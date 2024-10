Le fruit d'une collaboration novatrice entre le secteur financier du Québec, le milieu de la recherche et la société civile dévoilé à la COP16 aujourd'hui

MONTRÉAL et CALI, Colombia, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Fondaction, CDPQ, Biodiversité Québec et la Société pour la Nature et les parcs (SNAP Québec) dévoilent aujourd'hui à la 16e Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique (COP16), le résultat d'une collaboration inédite entre les milieux de la finance, de la recherche et de la société civile.

Neuf indicateurs sur la biodiversité, visant à apporter des éléments d'informations complémentaires en matière d'investissement, et leur méthodologie ont ainsi été rendus publics à la Place Québec à Cali dans le cadre de la COP16.

Les neuf indicateurs de biodiversité sont des outils pertinents pour les investisseurs québécois, en leur fournissant des informations de base sur la biodiversité locale pour les guider dans leur prise de décision. Ils permettent de mesurer l'impact de l'implantation d'un projet (industriel, commercial, immobilier, transport, par exemple) sur :

les services écosystémiques rendus à l'intérieur du périmètre concerné; les espèces à statut; la conservation; la perte d'habitat; la pollution; l'introduction et la propagation d'espèces exotiques envahissantes; la connectivité écologique; le niveau total de perturbation et; la destruction de puits naturels de carbone.

L'impact des investissements sur les milieux naturels peut ainsi être modélisé sur la base des indicateurs précis et pratiques. Le cahier méthodologique, accessible sur le site de Biodiversité Québec, présente la définition, l'interprétation, la méthodologie ainsi que la source des données utilisées.

Les thèmes identifiés pour ces indicateurs sont alignés avec les cibles du Nouveau cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal , et les recommandations de la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). L'originalité de l'approche réside dans le caractère fortement local des indicateurs, qui deviennent un complément à ceux de nature globale, plus couramment utilisés dans l'analyse des portefeuilles.

Depuis 2022, avec l'appui du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Fondaction, la CDPQ, Biodiversité Québec et SNAP Québec mènent ce vaste projet collaboratif afin de développer des indicateurs de biodiversité propres au territoire québécois. Il s'agit d'un effort unique émanant d'un état infranational et des acteurs non gouvernementaux.

Les indicateurs présentés aujourd'hui rentrent dès maintenant dans un processus de test à grande échelle et d'amélioration continue.

CITATIONS :

« Au moment où il nous faut impérativement contrer l'effondrement du vivant et retrouver un équilibre entre besoins humains et limites planétaires, cette collaboration originale répond localement à l'urgence d'agir. Développés avec l'approche de la science publique et des données ouvertes, les indicateurs permettront d'estimer en amont les impacts sur la biodiversité, et de faire des choix d'investissements mieux informés. » - Diego Creimer, directeur, finance et biodiversité, SNAP Québec.

« Pour changer la finance, il faut se laisser influencer par la société civile. Nous voyons une grande valeur à entretenir un dialogue continu avec des leaders d'horizons différents. Les financiers ont la responsabilité de diriger les capitaux vers les projets durables, mais ils ne peuvent pas définir seuls cette durabilité, ni développer seuls les innovations requises pour régler les enjeux. Le rapprochement entre des scientifiques, des environnementalistes et des financiers a permis ici la création d'indicateurs pratiques et applicables pour réellement mesurer l'impact d'un projet sur la biodiversité. L'espoir est de voir d'autres régions dans le monde adopter cette démarche. » - Geneviève Morin, présidente-directrice générale, Fondaction.

« La biodiversité prend une place croissante dans le secteur financier. Ces nouveaux indicateurs viendront s'ajouter aux outils disponibles pour renforcer nos analyses d'investissement, et nous espérons qu'ils seront largement adoptés par nos pairs québécois. Notre contribution à ce projet de recherche innovant témoigne de notre engagement à développer du capital constructif au Québec tout en générant de la valeur durable. » - Bertrand Millot, chef, Investissement durable, CPDQ.

« Ce projet est l'aboutissement de notre mission de rendre accessible l'information scientifique sur la biodiversité du Québec. Il démontre l'engagement du secteur de la recherche à contribuer à la prise de décision éclairée. L'engouement pour ce projet est motivant et promet un impact sur l'atteinte des objectifs du Nouveau cadre mondial sur la biodiversité. » - Pr Dominique Gravel, co-directeur de Biodiversité Québec.

« Avec le Plan nature dévoilé récemment, le Québec a réaffirmé son engagement à protéger 30% de son territoire d'ici 2030. Aujourd'hui, nous franchissons une étape supplémentaire en ce sens, en intégrant la biodiversité au cœur même de nos décisions économiques. L'annonce de ces neuf indicateurs de biodiversité constitue des outils essentiels pour guider les investisseurs vers des choix éclairés et en harmonie avec notre environnement. Félicitations à tous les acteurs impliqués dans cette démarche! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,77 milliards de dollars au 31 mai 2024 investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 452 G$ CA. Pour en savoir plus, consultez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À propos de la SNAP Québec

La Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) est un organisme à but non lucratif dédié à la protection de la nature. Nous travaillons à la création d'un réseau d'aires protégées à travers le Québec, afin d'assurer la protection à long terme de la forêt boréale, du Grand Nord, du Saint-Laurent et des écosystèmes qui abritent nos espèces menacées. Nous veillons également à la bonne gestion des aires protégées existantes.

À propos de Biodiversité Québec

Biodiversité Québec est un système de suivi scientifique intégré. Il permet de mieux observer, analyser et faire connaître l'état et les changements de la biodiversité pour une meilleure gestion et conservation des écosystèmes au Québec. La force et l'innovation de cette infrastructure se trouvent dans l'effort collectif pour la cueillette d'information sur la biodiversité.

SOURCE CDPQ