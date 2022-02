OTTAWA, ON, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Canada a besoin de l'immigration pour dynamiser son économie, aider à remédier aux pénuries de main-d'œuvre et maintenir la prospérité de ses collectivités. Le gouvernement du Canada comprend que, pour continuer d'attirer des talents en tant que destination de choix, nous devons rester déterminés à améliorer notre service à la clientèle et à offrir la meilleure expérience possible aux personnes qui envisagent leur avenir au Canada.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouvel outil numérique de suivi de l'état des cas qui permettra à certains demandeurs de résidence permanente de la catégorie du regroupement familial, répondants et représentants de vérifier plus facilement l'état d'une demande en ligne. Cela s'ajoute à l'annonce récente du gouvernement du Canada de moderniser le système d'immigration du Canada pour appuyer la reprise économique et améliorer l'expérience client.

Pour le lancement initial, l'outil de suivi sera disponible pour les demandeurs de résidence permanente des catégories des époux, conjoints de fait et partenaires et enfants à charge. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) s'efforce d'offrir des solutions similaires à d'autres groupes de demandeurs à mesure que nous continuons d'améliorer et de mettre en place de nouveaux outils pour appuyer nos clients.

Alors que nous mettons en œuvre des mesures visant à améliorer l'expérience client, nous nous efforçons également de réduire les délais de traitement des demandes. Les efforts déployés à ce jour ont permis de ramener les délais moyens de traitement des demandes de parrainage de conjoint à la norme de service de 12 mois pour les nouvelles demandes.

La décision de choisir le Canada n'est pas prise à la légère, et le processus peut être à la fois exaltant et stressant. Cet outil permettra aux clients de suivre l'évolution de leur demande et de prendre les mesures nécessaires pour qu'elle continue de progresser le plus rapidement possible. Il accroît également la transparence en leur donnant accès aux mêmes renseignements que ceux qu'ils obtiendraient s'ils contactaient un agent du service à la clientèle d'IRCC.

IRCC interagit chaque année avec des millions de clients au Canada et dans le monde, et reçoit un volume élevé de demandes de mise à jour par courriel et par téléphone à son Centre de soutien à la clientèle. Nous voulons nous assurer que les clients peuvent obtenir des réponses en temps opportun à leurs demandes de renseignements en ligne. La mise au point d'outils numériques de suivi de l'état des cas s'inscrit dans les efforts continus d'IRCC de fournir de l'information significative et transparente à ses clients, et de moderniser ses services afin de mieux répondre à leurs besoins.

« Je suis fier que le Canada ait pu accueillir un nombre record de nouveaux résidents permanents au cours de la dernière année. Cependant, avec l'incidence de la pandémie, nous savons que nous pouvons faire davantage pour tenir les clients au courant de l'évolution de leur demande. Ce nouvel outil de suivi est un exemple des mesures que nous prenons pour offrir aux clients le service spécialisé et transparent qu'ils attendent et méritent, tout en continuant à faire du Canada la destination de choix pour les personnes qui veulent étudier, travailler et bâtir une nouvelle vie avec leur famille. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Les clients, les répondants et leurs représentants ayant des demandes de résidence permanente de la catégorie du regroupement familial (époux, conjoints de fait, partenaires et enfants à charge) en cours devraient accéder à l'outil de suivi des demandes de résidence permanente de la catégorie du regroupement familial sur le site Web d'IRCC et entrer les renseignements demandés qui sont associés à leur dossier à IRCC. L'outil de suivi n'est disponible que pour les personnes qui ont une adresse courriel à leur dossier, car le code pour créer le compte sera envoyé à cette adresse.

L'outil de suivi des demandes de résidence permanente de la catégorie du regroupement familial est similaire à l'outil de suivi des demandes de citoyenneté, qui a été lancé en mai 2021 pour aider les clients à se tenir au courant de l'état de leur demande de citoyenneté et des étapes suivantes requises.

Le gouvernement du Canada a pris plus d'un demi-million de décisions et a accueilli plus de 405 000 nouveaux résidents permanents en 2021, soit le plus grand nombre de nouveaux arrivants en une année de l'histoire du Canada.

Depuis le début de la pandémie, IRCC s'est efforcé d'améliorer le traitement des demandes de résidence permanente, notamment en vue de réunir les familles. Les mesures comprennent la numérisation des dossiers, le traitement des demandes à distance, la tenue d'entrevues virtuelles, l'utilisation de l'analytique avancée, le lancement du Portail de résidence permanente en ligne pour les clients et les représentants, et l'affectation d'un nombre accru d'agents pour prendre les décisions relatives aux demandes de partenaires.

Le Portail de résidence permanente a été déployé en novembre 2020 pour permettre aux demandeurs de résidence permanente qui se trouvent au Canada de finaliser leur processus de résidence permanente et d'obtenir leur carte de résident permanent sans aucune interaction en personne. Grâce à ce portail en ligne, le client peut déclarer lui-même qu'il est effectivement au Canada, il peut fournir son adresse au Canada et téléverser une photo à partir de son ordinateur ou de son appareil mobile afin qu'IRCC puisse finaliser son admission et lui envoyer sa carte de résident permanent. De juin à décembre 2021, IRCC a conféré le statut de résident permanent à 225 000 personnes par l'entremise de ce portail.

Afin d'offrir davantage d'options en ligne à ses clients, IRCC a également lancé une option de demande en ligne dans le Portail de résidence permanente, qui permet aux demandeurs et représentants de 15 secteurs d'activité de la résidence permanente, y compris dans certains programmes pilotes, de présenter une demande en ligne.

Bien que les demandeurs aient toujours la possibilité de présenter leur demande sur papier, l'option en ligne offre à certains demandeurs de résidence permanente une plus grande souplesse et permet d'éviter tout nouveau retard d'envoi lié à la COVID-19. Le portail permet également aux clients de recevoir une confirmation immédiate qu'ils ont soumis leur demande avec succès.

Le ministère prévoit élargir l'option de demande en ligne du portail à un plus grand nombre de clients de ces programmes de résidence permanente à l'été 2022.

Dans la Mise à jour économique et financière de 2021, le gouvernement du Canada a proposé un nouveau financement de 85 millions de dollars pour réduire les volumes de demandes à traiter. L'investissement permettra d'embaucher du personnel supplémentaire, ce qui nous permettra d'accueillir des personnes pouvant contribuer à remédier aux pénuries de main-d'œuvre et de revenir aux normes de service de traitement dans divers programmes d'ici la fin de l'année, notamment pour les permis d'études, les permis de travail et le renouvellement de carte de résident permanent.

