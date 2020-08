OTTAWA, ON, le 13 août 2020 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) est heureuse d'annoncer que l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) Global Ratings maintient la note de la SPFL d'émetteur à long terme et de dette de premier rang à A+, réaffirmant ainsi le cadre stratégique régissant les activités de la Société. Les nouvelles de l'agence S&P ont été tempérées, car ses perspectives pour la Société sont restées « négatives », comme elle l'avait fait remarquer dans sa mise à jour d'avril 2020.

Natalie Kinloch, première dirigeante, a reçu favorablement l'annonce de cette note élevée et a déclaré que « c'est une bonne nouvelle, puisque leurs perspectives reflètent principalement l'effet découlant d'un milieu opérationnel touché par une pandémie mondiale, plutôt que celui de notre gestion de l'entreprise. La S&P continue de soutenir notre approche et souligne que la SPFL gère efficacement les facteurs sur lesquels elle exerce une influence. Malgré les restrictions imposées aux déplacements transfrontaliers non essentiels résultant de la pandémie mondiale, la prudence de notre planification et de notre gestion des dépenses a permis de recevoir cette note de A+.

La S&P a conclu que « La saine gestion ainsi que la gouvernance rigoureuse de la SPFL lui ont permis d'atteindre ses objectifs financiers et opérationnels. Nous croyons que l'équipe de direction possède une expertise et une expérience considérables. Elle modifie de façon proactive ses dépenses d'exploitation et d'immobilisations afin de minimiser l'incidence de la volatilité du trafic sur son profil financier et évalue le rendement en fonction du budget. Nous pensons que la direction réagit rapidement aux conditions économiques défavorables actuelles en réduisant autant que possible les dépenses d'exploitation discrétionnaires et en reportant les dépenses d'exploitation. En outre, la direction dispose de politiques et de stratégies pour atténuer les principaux risques, notamment la gestion de la dette, la gestion de la trésorerie et des placements, ainsi que des polices d'assurance. »

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à fournir le plus haut niveau d'intendance de sorte que ses ponts internationaux et structures associées soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

