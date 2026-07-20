Invitation aux médias - La mairesse de Montréal fait le bilan de la mission économique à Farnborough

MONTRÉAL, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les représentantes et représentants des médias à participer à une conférence virtuelle au cours de laquelle elle présentera le bilan de la mission économique réalisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni, du 20 au 22 juillet 2026.

Date : Le 21 juillet 2026 Heure : 9 h 30 (heure de l'Est) / 14h 30 (heure de Londres, Royaume-Uni)

Accréditation des médias

Les représentantes et représentants des médias souhaitant participer à la conférence téléphonique doivent s'inscrire en écrivant à [email protected].

Les informations techniques pour joindre la conférence téléphonique seront transmises aux personnes accréditées.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]