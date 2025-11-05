La Sun Life annonce ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2025

Les termes « la Compagnie », « Sun Life », « nous », « notre » et « nos » font référence à la Financière Sun Life inc. (la « FSL inc. ») et à ses filiales, ainsi que, s'il y a lieu, à ses coentreprises et entreprises associées, collectivement. Nous gérons nos activités et présentons nos résultats financiers en fonction de cinq secteurs d'activité : Gestion d'actifs, Canada, États-Unis, Asie et Organisation internationale. L'information contenue dans le présent document est fondée sur les résultats financiers intermédiaires non audités de la FSL inc. pour la période close le 30 septembre 2025, et elle devrait être lue parallèlement au rapport de gestion intermédiaire et à nos états financiers consolidés intermédiaires non audités et aux notes annexes (les « états financiers consolidés intermédiaires ») pour la période close le 30 septembre 2025, préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »). Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document. Des renseignements supplémentaires sur la FSL inc. sont disponibles à l'adresse www.sunlife.com sous la rubrique « Investisseurs - Résultats et rapports financiers », sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca , et sur le site de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, à l'adresse www.sec.gov . Le bénéfice net déclaré (la perte nette déclarée) s'entend du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires déterminé conformément aux normes IFRS. À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. Les montants indiqués dans le présent document peuvent avoir été arrondis.

TORONTO, le 5 nov. 2025 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025.

La Sun Life annonce ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 2025

Le bénéfice net sous-jacent 1) s'est établi à 1 047 M$, en hausse de 31 M$, ou 3 %, par rapport au troisième trimestre de 2024; le rendement des capitaux propres sous jacent 1) s'est établi à 18,3 %.



Bénéfice net sous-jacent - Gestion d'actifs et de patrimoine 1), 2) : 500 M$, en hausse de 26 M$, ou 5 %. Bénéfice net sous-jacent - Santé et protection collective 1 ) : 284 M$, en baisse de 61 M$, ou 18 %. Bénéfice net sous-jacent - Protection individuelle 1), 3) : 361 M$, en hausse de 72 M$, ou 25 %. Charges de l'Organisation internationale et autres 1), 3) : perte nette de (98) M$, augmentation de (6) M$ de la perte nette, ou 7 %.





s'est établi à 1 047 M$, en hausse de 31 M$, ou 3 %, par rapport au troisième trimestre de 2024; le rendement des capitaux propres sous jacent s'est établi à 18,3 %. Le bénéfice net déclaré s'est établi à 1 106 M$, en baisse de 242 M$, ou 18 %, par rapport au troisième trimestre de 2024; le rendement des capitaux propres déclaré 1) s'est établi à 19,3 %.

s'est établi à 19,3 %. L'actif géré 1) s'est chiffré à 1 623 G$, en hausse de 108 G$, ou 7 %, par rapport au troisième trimestre de 2024.

s'est chiffré à 1 623 G$, en hausse de 108 G$, ou 7 %, par rapport au troisième trimestre de 2024. Le dividende par action ordinaire a augmenté, passant de 0,88 $ à 0,92 $ par action.

« Nos résultats du troisième trimestre témoignent de la solidité de notre stratégie d'affaires équilibrée et diversifiée, a déclaré Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life. Nous affichons un solide bénéfice net sous-jacent au Canada et en Asie, tandis que des résultats défavorables sont enregistrés aux États-Unis. En gestion d'actifs, nous continuons de voir une croissance soutenue, qui a été marquée par une mobilisation de capitaux à Gestion SLC et un apport net de fonds de Clients institutionnels à la MFS. Nous avons terminé le trimestre avec un ratio du TSAV de 154 %, qui illustre notre solidité sur le plan du capital, et nous avons annoncé une augmentation de 4,5 % du dividende par action ordinaire qui est passé à 0,92 $ par action. »

« Figurant parmi les plus grands gestionnaires d'actifs du monde, avec un actif total géré de plus de 1,6 T$, nous avons annoncé récemment que nous étendions et officialisions notre pilier de gestion d'actifs sous la direction de Tom Murphy. Cette nouvelle structure permettra d'accélérer la croissance future entre nos secteurs de gestion d'actifs, d'assurance et de gestion de patrimoine, et elle favorisera la création de partenariats stratégiques dans l'intérêt de nos Clients », a ajouté M. Strain.

____________ 1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, le type d'activité Gestion de patrimoine et d'actifs a été renommé Gestion d'actifs et de patrimoine. 3) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités du bureau régional en Asie ont été transférées du type Charges de l'Organisation internationale et autres au type Protection individuelle, afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée.

Points saillants financiers et opérationnels





Résultats trimestriels Cumuls annuels Rentabilité T3 25 T3 24 2025 2024

Bénéfice net sous-jacent (en millions de dollars)1) 1 047 1 016 3 107 2 891

Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires (en millions de dollars) 1 106 1 348 2 750 2 812

Bénéfice par action sous-jacent (en dollars)1), 2) 1,86 1,76 5,48 4,98

Bénéfice par action déclaré (en dollars)2) 1,97 2,33 4,85 4,83

Rendement des capitaux propres sous-jacent1) 18,3 % 17,9 % 17,8 % 17,2 %

Rendement des capitaux propres déclaré1) 19,3 % 23,8 % 15,8 % 16,8 % Croissance T3 25 T3 24 2025 2024

Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine (en millions de dollars)1) 62 117 41 915 177 050 135 075

Souscriptions - santé et protection collective (en millions de dollars)1) 498 445 1 613 1 467

Souscriptions - protection individuelle (en millions de dollars)1) 987 730 2 724 2 240

Actif géré (en milliards de dollars)1), 3) 1 623 1 515 1 623 1 515

Marge sur services contractuels (« MSC ») liée aux affaires nouvelles (en millions de dollars)1) 446 383 1 287 1 167 Solidité financière T3 25 T3 24





Ratios du TSAV (à la clôture de la période)4)









Financière Sun Life inc. 154 % 152 %





Sun Life du Canada5) 138 % 147 %





Ratio de levier financier (à la clôture de la période)1), 6) 21,6 % 20,4 %





___________ 1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025. 2) Tous les montants présentés au titre du bénéfice par action tiennent compte de la dilution, sauf indication contraire. 3) Les montants présentés pour les périodes précédentes ont été mis à jour. 4) Ratio du Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (le « TSAV »). Nos ratios du TSAV sont calculés conformément à la ligne directrice du BSIF intitulée Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie. 5) La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life du Canada ») est la principale filiale d'assurance-vie active de la FSL inc. 6) Le calcul du ratio de levier financier inclut le solde de la MSC (déduction faite de l'impôt) dans le dénominateur. La MSC (déduction faite de l'impôt) se chiffrait à 11,2 G$ au 30 septembre 2025 (30 septembre 2024 - 9,9 G$).

Points saillants financiers et opérationnels - comparaison trimestrielle (entre le T3 2025 et le T3 2024)

(en millions de dollars) T3 25 Bénéfice net sous-jacent par type d'activité1), 2) : Sun Life Gestion

d'actifs Canada États-

Unis Asie Organisation

internationale Gestion d'actifs et de patrimoine 500 350 120 -- 30 -- Santé et protection collective 284 -- 197 87 -- -- Protection individuelle3) 361 -- 105 60 196 -- Charges de l'Organisation internationale et autres3) (98) -- -- -- -- (98) Bénéfice net sous-jacent1) 1 047 350 422 147 226 (98) Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 1 106 316 414 98 373 (95) Variation du bénéfice net sous-jacent (en % d'un exercice à l'autre) 3 % 2 % 13 % (33) % 33 % n.s.4) Variation du bénéfice net déclaré (en % d'un exercice à l'autre) (18) % (51) % 8 % (71) % n.s.4) n.s.4) Flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine1) 62 117 55 848 4 076 -- 2 193 -- Souscriptions - santé et protection collective1) 498 -- 98 375 25 -- Souscriptions - protection individuelle1) 987 -- 130 -- 857 -- Variation des flux bruts de gestion d'actifs et des souscriptions de produits de gestion de

patrimoine (en % d'un exercice à l'autre) 48 % 54 % 9 % -- 15 % -- Variation des souscriptions - santé et protection collective (en % d'un exercice à l'autre) 12 % -- (21) % 25 % 19 % -- Variation des souscriptions - protection individuelle (en % d'un exercice à l'autre) 35 % -- 16 % -- 39 % --

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025. 2) Pour plus de renseignements sur les types d'activité des secteurs d'activité de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025. 3) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités du bureau régional en Asie ont été transférées du type Charges de l'Organisation internationale et autres au type Protection individuelle, afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée. 4) Non significatif.

Le bénéfice net sous-jacent1) s'est établi à 1 047 M$, en hausse de 31 M$, ou 3 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

Gestion d'actifs et de patrimoine 1) en hausse de 26 M$ : amélioration des résultats enregistrés au chapitre du crédit et augmentation des produits tirés des honoraires liée à la hausse de l'actif géré au Canada, et hausse des produits nets tirés des placements en capitaux de lancement à Gestion SLC.

en hausse de 26 M$ : amélioration des résultats enregistrés au chapitre du crédit et augmentation des produits tirés des honoraires liée à la hausse de l'actif géré au Canada, et hausse des produits nets tirés des placements en capitaux de lancement à Gestion SLC. Santé et protection collective 1) en baisse de 61 M$ : résultats défavorables au chapitre de l'assurance pour les Garanties collectives et les garanties de frais dentaires aux États-Unis, partiellement contrebalancés par la croissance des affaires et les résultats favorables au chapitre de l'assurance au Canada.

en baisse de 61 M$ : résultats défavorables au chapitre de l'assurance pour les Garanties collectives et les garanties de frais dentaires aux États-Unis, partiellement contrebalancés par la croissance des affaires et les résultats favorables au chapitre de l'assurance au Canada. Protection individuelle 1), 2) en hausse de 72 M$ : croissance des affaires et résultats favorables au chapitre de la mortalité en Asie, hausse de l'apport de notre coentreprise en Inde et hausse des revenus de placement au Canada.

en hausse de 72 M$ : croissance des affaires et résultats favorables au chapitre de la mortalité en Asie, hausse de l'apport de notre coentreprise en Inde et hausse des revenus de placement au Canada. Charges de l'Organisation internationale et autres 1), 2) : augmentation de (6) M$ de la perte nette reflétant le calendrier des dépenses d'investissement stratégique.

__________ 1) Se reporter à la rubrique C, « Rentabilité » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 pour plus de renseignements sur des éléments importants attribuables aux éléments du bénéfice net déclaré et du bénéfice net sous-jacent et à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document pour un rapprochement entre le bénéfice net déclaré et le bénéfice net sous-jacent. Pour plus de renseignements sur les types d'activité dans les secteurs d'activité/organisations de la Sun Life, se reporter à la rubrique A, « Mode de présentation de nos résultats », du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités du bureau régional en Asie ont été transférées du type Charges de l'Organisation internationale et autres au type Protection individuelle, afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 1 106 M$, en baisse de 242 M$, ou 18 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

Une diminution à l'exercice précédent des passifs estimatifs liés aux acquisitions à Gestion SLC 1) .

. L'incidence défavorable des modifications des hypothèses et mesures de la direction.

L'incidence des marchés reflétant d'autres incidences défavorables liées aux marchés, principalement en Asie, et les résultats liés aux placements immobiliers 2) , partiellement contrebalancée par l'incidence favorable des taux d'intérêt. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit :

, partiellement contrebalancée par l'incidence favorable des taux d'intérêt. Ces éléments ont été partiellement contrebalancés par ce qui suit : Le profit lié à l'augmentation de la participation dans Bowtie 3) .

. L'augmentation du bénéfice net sous-jacent.

Le rendement des capitaux propres sous-jacent s'est chiffré à 18,3 % et le rendement des capitaux propres déclaré s'est établi à 19,3 % (troisième trimestre de 2024 - 17,9 % et 23,8 %, respectivement). La FSL inc. a clôturé le trimestre avec un ratio du TSAV de 154 %.

Points saillants des secteurs d'activité

Gestion d'actifs : Leader mondial dans les catégories d'actifs publics et alternatifs grâce à la MFS et à Gestion SLC

Le bénéfice net sous-jacent de Gestion d'actifs s'est chiffré à 350 M$, en hausse de 6 M$, ou 2 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison des facteurs suivants :

MFS 4) en baisse de 1 M$ (en baisse de 3 M$ en dollars américains) : diminution des produits nets tirés des placements, contrebalancée en grande partie par la hausse des produits tirés des honoraires liée à l'augmentation de l'actif net moyen. La marge d'exploitation nette avant impôt 5) s'est établie à 39,2 % au troisième trimestre de 2025, comparativement à 40,5 % à l'exercice précédent.

en baisse de 1 M$ (en baisse de 3 M$ en dollars américains) : diminution des produits nets tirés des placements, contrebalancée en grande partie par la hausse des produits tirés des honoraires liée à l'augmentation de l'actif net moyen. La marge d'exploitation nette avant impôt s'est établie à 39,2 % au troisième trimestre de 2025, comparativement à 40,5 % à l'exercice précédent. Gestion SLC en hausse de 7 M$ : hausse des produits nets tirés des placements en capitaux de lancement et du bénéfice tiré des honoraires. Le bénéfice tiré des honoraires5) a augmenté de 8 % en raison de la mobilisation de capitaux, partiellement contrebalancée par l'augmentation des charges. La marge sur le bénéfice tiré des honoraires5) s'est chiffrée à 26,0 % au troisième trimestre de 2025, comparativement à 24,2 % à l'exercice précédent.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 316 M$, en baisse de 328 M$, ou 51 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison de la diminution à l'exercice précédent des passifs estimatifs liés aux acquisitions à Gestion SLC1).

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 3 M$ du bénéfice net sous-jacent et du bénéfice net déclaré, respectivement.

Le total de l'actif géré5) s'est chiffré à 1 176 G$ au troisième trimestre de 2025 (troisième trimestre de 2024 - 1 103 G$), et il se composait d'un actif de 917 G$ (659 G$ US) provenant de la MFS (troisième trimestre de 2024 - 873 G$ et 645 G$ US) et d'un actif de 259 G$ provenant de Gestion SLC (troisième trimestre de 2024 - 230 G$). Les entrées nettes totales de 4,0 G$ de Gestion d'actifs au troisième trimestre de 2025 (troisième trimestre de 2024 - sorties nettes de 17,4 G$) reflètent les entrées nettes de 5,2 G$ de Gestion SLC (troisième trimestre de 2024 - entrées nettes de 1,7 G$) attribuables à la mobilisation de capitaux, partiellement contrebalancées par les sorties nettes de 1,2 G$ (0,9 G$ US) de la MFS (troisième trimestre de 2024 - sorties nettes de 19,1 G$ et 14,0 G$ US) attribuables aux sorties nettes des produits individuels reflétant l'incertitude persistante sur les marchés des actions, contrebalancées principalement par les entrées nettes provenant de la clientèle institutionnelle.

BentallGreenOak (« BGO ») a annoncé le lancement officiel de sa première stratégie immobilière à valeur ajoutée canadienne durant le troisième trimestre, ayant mobilisé 247 M$. BGO pourra ainsi tirer parti des occasions de croissance dans les principaux secteurs immobiliers canadiens en offrant une stratégie de placement distinctive, reflétant son enracinement profond et son engagement de longue date dans le marché immobilier canadien. BGO a aussi lancé BGO DataCenters, une plateforme européenne d'investissement et de développement à très grande échelle axée sur les infrastructures numériques durables conçues sur mesure et optimisées pour l'intelligence artificielle. Cette plateforme vise à répondre à la demande croissante dans l'un des secteurs immobiliers affichant le taux de croissance le plus élevé en Europe.

InfraRed Capital Partners a conclu une entente définitive visant à acquérir les activités de centres de données de Rogers Communications pour étendre sa présence dans le secteur des infrastructures numériques au Canada, de manière à tirer parti de la demande croissante pour des services de centres de données sûrs et fiables.

___________ 1) Il n'y a eu aucune variation des paiements futurs estimatifs au titre des options d'achat des participations restantes des sociétés liées de Gestion SLC au troisième trimestre de 2025 (troisième trimestre de 2024 - diminution de 334 M$). 2) Les résultats liés aux placements immobiliers reflètent l'écart entre la valeur réelle des placements immobiliers et les rendements à long terme couvrant les passifs relatifs aux contrats d'assurance prévus par la direction (les « résultats liés aux placements immobiliers »). 3) Le 15 juillet 2025, nous avons acquis une participation additionnelle dans Bowtie Life Insurance Company Limited (« Bowtie »), ce qui s'est traduit par une augmentation de notre participation dans celle-ci d'environ 11 %, compte non tenu de la dilution, pour une participation totale de 55,8 %. La contrepartie totale se composait de 55 M$ en trésorerie. Notre participation auparavant détenue dans Bowtie a été réévaluée à sa juste valeur, ce qui a donné lieu à un profit de 176 M$ comptabilisé dans le bénéfice net déclaré au troisième trimestre de 2025 (le « profit lié à l'augmentation de la participation dans Bowtie »). Pour plus de renseignements, se reporter à la note 3 de nos états financiers consolidés intermédiaires pour la période close le 30 septembre 2025. 4) MFS Investment Management (la « MFS »). 5) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025.

Canada : Leader en santé, en gestion de patrimoine et en assurance

Le bénéfice net sous-jacent au Canada s'est chiffré à 422 M$, en hausse de 47 M$, ou 13 %, par rapport à l'exercice précédent, reflétant les facteurs suivants :

Gestion d'actifs et de patrimoine en hausse de 19 M$ : amélioration des résultats enregistrés au chapitre du crédit et augmentation des produits tirés des honoraires attribuable à la hausse de l'actif géré reflétant les fluctuations des marchés.

en hausse de 19 M$ : amélioration des résultats enregistrés au chapitre du crédit et augmentation des produits tirés des honoraires attribuable à la hausse de l'actif géré reflétant les fluctuations des marchés. Santé et protection collective en hausse de 25 M$ : croissance des affaires, résultats favorables au chapitre de l'assurance et amélioration des résultats enregistrés au chapitre du crédit.

en hausse de 25 M$ : croissance des affaires, résultats favorables au chapitre de l'assurance et amélioration des résultats enregistrés au chapitre du crédit. Protection individuelle en hausse de 3 M$ : hausse des bénéfices liés aux placements.

en hausse de 3 M$ : hausse des bénéfices liés aux placements. Baisse du bénéfice relatif au surplus reflétant principalement la diminution des produits d'intérêts nets découlant de la baisse des soldes et des taux des actifs excédentaires.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 414 M$, en hausse de 32 M$, ou 8 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'augmentation du bénéfice net sous-jacent et de l'incidence favorable des modifications des hypothèses et mesures de la direction, partiellement contrebalancées par l'incidence des marchés reflétant les résultats défavorables liés aux placements immobiliers et l'incidence moins favorable des taux d'intérêt.

Souscriptions au Canada1) :

Les flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine se sont chiffrés à 4 G$, en hausse de 9 %, en raison de la hausse des souscriptions de titres de fonds communs de placement à la Gestion de patrimoine de l'Individuelle et des volumes plus élevés de transferts aux Régimes collectifs de retraite (« RCR »), reflétant les versements importants des participants des régimes, partiellement contrebalancés par la baisse des souscriptions de régimes à prestations déterminées aux RCR.

Les souscriptions en santé et protection collective se sont établies à 98 M$, en baisse de 21 %, reflétant le calendrier des ventes de contrats importants.

Les souscriptions en protection individuelle se sont chiffrées à 130 M$, en hausse de 16 %, en raison de la hausse des souscriptions d'assurance-vie sans participation et des hausses enregistrées à DFSL2) et dans le réseau de tiers.

Placements mondiaux Sun Life (« PMSL »), qui a célébré son quinzième anniversaire, aide les Canadiens à faire croître et à protéger leur patrimoine. PMSL a lancé sa première gamme de fonds de série FNB au troisième trimestre de 2025, offrant ainsi aux investisseurs et aux conseillers plus de façons d'accéder à l'expertise vaste et spécialisée en gestion de portefeuille de la MFS, de Gestion SLC et de Crescent Capital Group LP. Durant le trimestre considéré, l'actif géré et administré3) de notre plateforme de gestion de patrimoine au Canada a atteint 277 G$, en hausse de 13 % par rapport à l'exercice précédent, avec des entrées nettes solides de 1,6 G$ au cours des 12 derniers mois.

En ce qui concerne l'assurance individuelle, nous avons conservé notre position de chef de file4) pour le deuxième trimestre de 2025 et le cumul annuel, en raison des solides résultats enregistrés pour les contrats d'assurance sans participation, incluant l'assurance maladies graves, qui ont augmenté de 31 % au troisième trimestre de 2025 par rapport à l'exercice précédent. Nous continuons de transformer nos activités d'assurance en augmentant les processus numériques et l'automatisation, y compris en améliorant notre algorithme de décision de tarification. Ces efforts ont permis de réduire la durée du cycle de tarification de 30 % depuis le début de l'exercice, ce qui accélère la prise de décisions et uniformise davantage l'expérience Client.

États-Unis : Leader en santé et en garanties collectives

Le bénéfice net sous-jacent aux États-Unis s'est établi à 107 M$ US, en baisse de 54 M$ US, ou 34 % (147 M$, en baisse de 72 M$, ou 33 %), par rapport à l'exercice précédent en raison des facteurs suivants :

Santé et protection collective en baisse de 64 M$ US : reflète la baisse des résultats aux Garanties collectives et des résultats liés aux garanties de frais dentaires. Les résultats aux Garanties collectives sont attribuables aux résultats défavorables enregistrés au chapitre de l'assurance-maladie en excédent de pertes et au chapitre de l'assurance invalidité de longue durée pour l'assurance collective. Les résultats liés aux garanties de frais dentaires sont attribuables à une augmentation du taux d'utilisation et à l'incidence d'un paiement de primes rétroactif au cours de l'exercice précédent.

en baisse de 64 M$ US : reflète la baisse des résultats aux Garanties collectives et des résultats liés aux garanties de frais dentaires. Les résultats aux Garanties collectives sont attribuables aux résultats défavorables enregistrés au chapitre de l'assurance-maladie en excédent de pertes et au chapitre de l'assurance invalidité de longue durée pour l'assurance collective. Les résultats liés aux garanties de frais dentaires sont attribuables à une augmentation du taux d'utilisation et à l'incidence d'un paiement de primes rétroactif au cours de l'exercice précédent. Protection individuelle en hausse de 10 M$ US : amélioration des résultats enregistrés au chapitre du crédit et hausse des bénéfices liés aux placements.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 72 M$ US, en baisse de 178 M$ US, ou 71 % (98 M$, en baisse de 241 M$, ou 71 %), par rapport à l'exercice précédent, reflétant l'incidence défavorable des modifications des hypothèses et mesures de la direction et de la diminution du bénéfice net sous-jacent, partiellement contrebalancées par l'incidence des marchés attribuable à l'amélioration des résultats liés aux placements immobiliers.

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 1 M$ du bénéfice net sous-jacent et du bénéfice net déclaré, respectivement.

__________ 1) Par rapport à l'exercice précédent. 2) Distribution Financière Sun Life (« DFSL ») est notre réseau de conseillers exclusifs. 3) L'actif géré et administré est une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui consiste à regrouper l'actif géré et l'actif administré. L'actif administré représente les actifs des Clients pour lesquels la Sun Life fournit des services administratifs. Au Canada, l'actif administré comprend l'actif du courtier en épargne collective à la Gestion de patrimoine de l'Individuelle et l'actif des Régimes collectifs de retraite pour lequel nous offrons des services administratifs. Il n'existe aucune mesure financière normalisée pour l'actif géré et administré ou pour l'actif administré en vertu des normes IFRS. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du présent document et du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025. 4) Les parts de marché sont fonction des données du deuxième trimestre 2025 de la Life Insurance Marketing and Research Association.

Les souscriptions de produits collectifs aux États-Unis se sont chiffrées à 273 M$ US, en hausse de 25 % (375 M$, en hausse de 25 %), principalement en raison de l'augmentation des ventes de contrats importants d'assurance collective et de la hausse des souscriptions de garanties de frais dentaires.

Pour ce qui est des garanties de frais dentaires, notre solide pipeline de ventes a donné lieu à la mise en place de plusieurs régimes et à la souscription de nouveaux régimes au cours du trimestre. Plus de 2,3 millions de nouveaux participants de régime auront ainsi accès aux soins dentaires et à la couverture dont ils ont besoin.

En ce qui concerne l'assurance collective, nous offrons maintenant notre garantie Family Leave Insurance dans trois autres États. Au total, la Sun Life offre aux employeurs des services pour congés familiaux dans 24 États par l'entremise de régimes prévus par la loi et de régimes volontaires, représentant plus de 57 % de la population américaine.

Asie : Leader régional axé sur les marchés en croissance rapide

Le bénéfice net sous-jacent en Asie s'est établi à 226 M$, en hausse de 56 M$, ou 33 %, par rapport à l'exercice précédent en raison des facteurs suivants :

Gestion d'actifs et de patrimoine en hausse de 1 M$ : niveau stable par rapport à l'exercice précédent.

en hausse de 1 M$ : niveau stable par rapport à l'exercice précédent. Protection individuelle 1) en hausse de 55 M$ : essor solide et continu des souscriptions et de la croissance des affaires en vigueur sur la plupart des marchés, résultats favorables enregistrés au chapitre de la mortalité à la Sun Life International, ainsi que hausse de l'apport de notre coentreprise en Inde, partiellement contrebalancés par les résultats défavorables enregistrés au chapitre du crédit.

Le bénéfice net déclaré s'est établi à 373 M$, en hausse de 341 M$ par rapport à l'exercice précédent, en raison du profit lié à l'augmentation de la participation dans Bowtie, de l'incidence favorable des modifications des hypothèses et mesures de la direction et de l'augmentation du bénéfice net sous-jacent. L'incidence des marchés est demeurée stable par rapport à l'exercice précédent, l'amélioration de l'incidence des taux d'intérêt ayant été en grande partie contrebalancée par d'autres incidences défavorables liées aux marchés et par l'incidence moins favorable des marchés des actions.

L'incidence du change a donné lieu à une augmentation de 1 M$ du bénéfice net sous-jacent et à une augmentation de 4 M$ du bénéfice net déclaré.

Souscriptions en Asie2) :

Les souscriptions de produits individuels se sont établies à 857 M$, en hausse de 39 %, reflétant la hausse des souscriptions : à Hong Kong, en raison de la croissance dans l'ensemble des réseaux; à la Sun Life International, par l'intermédiaire du réseau de courtiers; aux Philippines, par l'intermédiaire des réseaux des agences et de la bancassurance; en Indonésie et en Inde, principalement par l'intermédiaire du réseau de la bancassurance.

Les flux bruts de gestion d'actifs et souscriptions de produits de gestion de patrimoine se sont établis à 2 G$, en hausse de 15 %, en raison de l'augmentation des souscriptions de fonds de titres à revenu fixe en Inde et de fonds de prévoyance obligatoires à Hong Kong, partiellement contrebalancée par la baisse des souscriptions de fonds du marché monétaire et de fonds de titres à revenu fixe aux Philippines.

La MSC liée aux affaires nouvelles s'est établie à 322 M$ au troisième trimestre de 2025, en hausse par rapport à 267 M$ à l'exercice précédent, en raison de l'augmentation des souscriptions et des marges bénéficiaires, partiellement contrebalancée par la composition défavorable des activités à Hong Kong.

Nous tenons à habiliter les conseillers grâce à des ressources centralisées et à du soutien propulsé par l'intelligence artificielle pour les tâches et requêtes courantes. À Hong Kong, notre nouvel outil Pupitre du conseiller combine plusieurs applications en une seule plateforme simplifiée et efficace.

Aux Philippines, la Sun Life a été reconnue à titre de meilleure société de la Million Dollar Round Table (« MDRT »)3) du pays pour 2025. En effet, 444 de nos conseillers se sont qualifiés, ce qui confirme notre leadership dans l'industrie de l'assurance-vie aux Philippines et notre engagement à l'égard de l'excellence par l'entremise du programme Conseiller le plus respecté.

Organisation internationale

La perte nette sous-jacente s'est établie à 98 M$, comparativement à une perte nette sous-jacente de 92 M$ à l'exercice précédent, reflétant le calendrier des dépenses d'investissement stratégique.

La perte nette déclarée s'est chiffrée à 95 M$, comparativement à une perte nette déclarée de 49 M$ à l'exercice précédent, reflétant l'incidence des marchés.

___________ 1) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, les activités liées aux Charges du bureau régional et autres ont été transférées au type d'activité Protection individuelle afin de refléter une amélioration apportée à la communication de l'information financière. Les montants présentés pour les périodes précédentes reflètent la présentation de la période considérée. 2) Par rapport à l'exercice précédent. 3) Association indépendante regroupant les meilleurs professionnels de l'assurance-vie et des services financiers du monde. Il s'agit du plus grand nombre de membres de la MDRT en 2025.

Mesures financières non conformes aux normes IFRS

Nous présentons certaines informations financières en ayant recours à des mesures financières non conformes aux normes IFRS, étant donné que nous estimons que ces mesures fournissent des informations pouvant aider les investisseurs à comprendre notre rendement et à comparer nos résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne font pas l'objet d'une définition normalisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS, il n'y a aucun montant calculé selon les normes IFRS qui soit directement comparable. Ces mesures financières non conformes aux normes IFRS ne doivent pas être considérées de manière isolée ou comme une solution de rechange aux mesures de performance financière établies conformément aux normes IFRS. Des renseignements supplémentaires concernant les mesures financières non conformes aux normes IFRS, ainsi que des rapprochements avec les mesures conformes aux normes IFRS les plus proches, le cas échéant, sont disponibles à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 et dans les dossiers de renseignements financiers supplémentaires disponibles à la section « Investisseurs - Résultats et rapports financiers » à l'adresse www.sunlife.com .

1. Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent

Le bénéfice net sous-jacent est une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui aide à comprendre le rendement des activités de la Sun Life en apportant certains ajustements au bénéfice calculé en vertu des IFRS. Le bénéfice net sous-jacent, de même que le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (le bénéfice net déclaré), servent de base à la planification de la gestion et constituent également une mesure clé de nos programmes de rémunération incitative du personnel. Cette mesure reflète le point de vue de la direction à l'égard du rendement sous-jacent des activités de la Compagnie et du potentiel de bénéfice à long terme. Par exemple, en raison de la nature à plus long terme de nos activités d'assurance individuelle, les fluctuations du marché liées aux taux d'intérêt, aux marchés des actions et aux immeubles de placement peuvent avoir une incidence importante sur le bénéfice net déclaré de la période de présentation de l'information financière. Toutefois, ces incidences ne se matérialisent pas nécessairement, et elles pourraient ne jamais se matérialiser si les marchés fluctuent dans la direction opposée au cours de périodes ultérieures ou, dans le cas des taux d'intérêt, si le placement à revenu fixe connexe est détenu jusqu'à son échéance.

Le bénéfice net sous-jacent élimine l'incidence des éléments suivants du bénéfice net déclaré :

L'incidence des marchés reflétant l'écart après impôt entre les fluctuations réelles et les fluctuations prévues du marché;

Les modifications des hypothèses et mesures de la direction;

D'autres ajustements :

i) Actions de la MFS détenues par la direction;

ii) Acquisitions, intégrations et restructurations;

iii) Amortissement des immobilisations incorporelles;

iv) D'autres éléments de nature inhabituelle ou exceptionnelle.

Pour plus d'information sur les ajustements retirés du bénéfice net déclaré pour arriver au bénéfice net sous-jacent, se reporter à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS - 2 - Bénéfice net sous-jacent et bénéfice par action sous-jacent », du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025.

Le tableau ci-dessous présente les montants après impôt exclus de notre bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) et de notre bénéfice par action sous-jacent, ainsi qu'un rapprochement entre ces montants et notre bénéfice net déclaré et notre bénéfice par action déclaré selon les normes IFRS.

Rapprochements de certaines mesures du bénéfice net Résultats trimestriels Cumuls annuels (en millions de dollars, après impôt) T3 25 T3 24 2025 2024 Bénéfice net sous-jacent 1 047 1 016 3 107 2 891 Incidence des marchés







Incidence des marchés des actions 29 36 (19) 40 Incidence des taux d'intérêt1) 15 38 (22) 26 Incidence des variations de la juste valeur des immeubles de placement (résultats liés aux placements immobiliers) (58) (45) (161) (260) À ajouter : Incidence des marchés (14) 29 (202) (194) À ajouter : Modifications des hypothèses et mesures de la direction (13) 36 (14) 45

Autres ajustements











Actions de la MFS détenues par la direction (3) (10) 1 (22)



Acquisitions, intégrations et restructurations2), 3), 4), 5), 6), 7) 128 312 36 170



Amortissement des immobilisations incorporelles8) (39) (35) (175) (109)



Autres9), 10) -- -- (3) 31 À ajouter : Total des autres ajustements 86 267 (141) 70 Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires 1 106 1 348 2 750 2 812 Bénéfice par action sous-jacent (dilué) (en dollars) 1,86 1,76 5,48 4,98 À ajouter : Incidence des marchés (en dollars) (0,03) 0,05 (0,36) (0,34)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (en dollars) (0,02) 0,06 (0,02) 0,08

Actions de la MFS détenues par la direction (en dollars) (0,01) (0,02) -- (0,04)

Acquisitions, intégrations et restructurations (en dollars) 0,23 0,54 0,06 0,29

Amortissement des immobilisations incorporelles (en dollars) (0,07) (0,06) (0,31) (0,19)

Autres (en dollars) -- -- (0,01) 0,05

Incidence des titres convertibles sur le bénéfice par action dilué (en dollars) 0,01 -- 0,01 -- Bénéfice par action déclaré (dilué) (en dollars) 1,97 2,33 4,85 4,83

1) Nos résultats sont sensibles aux taux d'intérêt à long terme en raison de la nature de nos activités, ainsi qu'aux variations non parallèles de la courbe de rendement (par exemple, les aplatissements, les inversions, les accentuations). 2) Les montants ont trait aux coûts d'acquisition relatifs aux sociétés liées de Gestion SLC, soit BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners, Crescent Capital Group LP et Advisors Asset Management, Inc., y compris la désactualisation au titre des autres passifs financiers de 12 M$ au troisième trimestre de 2025 et de 41 M$ pour les neuf premiers mois de 2025 (troisième trimestre de 2024 - 19 M$; neuf premiers mois de 2024 - 63 M$). 3) Il n'y a eu aucune variation des paiements futurs estimatifs au titre des options d'achat des participations restantes des sociétés liées de Gestion SLC au troisième trimestre de 2025 (troisième trimestre de 2024 - diminution de 334 M$). 4) Comprend les coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration de DentaQuest, acquise le 1er juin 2022. 5) Les données du deuxième trimestre de 2024 comprennent une charge de restructuration de 108 M$ comptabilisée dans le secteur Organisation internationale. 6) Afin de respecter certaines obligations réglementaires, au premier trimestre de 2024, nous avons vendu 6,3 % de notre participation dans la Aditya Birla Sun Life AMC Limited (la « vente partielle d'ABSLAMC »), générant un profit de 84 M$. À la suite de la transaction, notre participation dans ABSLAMC a été réduite, passant de 36,5 % à 30,2 %, pour un produit brut de 136 M$. Par la suite, au deuxième trimestre de 2024, nous avons vendu 0,2 % de notre participation. 7) Le 15 juillet 2025, nous avons acquis une participation additionnelle dans Bowtie Life Insurance Company Limited (« Bowtie »), ce qui s'est traduit par une augmentation de notre participation dans celle-ci d'environ 11 %, compte non tenu de la dilution, pour une participation totale de 55,8 %. La contrepartie totale se composait de 55 M$ en trésorerie. Notre participation auparavant détenue dans Bowtie a été réévaluée à sa juste valeur, ce qui a donné lieu à un profit de 176 M$ comptabilisé dans le bénéfice net déclaré au troisième trimestre de 2025 (le « profit lié à l'augmentation de la participation dans Bowtie »). Pour plus de renseignements, se reporter à la note 3 de nos états financiers consolidés intermédiaires pour la période close le 30 septembre 2025. 8) Comprend une perte de valeur de 61 M$ relative à une immobilisation incorporelle au titre d'une relation avec un Client découlant de la résiliation anticipée d'un contrat collectif de garanties de frais dentaires aux États-Unis. 9) Comprend un ajustement au titre du taux d'imposition global minimal prévu par les règles du Pilier Deux au deuxième trimestre de 2024. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 9 de nos états financiers consolidés intermédiaires pour la période close le 30 septembre 2025 et à la rubrique D, « Rentabilité », du rapport de gestion annuel de 2024. 10) Comprend la résiliation anticipée d'une entente de distribution à Gestion d'actifs au premier trimestre de 2024.

Le tableau suivant présente les montants avant impôt des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent.



Résultats trimestriels Cumuls annuels (en millions de dollars) T3 25 T3 24 2025 2024 Bénéfice net sous-jacent (après impôt) 1 047 1 016 3 107 2 891 Ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) :







À ajouter : Incidence des marchés (26) (12) (241) (207)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction1) (18) 63 (19) 73

Autres ajustements 67 246 (227) 33

Total des ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent (avant impôt) 23 297 (487) (101) À ajouter : Impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent 36 35 130 22 Bénéfice net déclaré - actionnaires ordinaires (après impôt) 1 106 1 348 2 750 2 812

1) Dans le présent document, l'incidence des modifications des hypothèses et mesures de la direction sur le bénéfice net déclaré exclut les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation et inclut les incidences autres que sur les passifs. À l'inverse, les états financiers consolidés intermédiaires pour la période close le 30 septembre 2025 (la note 10.B.v des états financiers consolidés annuels de 2024) présentent l'incidence avant impôt des modifications des méthodes et hypothèses sur le bénéfice net, et l'incidence sur la MSC comprend les montants attribuables aux titulaires de contrat avec participation.

Les impôts liés aux ajustements au titre du bénéfice net sous-jacent peuvent varier par rapport à la fourchette de taux d'imposition effectifs prévus en raison de la composition des activités de la Compagnie à l'échelle internationale ainsi que d'autres ajustements fiscaux.

2. Mesures financières additionnelles non conformes aux normes IFRS

La direction utilise également les mesures financières non conformes aux normes IFRS suivantes, et une liste complète est présentée à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025.

Actif géré. L'actif géré constitue une mesure financière non conforme aux normes IFRS qui indique la taille des actifs de notre Compagnie pour l'ensemble des domaines de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Il n'existe aucune mesure financière normalisée en vertu des normes IFRS. En plus des mesures conformes aux normes IFRS les plus directement comparables, soit le solde du fonds général et des fonds distincts dans nos états de la situation financière, l'actif géré comprend également les actifs de tiers gérés et les ajustements de consolidation. Les ajustements de consolidation sont présentés séparément, puisque les ajustements de consolidation s'appliquent à toutes les composantes du total de l'actif géré. Pour plus de renseignements sur les actifs de tiers gérés, se reporter aux rubriques D, « Croissance - 2 - Actif géré », et N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025.



Résultats trimestriels (en millions de dollars) T3 25 T3 24 Actif géré



Actif du fonds général 230 034 216 180 Fonds distincts 164 895 145 072 Actifs de tiers gérés1) 1 281 031 1 196 332 Ajustements de consolidation1), 2) (52 497) (42 381) Total de l'actif géré2) 1 623 463 1 515 203

1) Ces éléments constituent des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique N, « Mesures financières non conformes aux normes IFRS », du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025. 2) Les montants présentés pour les périodes précédentes ont été mis à jour.

Trésorerie et autres actifs liquides. Cette mesure comprend la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et les titres négociés sur le marché, déduction faite des prêts liés aux acquisitions et des prêts à court terme détenus par la FSL inc. (la société mère ultime), et ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive. Cette mesure constitue un des facteurs clés pris en considération à l'égard des fonds disponibles pour la réaffectation de capitaux afin de soutenir la croissance des activités.

(en millions de dollars) Au 30 septembre 2025 Au 31 décembre 2024 Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et

ses sociétés de portefeuille en propriété exclusive) :



Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres à court terme 1 494 479 Titres de créance1) 569 780 Titres de capitaux propres2) -- 112 Sous-total 2 063 1 371 À déduire : Prêts liés aux acquisitions et prêts à court terme3)

(détenus par la FSL inc. et ses sociétés de portefeuille

en propriété exclusive) -- (17) Trésorerie et autres actifs liquides (détenus par la FSL inc. et ses

sociétés de portefeuille en propriété exclusive) 2 063 1 354

1) Comprennent les obligations négociées sur le marché. 2) Comprennent les placements dans des fonds négociés en bourse (« FNB »). 3) Comprennent les prélèvements effectués sur les facilités de crédit afin de gérer le calendrier des flux de trésorerie.

3. Rapprochement de certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS

Rapprochement entre le bénéfice net sous-jacent et le bénéfice net déclaré - Données avant impôt par secteur d'activité



T3 25 (en millions de dollars) Gestion

d'actifs Canada États-

Unis Asie Organisation

internationale Total Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 350 422 147 226 (98) 1 047 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (3) (15) 47 (57) 2 (26)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) -- 8 (61) 35 -- (18)

Autres ajustements (avant impôt) (36) (8) (45) 156 -- 67

Charge (économie) d'impôt 5 7 10 13 1 36 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 316 414 98 373 (95) 1 106

T3 24 Bénéfice net sous-jacent (perte nette sous-jacente) 344 375 219 170 (92) 1 016 À ajouter : Incidence des marchés (avant impôt) (7) 13 14 (55) 23 (12)

Modifications des hypothèses et mesures de la direction (avant impôt) -- (47) 180 (74) 4 63

Autres ajustements (avant impôt) 304 (8) (43) (7) -- 246

Charge (économie) d'impôt 3 49 (31) (2) 16 35 Bénéfice net déclaré (perte nette déclarée) - actionnaires ordinaires 644 382 339 32 (49) 1 348

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent i) les énoncés se rapportant à nos stratégies, nos plans, nos cibles, nos objectifs et nos priorités; ii) les énoncés se rapportant à nos initiatives de croissance et autres objectifs d'affaires; iii) les énoncés se rapportant à la nouvelle structure de notre pilier Gestion d'actifs; iv) les énoncés de nature prévisionnelle, ou dont la réalisation est tributaire ou qui font mention de conditions ou d'événements futurs; et v) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « atteindre », « viser », « ambition », « prévoir », « aspirer à », « hypothèse », « croire », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « but », « avoir l'intention de », « peut », « objectif », « initiatives », « perspectives », « planifier », « projeter », « chercher à », « devrait », « stratégie », « s'efforcer de », « cibler », « fera », ou d'autres expressions semblables. Entrent dans les énoncés prospectifs les possibilités et hypothèses présentées relativement à nos résultats d'exploitation futurs. Ces énoncés font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés, et ils pourraient changer.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Les résultats et la valeur pour l'actionnaire futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés dans ces énoncés prospectifs en raison, entre autres, des facteurs traités aux rubriques C, « Rentabilité - 5 - Impôt sur le résultat », F, « Solidité financière », et I, « Gestion du risque », du rapport de gestion du troisième trimestre de 2025 et à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de 2024 de la FSL inc., et des facteurs décrits dans d'autres documents déposés par la FSL inc. auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov , respectivement.

Les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que nos hypothèses et nos estimations, ainsi que nos attentes et nos prévisions, soient inexactes et que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont indiqués ci-dessous. La réalisation de nos énoncés prospectifs dépend essentiellement du rendement de nos activités, qui est assujetti à de nombreux risques. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats escomptés comprennent notamment : les risques de marché - les risques liés au rendement des marchés des actions; à la fluctuation ou à la volatilité des taux d'intérêt, des écarts de crédit et des écarts de swap; aux placements immobiliers; aux fluctuations des taux de change et à l'inflation; les risques d'assurance - les risques liés aux résultats enregistrés au chapitre de la mortalité, aux résultats enregistrés au chapitre de la morbidité et à la longévité; aux comportements des titulaires de contrat; à la conception des produits et à la fixation des prix; à l'incidence de dépenses futures plus élevées que prévu; et à la disponibilité, au coût et à l'efficacité de la réassurance; les risques de crédit - les risques liés aux émetteurs des titres de notre portefeuille de placements, aux débiteurs, aux titres structurés, aux réassureurs, aux contreparties, à d'autres institutions financières et à d'autres entités; les risques d'entreprise et risques stratégiques - les risques liés aux conjonctures économique et géopolitique mondiales; à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies d'entreprise; aux changements se produisant dans les canaux de distribution ou le comportement des Clients, y compris les risques liés aux pratiques commerciales des intermédiaires et des agents; à l'incidence de la concurrence; au rendement de nos placements et des portefeuilles de placements qui sont gérés pour les Clients, tels que les fonds distincts et les fonds communs de placement; aux changements dans les tendances en matière de placement et dans les préférences des Clients en faveur de produits différents des produits ou des stratégies de placement que nous offrons; à l'évolution des environnements juridique et réglementaire, y compris les exigences en matière de capital et les lois fiscales; aux enjeux environnementaux et sociaux, ainsi qu'aux lois et aux règlements connexes; les risques opérationnels - les risques liés aux atteintes à la sécurité informatique et à la protection des renseignements personnels et aux défaillances à ces égards, y compris les cyberattaques; à notre capacité d'attirer et de fidéliser des employés; à l'observation des exigences réglementaires et prévues par la loi et aux pratiques commerciales, y compris l'incidence des demandes de renseignements et des enquêtes liées à la réglementation; à la réalisation des fusions, des acquisitions, des investissements stratégiques et des cessions, et aux activités d'intégration qui s'y rattachent; à notre infrastructure de technologies de l'information; aux défaillances des systèmes informatiques et des technologies fonctionnant sur Internet; à la dépendance à l'égard de relations avec des tiers, y compris les contrats d'impartition; à la poursuite des affaires; aux erreurs de modélisation; à la gestion de l'information; les risques de liquidité - la possibilité que nous soyons dans l'incapacité de financer la totalité de nos engagements en matière de flux de trésorerie à mesure qu'ils arrivent à échéance; et les autres risques - les changements de normes comptables dans les territoires où nous exerçons nos activités; les risques liés à nos activités internationales, y compris nos coentreprises; aux conditions de marché ayant une incidence sur notre situation sur le plan du capital ou sur notre capacité à mobiliser des capitaux; à la révision à la baisse des notations de solidité financière ou de crédit; et aux questions d'ordre fiscal, y compris les estimations faites et le jugement exercé dans le calcul des impôts.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

