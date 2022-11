Des œuvres d'art seront présentées dans des communautés partout au Canada

OTTAWA, ON, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Le 6 octobre dernier, le lancement d'une nouvelle installation sculpturale sur l'île Fogo au Canada a marqué le début d'une initiative pluriannuelle de rayonnement national, rendue possible par un don de 752 000 $ du réputé philanthrope canadien Michael Nesbitt.

Coordonnée par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), avec la collaboration de la Fondation du MBAC, l'initiative de rayonnement national vise à permettre à la population canadienne d'avoir accès à la collection du Musée d'un bout à l'autre du pays. La première installation, Un quantificateur de variabilité ou La station météorologique rouge de l'île Fogo, a été conçue par l'artiste Liam Gillick, et vise à être utilisée comme station météorologique fonctionnelle.

L'initiative de rayonnement national sera financée sur une période de trois ans, le capital pour la première année ayant déjà été alloué pour créer deux nouveaux postes à temps plein, ceux de gestionnaire principale, occupé par Josée Drouin-Brisebois, et de gestionnaire de programme, occupé par Lynda Hall, ainsi que couvrir leurs frais de déplacement connexes. Cette initiative permettra au MBAC de collaborer avec des institutions locales afin d'offrir de nouvelles façons de rendre accessible la collection du Musée à des communautés de partout au Canada, notamment par le biais de prêts à long terme, la location permanente ou semi-permanente d'œuvres d'art et la commande de nouvelles œuvres à des artistes canadiens et internationaux.

« Je suis ravi et honoré d'appuyer cette initiative novatrice. Elle permettra de présenter des œuvres d'art visuel de calibre mondial partout au Canada dans des communautés qui autrement n'auraient pas cette opportunité », a déclaré M. Nesbitt. « Toutefois, ce qui est peut-être encore plus important, c'est qu'elle aura pour effet d'inspirer et de favoriser un dialogue positif au sein de population canadienne. » Pour ses contributions, M. Nesbitt sera reconnu à vie en tant que Mécène distingué du MBAC.

« Nous sommes reconnaissants envers M. Nesbitt pour son soutien généreux dans le cadre de cette importante initiative », a souligné Angela Cassie, directrice générale par intérim du MBAC. « Ce don constitue un investissement dans la vision du plan stratégique, ouvrant la voie à des possibilités de partager la collection avec les collectivités de manière audacieuse et nous permettant de créer un élan pour les années à venir. C'est une occasion pour la population canadienne d'un océan à l'autre d'avoir accès à de l'art inspirant qui nous rapproche et favorise un dialogue constructif au sein de nos communautés. »

La première année de l'initiative visera à assurer la diffusion d'œuvres d'un bout à l'autre du Canada et à examiner des possibilités de commandes à long terme auprès des institutions et communautés. Au cours de la deuxième année, l'accent sera mis sur l'élaboration et la mise en œuvre de projets dans chaque province et territoire. Au cours des trois premières années de l'initiative, le Musée commandera également au moins un projet par année, l'objectif étant de faire augmenter ce nombre à mesure que l'initiative se poursuit.

Par ce don, M. Nesbitt vise à favoriser l'établissement de relations nouvelles et fructueuses partout au Canada. « Grâce à sa générosité, un plus grand nombre de Canadiennes et Canadiens auront accès à la collection du Musée, et celui-ci pourra explorer de nouvelles possibilités captivantes pour la présentation d'œuvres d'art à l'échelle du pays », a précisé Lisa Turcotte, cheffe de la direction de la Fondation du MBAC. « Ces projets, qui permettent de nouveaux types de collaboration et d'échange, seront transformateurs pour les artistes et le public, dans la mesure où ils aideront à établir une empreinte culturelle percutante partout au Canada. »

INFORMATION

À propos de M. Michael Nesbitt

M. Nesbitt est président et propriétaire de la Corporation d'hypothèques Montrose. Il habite à Winnipeg et siège actuellement au comité des placements du HEPP, le régime de pension des travailleurs de la santé au Manitoba. Michael a siégé au conseil d'administration de BPO Properties Ltd., a préalablement occupé le poste de directeur chez Brookfield Asset Management Inc., la société mère de BPO Properties Ltd., et a siégé au conseil d'administration de Morguard Real Estate Investment Trust. Il participe activement aux initiatives de plusieurs organismes communautaires, notamment à titre de président du comité des investissements de la Fondation du Musée des beaux-arts de Winnipeg et de membre du Ducks Unlimited Pension and Corporate Fund Investment Committee. M. Nesbitt a été reconnu comme philanthrope exceptionnel de 2020 par l'Association of Fundraising Professionals.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Everything is Connected -- Tout est relié

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus d'un siècle. Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. #Ankose #ToutEstRelié #EverythingIsConnected.

À propos de la Fondation du MBAC

La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada soutient le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de son mandat. En encourageant des partenariats philanthropes robustes, la Fondation fournit au Musée l'appui financier additionnel dont il a besoin pour remplir son rôle de chef de file auprès de la communauté des arts visuels, au pays et à l'international. Ensemble, la philanthropie privée et le soutien du public permettent au MBAC d'interpréter et de préserver le patrimoine en arts visuels du Canada. La Fondation accepte les dons immédiats et différés pour les projets spéciaux et les fonds de dotation. Pour de plus amples renseignements sur le Musée des beaux-arts du Canada, veuillez consulter fondationmbac.ca et suivez le fil d'information sur Twitter @NGC_Foundation.

À propos de Josée Drouin-Brisebois

Josée Drouin-Brisebois est réalisatrice et gestionnaire principale du rayonnement national du Musée des beaux-arts du Canada et était auparavant conservatrice principale de l'art contemporain. Elle a récemment organisé et préparé la Biennale de Kaunas : Once Upon a Time… Gyveno Jie Jau Kitaip, l'événement inaugural de Kaunas European Capital of Culture 2022, et organisé et préparé conjointement l'exposition Mouvement. L'expressivité du corps dans l'art au Musée des beaux-arts du Canada. Elle a également commandé des œuvres aux artistes Rashid Johnson et Geneviève Cadieux pour les espaces publics du Musée.

Au cours de la dernière décennie, elle a participé activement à la contribution canadienne à la Biennale de Venise. Elle a agi à titre de conservatrice des expositions de Steven Shearer (2011) et Shary Boyle (2013), de directrice de projet lors de la participation de Geoffrey Farmer en 2017, et de conservatrice en chef de l'exposition d'Isuma lors de l'édition 2019 de la Biennale. Elle a également exercé les fonctions de conservatrice d'expositions monographiques et thématiques au Musée des beaux-arts du Canada, à l'Art Gallery of Alberta, au Museum of Contemporary Art Toronto Canada (MOCCA) et à The Rooms à Terre-Neuve-et-Labrador. De 2016 à 2020, elle a été la présidente du jury du Prix Sobey pour les arts, le prix le plus prestigieux pour l'art contemporain canadien. En plus d'avoir publié des catalogues pour le Musée des beaux-arts du Canada et la Biennale de Venise, elle a vu ses écrits sur l'art contemporain diffusés dans diverses publications et périodiques au Canada et à l'étranger.

À propos de Lynda Hall

Lynda Hall est la gestionnaire de programme du rayonnement national au Musée des beaux-arts du Canada. Elle a été la gestionnaire principale des expositions Àbadakone | Feu continuel | Continuous Fire (2019), la deuxième d'une série continue d'expositions internationales d'art autochtone contemporain au MBAC, et des expositions du Prix Nouvelle génération de photographes au MBAC et auFestival de photographie CONTACT de la Banque Scotia (2019/2020). Des installations d'art public permanentes commandées par la Ville d'Ottawa ont été gérées par Lynda lorsqu'elle était agente d'art public, notamment A View from Two Sides de Kenneth Emig, qui a reçu le Prix du mérite en design urbain 2017 pour un élément urbain. En tant que registraire, elle a géré les prêts de la collection du MBAC pour des expositions au Canada et à l'étranger. Plus récemment, elle a fait partie de l'équipe du MBAC qui a réunit les œuvres pour la rétrospective General Idea, dont la tournée en Europe est prévue en 2023.

