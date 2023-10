OTTAWA, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada aide les employeurs canadiens à embaucher avec efficacité les travailleurs dont ils ont besoin pour pourvoir des postes et faire croître notre économie.

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui le lancement de Travail CAN Philippines - un programme pilote au bureau des visas d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) à Manille - qui coïncide avec la toute première Semaine de l'amitié entre les Philippines et le Canada. Le projet pilote simplifiera le traitement des demandes de permis de travail pour les employeurs canadiens admissibles et permettra aux employeurs d'organiser des rendez-vous de groupe pour les examens médicaux et la collecte de données biométriques pour les employés potentiels, afin que les travailleurs qualifiés des Philippines puissent venir au Canada.

Le projet pilote est ouvert aux employeurs canadiens qui recrutent des employés aux Philippines et qui embauchent environ 50 travailleurs ou plus, ou aux professions essentielles dans les secteurs tels que les soins de santé, la construction et l'agroalimentaire.

Le Canada prend très au sérieux sa responsabilité de protéger les travailleurs étrangers temporaires. Pour participer au programme, les employeurs doivent démontrer leur engagement envers les lignes directrices en matière de recrutement équitable et éthique publiées par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

De plus, IRCC offre 200 000 $ à l'OIM pour appuyer l'adoption de normes de recrutement équitable et éthique aux Philippines. Ce financement aidera l'OIM à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement des Philippines, à offrir des séances de formation et à faire la promotion du Guide de diligence raisonnable pour le recrutement équitable et éthique de l'OIM auprès des organisations qui participent ou qui s'intéressent au recrutement de talents au pays.

Les Philippines sont un partenaire important de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique et une source importante de nouveaux arrivants au Canada. Ces efforts renforceront les forts liens sociaux entre nos deux pays tout en aidant à combler les graves pénuries de main-d'œuvre dans l'économie canadienne et à davantage solidifier le Canada comme première destination pour les talents mondiaux.

« Chaque année, des milliers de travailleurs étrangers temporaires de partout dans le monde apportent leurs compétences au Canada, ce qui contribue à faire croître notre économie et à combler les graves pénuries de main-d'œuvre. Parmi ceux-ci, on retrouve un nombre important de nouveaux arrivants originaires des Philippines. Le programme pilote Travail CAN Philippines donnera au Canada un avantage important dans la course mondiale aux talents et appuiera nos industries pour combler les pénuries de main-d'œuvre. Parallèlement, le financement accordé à l'OIM témoigne de notre engagement continu à l'égard de pratiques de recrutement équitable et éthique et aidera à assurer la santé, de la sécurité et de la qualité de vie des travailleurs étrangers temporaires. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Je suis encouragée par le lancement du programme Travail CAN Philippines, qui marque une étape importante dans le partenariat de longue date entre les Philippines et le Canada. La Semaine de l'amitié entre les Philippines et le Canada symbolise non seulement les liens solides et les valeurs partagées entre nos deux pays, mais elle témoigne également de notre engagement commun envers un recrutement éthique et équitable. La protection des droits et du bien-être de nos travailleurs philippins expatriés reste primordiale. Nous saluons les initiatives qui garantissent la transparence, l'équité et le respect des normes mondiales fixées par l'Organisation internationale pour les migrations. Grâce à la coopération et à une compréhension mutuelle de nos responsabilités, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir meilleur pour nos travailleurs migrants, en renforçant les fondements de la confiance et de la collaboration entre les Philippines et le Canada. »

- Patricia Yvonne M. Caunan, sous-secrétaire du ministère des Travailleurs migrants des Philippines

« L'OIM se réjouit de voir deux pays collaborer à l'intégration de normes de recrutement équitable et éthique. Cette collaboration contribue à la protection du bien-être et des droits des travailleurs philippins expatriés, un volet important du Plan d'action national des Philippines et de son Pacte mondial pour les migrations ».

- Tristan Burnett, chef de mission aux Philippines, OIM

L'immigration représente la quasi-totalité de la croissance de la population active au Canada. Près de 75 % de la croissance démographique du Canada provient de l'immigration. D'ici 2036, les immigrants représenteront jusqu'à 30 % de la population canadienne, comparativement à 20,7 % en 2011.

Dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, le gouvernement du Canada investit 74,6 millions de dollars sur 5 ans, et 15,7 millions de dollars par la suite, pour renforcer la capacité de traitement des demandes du ministère tant au pays que dans la région indo-pacifique.

Les Philippines sont depuis longtemps un important pays source d'immigrants pour le Canada. Selon le Recensement de 2021, 960 000 personnes originaires des Philippines vivent au Canada. Les ressortissants philippins sont également l'un des principaux groupes de titulaires de permis de travail. Au cours des 6 premiers mois de l'année 2023, un permis de travail du Programme des travailleurs étrangers temporaires sur 10 a été délivré à un ressortissant philippin.

sont depuis longtemps un important pays source d'immigrants pour le Canada. Selon le Recensement de 2021, 960 000 personnes originaires des vivent au Canada. Les ressortissants philippins sont également l'un des principaux groupes de titulaires de permis de travail. Au cours des 6 premiers mois de l'année 2023, un permis de travail du Programme des travailleurs étrangers temporaires sur 10 a été délivré à un ressortissant philippin. Le 6 juin 2023, le Canada a annoncé l'élargissement de son Programme de l'autorisation de voyage électronique afin d'inclure les Philippines , dispensant ainsi un plus grand nombre de Philippins de l'obligation d'obtenir un visa pour entrer au Canada par avion.

, dispensant ainsi un plus grand nombre de Philippins de l'obligation d'obtenir un visa pour entrer au Canada par avion. Organisée conjointement par le ministère des Travailleurs migrants des Philippines et le bureau des visas d'IRCC à Manille, la Semaine de l'amitié entre les Philippines et le Canada célébrera les solides liens sociaux entre les ressortissants des deux pays et fera la promotion du Canada en tant que destination de choix pour les travailleurs des Philippines . Elle se déroulera au cours de la semaine du 23 octobre à Manille et comprendra des séances d'information sur le travail au Canada, des témoignages de travailleurs philippins, des expositions de photos, la projection d'un film et un kiosque de dégustation pour goûter à la cuisine canadienne.

et le bureau des visas d'IRCC à Manille, la Semaine de l'amitié entre les et le Canada célébrera les solides liens sociaux entre les ressortissants des deux pays et fera la promotion du Canada en tant que destination de choix pour les travailleurs des . Elle se déroulera au cours de la semaine du 23 octobre à Manille et comprendra des séances d'information sur le travail au Canada, des témoignages de travailleurs philippins, des expositions de photos, la projection d'un film et un kiosque de dégustation pour goûter à la cuisine canadienne. Les employeurs canadiens qui souhaitent obtenir d'autres renseignements sur le programme pilote Travail CAN Philippines peuvent communiquer avec IRCC par courriel.

