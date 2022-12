MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Fondaction, la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), le Centre de la science de la biodiversité du Québec (CSBQ) et l'Université de Sherbrooke se réunissent autour d'un projet de recherche qui vise à produire une série d'indicateurs de biodiversité spécifiques au territoire et aux investisseurs du Québec.

Ces indicateurs serviront à mieux mesurer l'impact des investissements sur la biodiversité. Leur développement permettra, pour la première fois au Canada, la mobilisation d'acteurs du milieu de la conservation, de la biodiversité, de la recherche et de la finance pour la conservation de la biodiversité du Québec.

« La manière dont notre épargne collective est investie peut réduire notre impact sur la nature et même, dans certains cas, contribuer à la restaurer. Voilà pourquoi la SNAP Québec a amorcé, avec des équipes de recherche qui œuvrent à concilier notre activité économique avec le respect des limites de nos écosystèmes et des investisseurs qui veulent être des leaders dans la protection de l'environnement, une réflexion sur les meilleurs indicateurs locaux d'impact sur la biodiversité » explique Diego Creimer, directeur Finance et Biodiversité de SNAP Québec.

Les investisseurs représentent un levier essentiel de la transformation rapide de l'économie pour renverser l'effondrement de la biodiversité. Les indicateurs qui découleront de ce projet offriront un cadre de référence commun afin d'évaluer les impacts des investissements sur la biodiversité et d'améliorer la prise de décision.

« Il n'y a pas de concurrence lorsqu'il est question de la perte de biodiversité, des changements climatiques et des inégalités sociales. Le défi est colossal et c'est seulement en travaillant ensemble et dans la même direction que nous y arriverons. Ce projet de recherche visant à produire une série d'indicateurs de biodiversité spécifiques au territoire et aux investisseurs du Québec, comme Fondaction, contribuera à ce que nos décisions soient le mieux informées possible. Afin de limiter les effets négatifs de nos investissements et surtout, pour que la finance puisse avoir un impact positif sur la nature », explique Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

« Ce projet unique fournira des indicateurs communs spécifiques au Québec sur lesquels les investisseurs comme la CDPQ pourront s'appuyer et exercer ainsi un impact positif sur la société et la nature. Notre contribution sera un catalyseur de connaissances pour favoriser notre transition collective vers un monde durable, équitable et résilient », déclare Marc-André Blanchard, premier vice-président et chef de CDPQ mondial et chef mondial de l'investissement durable, CDPQ.

Le projet de recherche de deux ans, au terme duquel seront développés des outils visant à mieux guider les choix des investisseurs pour préserver et protéger la nature et ses services essentiels aux populations, est mené par Félix Landry, chercheur postdoctoral auprès du professeur Dominique Gravel à l'Université de Sherbrooke, afin d'assurer la rigueur et l'expertise dictées par l'importance de ces enjeux.

« La collaboration est au cœur du projet, et elle permet ainsi une planification et une réalisation en adéquation avec une rigueur scientifique et avec les besoins du secteur financier », mentionne Dominique Gravel, professeur au Département de biologie à l'Université de Sherbrooke.

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 391,6 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise 3,11 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour obtenir plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec)

La SNAP Québec est un organisme à but non lucratif dédié à la protection de la nature. Nous travaillons à la création d'un réseau d'aires protégées à travers le Québec, afin d'assurer la protection à long terme de la forêt boréale, du Grand Nord, du Saint-Laurent et des écosystèmes qui abritent nos espèces menacées. Nous veillons également à la bonne gestion des aires protégées existantes. Fondée en 2001, la section québécoise de la SNAP peut mettre à profit un réseau canadien actif depuis 1963, composé aujourd'hui d'un bureau national à Ottawa et de 13 sections d'un océan à l'autre.

À propos de l'Université de Sherbrooke

Reconnue pour son sens de l'innovation, sa synergie avec les organisations et ses activités de recherche qui répondent aux besoins de la société, l'Université de Sherbrooke est partenaire de premier plan des gouvernements supérieurs et régionaux pour favoriser le développement social, culturel et économique. Elle se démarque en outre par son leadership et sa culture institutionnelle en développement durable dans le cadre desquels l'UdeS se transforme progressivement en un véritable laboratoire, branché sur les enjeux globaux et engagé localement, lui méritant même l'appellation d'Université verte.

À propos du Centre de la science de la biodiversité du Québec

Le Centre de la science de la biodiversité du Québec regroupe plus de 120 chercheurs d'avant-garde tant au niveau national qu'international, au sein d'un partenariat entre 8 institutions académiques, une institution publique et un ministère fédéral : Bishop's University, Concordia University, McGill University, Université de Montréal, Université du Québec à Montréal, Université du Québec à Rimouski, Université Laval, Université de Sherbrooke, le Jardin Botanique de Montréal et Agriculture and Agroalimentaire Canada. La mission du CSBQ est favoriser et promouvoir une recherche et des programmes de formation de calibre international en science de la biodiversité, faciliter la coopération scientifique et l'apprentissage entre des groupes de recherche transdisciplinaires, adopter un rôle de premier plan pour les questions relatives à la science de la biodiversité et contribuer ainsi au débats, publics et académiques, sur les pertes de biodiversité.

