâce au programme Compétences pour réussir, nous appuyons les organismes partout au Canada qui offrent aux travailleurs les outils dont ils ont besoin non seulement pour participer à la population active de l'avenir, mais aussi pour s'y épanouir. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

Les faits en bref

À l'heure actuelle, 45 % des Canadiens ne possèdent pas les compétences numériques ni les compétences en matière de littératie et de numératie qui sont de plus en plus nécessaires pour réussir dans l'économie du savoir.

On estime qu'une hausse de 1 % du taux moyen d'alphabétisation au Canada entraînerait avec le temps une augmentation du produit intérieur brut (PIB) et de la productivité pouvant atteindre respectivement 3 % et 5 %. Des investissements en faveur des femmes et des personnes ayant le plus faible taux d'alphabétisation auraient une incidence considérable sur la croissance.

entraînerait avec le temps une augmentation du produit intérieur brut (PIB) et de la productivité pouvant atteindre respectivement 3 % et 5 %. Des investissements en faveur des femmes et des personnes ayant le plus faible taux d'alphabétisation auraient une incidence considérable sur la croissance. Le budget total consacré à Compétences pour réussir est de 237,7 millions de dollars sur trois ans, réparti comme suit :

Environ 226,3 millions de dollars à l'appui de projets du volet 1;



Environ 11,4 millions de dollars à l'appui de projets du volet 2.

Les organisations admissibles dans le cadre de cet appel de propositions comprennent, sans s'y limiter :

les organismes sans but lucratif;



les organismes à but lucratif, pourvu que la nature et l'objectif des activités ne soient pas commerciales, ne visent pas à générer des profits, et soutiennent les priorités et les objectifs du programme;



les organisations syndicales;



les organisations autochtones (y compris les conseils de bande, les conseils tribaux et les entités autonomes);



les gouvernements, institutions et organismes provinciaux et territoriaux, et les sociétés d'État.

