TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a publié une mise à jour du dossier d'information financière supplémentaire à l'intention des investisseurs et des analystes. Ce dossier (non audité) tient compte des divers changements touchant la communication de l'information financière à la suite de la création de Gestion d'actifs Sun Life.

Les documents relatifs au nouveau modèle d'information financière supplémentaire et au nouveau régime d'actionnariat de la direction de Gestion SLC sont accessibles à l'adresse suivante :

https://www.sunlife.com/fr/investors/investor-briefcase/investor-education/

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,60 T$. Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Renseignements pour les médias (Sun Life) Renseignements pour les investisseurs (Sun Life) Rajani Kamath Natalie Brady Vice-présidente associée Vice-présidente principale Communications d'entreprise Gestion du capital et relations avec les investisseurs 416-979-6070 416-902-3794 [email protected] [email protected]

SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières