GATINEAU, QC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - La diversité et l'inclusion sont depuis longtemps des éléments essentiels à la réussite et à la prospérité du Canada. Le Canada a officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies en 2018 et le gouvernement continue d'investir dans des organismes dirigés par des Noirs et au service des Noirs partout au pays, et d'éliminer les obstacles systémiques et de longue date à l'inclusion sociale et économique.

Aujourd'hui, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a félicité la Fondation pour les communautés noires (FPCN) pour le lancement de son premier appel de propositions dans le cadre du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs.

La FPCN a alloué 5,88 millions de dollars au financement de quelque 120 projets. Les organismes admissibles recevront du financement pour la réalisation de projets qui appuient la lutte contre le racisme envers les Noirs ou qui visent à améliorer les retombées sociales et économiques pour les communautés noires au Canada. L'appel de propositions, qui fait suite à une semaine de consultations communautaires, demeurera ouvert jusqu'au 1er février 2024. La FPCN prévoit annoncer les propositions retenues au printemps 2024.

Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs afin de créer une source de financement durable pour les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service des Noirs au Canada au moyen d'un fonds de dotation de 200 millions de dollars.

La FPCN est un organisme national dirigé par des Noirs et axé sur les services aux Noirs qui veille à ce que les communautés noires disposent des ressources et des infrastructures durables dont elles ont besoin pour avoir une incidence significative. Elle a été choisie pour administrer le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs en février 2023.

Citations

« Lorsque toutes les communautés se sentent incluses, le Canada prospère. Par l'entremise du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, nous investissons dans des organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs partout au Canada, tout en améliorant les retombées sociales et économiques des communautés noires. Grâce à des initiatives comme celle-ci, nous poursuivrons nos progrès vers un pays plus inclusif et plus équitable. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

« La Subvention pour accélérer les grandes idées est un exemple de la façon dont la FPCN investit dans les communautés noires et met en contact les organismes des communautés noires et les acteurs du changement sur le terrain avec des ressources nouvelles et durables afin que leurs services et mesures de soutien continuent de répondre aux besoins de notre communauté. Cet investissement fera progresser notre mission, qui est d'éliminer les obstacles et d'améliorer les résultats socioéconomiques pour les communautés noires. »

- Co-président du conseil d'administration de la Fondation pour les communautés noires, Liban Abokor

Les faits en bref

Chaque année au cours de la prochaine décennie, la FPCN lancera un ou plusieurs appels de propositions pour inviter des organismes de bienfaisance dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service des Noirs à présenter une demande de financement.

La Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies va de 2015 à 2024. Le Canada a annoncé qu'il soulignait la Décennie en janvier 2018.

a annoncé qu'il soulignait la Décennie en janvier 2018. En reconnaissance de la Décennie, le budget de 2021 prévoyait un montant pouvant atteindre 200 millions de dollars pour établir le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, qui vise à soutenir des organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service des Noirs, ainsi que des organismes de bienfaisance enregistrés au service des communautés noires du Canada et des initiatives sociales connexes.

L'initiative Appuyer les communautés noires du Canada a également été créée en reconnaissance de la Décennie. Depuis 2019, plus 175 millions de dollars ont été consacrés à cette initiative afin de célébrer les communautés noires dynamiques au Canada ainsi que de partager les connaissances et de renforcer les capacités au sein de celles-ci. Plus récemment, le budget de 2023 prévoyait 25 millions de dollars supplémentaires pour 2024-2025 afin de prolonger le programme d'une année, pour un investissement total de 200 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les communautés noires et de nombreux organismes et intervenants dirigés par des Noirs pour intégrer la rétroaction et les idées à l'élaboration des politiques et des programmes.

Depuis 2019, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser près de 100 millions de dollars à la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, une première dans l'histoire du Canada.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, [email protected], 819-360-0693; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]