Appui ciblé de DEC à l'écosystème de transport régional de la péninsule gaspésienne

GASPÉ, QC, le 3 août 2021

Le transport aérien régional est crucial pour la croissance économique locale, la circulation des marchandises et la connectivité des Canadiens et des Canadiennes à travers le pays. La pandémie aura engendré d'importantes répercussions sur les écosystèmes régionaux de transport aérien, touchant les communautés et les entreprises locales d'un bout à l'autre du pays.

L'Initiative de transport aérien régional (ITAR) du gouvernement du Canada, lancée en mars 2021, soutient l'accès au transport aérien et les écosystèmes régionaux. Elle permet notamment la poursuite des liaisons aériennes existantes et garantit aux aéroports régionaux de rester opérationnels et de continuer à contribuer à la croissance économique des régions, tout en s'adaptant aux nouvelles réalités et exigences post-COVID-19.

Maintenir les services et créer de nouvelles routes

Dans cette optique, l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui l'intention du gouvernement du Canada d'attribuer une contribution non remboursable de 4 275 010 $ à la Ville de Gaspé pour son aéroport, qui joue un rôle économique de premier plan pour le développement économique de la région, y compris le tourisme.

Ce projet, dont les investissements totalisent 4 750 011 $, permettra de maintenir les activités aéroportuaires et de mettre en service de nouvelles routes aériennes pour assurer la connectivité régionale de l'aéroport Michel-Pouliot, en plus de mener à la création de 5 emplois. Il comprend, d'ici la fin de 2022, l'achat et la construction de hangars d'aviation, la réfection d'une partie du stationnement, l'acquisition d'un camion de déglaçage des avions, en plus de l'élaboration du concept et de la confection des plans et devis de la nouvelle aérogare.

Construit dans les années 1950 et confié à la Ville de Gaspé depuis 1998 par Transports Canada, l'aéroport Michel-Pouliot dessert la région gaspésienne et accueille principalement le public voyageur et des gens d'affaires. Vital pour les communautés environnantes, il est le seul de la péninsule à offrir des vols commerciaux directs vers Québec et Montréal, de même que vers les Îles-de-la-Madeleine, en plus de faire partie des services essentiels puisqu'il est utilisé pour les vols d'urgence et médicaux.

Le transport aérien régional est indispensable au développement économique des communautés et des entreprises partout au Canada. Il est essentiel de relier les Canadiens vivant dans les communautés rurales et éloignées avec les centres urbains, de livrer les marchandises canadiennes sur les marchés mondiaux et d'accueillir les visiteurs internationaux dans toutes les régions du pays, lorsqu'il sera possible de le faire en toute sécurité.

Citations

« Le gouvernement du Canada a notamment pour priorité d'assurer la prospérité des collectivités. C'est pourquoi nous appuyons la Ville de Gaspé et son aéroport, qui est essentiel au développement économique de la Gaspésie. Durement affecté par la pandémie, il pourra, grâce à notre aide financière, maintenir ses opérations à flot et bonifier ses infrastructures. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour tous et je m'en réjouis! »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« C'est important de protéger nos réseaux régionaux de transport aérien pour les milliers de touristes qui y passent, les milliers de travailleurs que ce secteur emploie et les nombreuses entreprises et communautés qui en dépendent. La connectivité aérienne de toutes les régions est indispensable à une croissance économique saine et inclusive et son soutien, entre autres ici à Gaspé, fait partie de notre plan pour reconstruire une économie plus forte et plus résiliente. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Cet investissement majeur à l'aéroport Michel-Pouliot de Gaspé permettra la mise en œuvre du second chapitre de notre plan de développement aéroportuaire. Il permettra entre autres de diversifier les revenus de l'aéroport en vue de le pérenniser, de bonifier l'offre pour les utilisateurs et de nous donner des assises solides pour la réalisation de la dernière phase de notre plan, la modernisation de l'aérogare. Merci au gouvernement fédéral de croire en nos potentiels et de soutenir notre croissance. »

Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC Côte-de-Gaspé

Faits en bref

L'ITAR, administrée par les agences de développement régional (ADR), est dotée d'un budget national de 206 millions de dollars.

L'initiative appuie les écosystèmes aériens régionaux, qui se composent notamment des transporteurs aériens et des aéroports régionaux, ainsi que des PME et des organisations à but non lucratif dans le développement et la mise en œuvre de services améliorés visant une meilleure connectivité régionale.

Le financement annoncé aujourd'hui est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre DEC et la Ville de Gaspé.

L'ITAR est complémentaire aux mesures mises en œuvre par Transports Canada .

