QUÉBEC, le 21 août 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, en collaboration avec la Société du Plan Nord, est fière de lancer un nouvel appel de projets du Fonds d'initiatives nordiques.

Ce programme d'aide financière de la Société du Plan Nord permet de soutenir les communautés, les organismes et les entreprises qui souhaitent contribuer à l'essor des communautés et à la mise en valeur du territoire nordique québécois.

Le Fonds d'initiatives nordiques vise à reconnaître et à soutenir des projets diversifiés, de nature économique, sociale et environnementale, issus du territoire qui s'étend au nord du 49e parallèle. La somme de 21,3 millions de dollars est disponible dans le cadre de ce programme pour la période 2023-2028.

Les organismes et entreprises peuvent déposer une demande dès maintenant. La marche à suivre est précisée sur la page Web Aide financière pour les initiatives nordiques du portail gouvernemental Québec.ca.

« L'appel de projets lancé aujourd'hui s'inscrit dans la foulée de notre Plan d'action nordique 2023-2028 ainsi que dans la mission de la Société du Plan Nord. Nous souhaitons continuer à soutenir des projets locaux et régionaux stimulants sur tout le territoire nordique afin de contribuer à notre objectif "d'habiter notre Nord". N'hésitez pas à soumettre vos projets dès maintenant! »

- Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Source : Gabrielle Côté, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Tél. : 438 368-1307; Information : Eric Duchesneau, Conseiller en communication et en affaires autochtones, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66406