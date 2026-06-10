La Ville de Montréal annonce le départ de son directeur général

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné ce matin l'entente de départ du directeur général, M. Benoit Dagenais.

La Ville tient à souligner l'importante contribution de M. Dagenais à l'administration municipale. Au cours de ses 30 années de service public, il a collaboré avec de nombreuses équipes et administrations, mettant son expertise, sa rigueur et son sens du devoir au service de la population montréalaise. Son parcours laisse une empreinte significative auprès de ses collègues et des administrations qu'il a servies.

« La carrière de M. Dagenais à la Ville de Montréal est remarquable. Gestionnaire rigoureux et professionnel, il a su faire preuve de courage dans des situations complexes, tout en demeurant profondément humain. Je tiens à le remercier sincèrement pour son accueil et pour la qualité de la collaboration depuis notre arrivée. Je lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de son cheminement professionnel qui, j'en suis certaine, sera rempli de mandats et de réalisations d'envergure, à la hauteur de son talent », a souligné la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« C'est avec beaucoup d'émotion que je quitte la Ville de Montréal que j'aime d'un amour profond. Je me sens privilégié d'avoir mis, avec l'ensemble de mes collègues, mon engagement au service de cette ville unique et de ses citoyennes et citoyens. Je tiens à remercier l'ensemble des administrations qui m'ont fait confiance, mais surtout, à souligner le dévouement et le talent de tout le personnel qui travaille avec cœur pour faire de cette Ville un endroit extraordinaire pour vivre, travailler et s'y divertir. Comme fier montréalais, je souhaite beaucoup de succès à la mairesse Martinez-Ferrada et à l'administration en place et félicite sincèrement Alain Dufort pour sa nomination », a déclaré Benoit Dagenais.

L'entente prévoit que monsieur Dagenais renonce au maintien de son emploi de directeur général et aux conditions qui y sont associées. La ville lui versera une rétribution correspondant à 3 ans de salaire, dont la valeur exacte reste à déterminer en fonction des règles fiscales applicables.

Il demeurera en fonction jusqu'au 17 août 2026. Il accompagnera ensuite la nouvelle direction générale pendant 2 semaines afin d'assurer une transition harmonieuse. Cette démarche vise à garantir la continuité des services à la population et la poursuite des priorités de la Ville.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

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