MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a publié aujourd'hui la mise à jour annuelle des progrès réalisés dans le cadre de son plan de développement durable, démontrant une progression résolue dans son parcours en matière de développement durable. Au cours de la dernière année, la Société a entrepris diverses actions contribuant à ses objectifs pour 2025, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la création d'une expérience zéro déchet sur sa nouvelle flotte du Corridor et la mobilisation de ses employés.

Parmi les actions prises au cours de la dernière année, VIA Rail :

A entamé l'élaboration de son plan de décarbonisation ;

A étendu un projet pilote d'intelligence artificielle, visant à réduire la consommation de carburant;

A initié des changements d'emballages et de produits en vue de l'objectif zéro déchet ;

A soutenu plus de 450 organisations à but non lucratif et organismes de bienfaisance au Canada , et a atteint un alignement de 40 % avec la stratégie de développement durable par rapport à son objectif de 80 %;

, et a atteint un alignement de 40 % avec la stratégie de développement durable par rapport à son objectif de 80 %; A publié et intégré sa Politique sur la conduite des fournisseurs et l'approvisionnement responsable dans les nouveaux contrats, atteignant un taux de 15 % des fournisseurs ayant intégré la politique.

« Le développement durable est la pierre angulaire de notre mandat, de nos valeurs et de notre engagement à offrir un réseau de transport plus moderne et responsable », a déclaré Brigitte Dagnault, cheffe de la direction, Communications et marketing. « Notre plan renforce le rôle clé que joue le développement durable dans notre processus de prise de décision, nous conduisant à apporter des changements significatifs à l'échelle de l'organisation. Nous sommes sur la voie d'atteindre nos objectifs pour 2025. »

La mise à jour complète est disponible sur le site Web de VIA Rail.

De plus, VIA Rail a annoncé l'an dernier qu'elle avait choisi la Global Reporting Initiative (GRI), l'une des normes les plus reconnues en matière de rapports sur le développement durable, comme cadre de référence. Dans le cadre de cette mise à jour annuelle, nous vous invitons à consulter la deuxième édition de l'index GRI de VIA Rail ici.

VIA Rail a dévoilé en avril 2022 son plan de développement durable sur cinq ans. Basé sur des piliers sociaux, environnementaux et de gouvernance, il permettra à la Société de réduire son empreinte environnementale, de renforcer son rôle de fournisseur de services de transport responsable et de créer une valeur durable pour les générations actuelles et futures. Pour plus d'informations sur le plan de VIA Rail, cliquez ici.

