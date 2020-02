La Société des ponts fédéraux installe des bornes de recharge pour véhicules électriques

OTTAWA, le 19 févr. 2020 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) est heureuse d'annoncer l'installation de ses deux premières stations de recharge haute capacité pour véhicules électriques. Les bornes se situent à proximité des boutiques hors taxes du pont international des Mille-Îles (Lansdowne, Ontario) et du pont Blue Water (Point Edward, Ontario).

La première dirigeante de la SPFL Natalie Kinloch a reconnu que « l'imprévisibilité, la complexité et l'anxiété liées à la recharge du véhicule peuvent constituer des obstacles pour les conducteurs de voitures électriques souhaitant traverser la frontière. Dans le cadre de ses propres initiatives vertes, la SPFL est fière d'appuyer les priorités environnementales du gouvernement du Canada qui consistent à offrir un environnement propre et sain ainsi qu'à bâtir une économie forte en facilitant l'accès aux véhicules électriques. Nos bornes de recharge rapide de 25 kW munies de multiples connecteurs permettent aux conducteurs de reprendre la route rapidement. Quand il s'agit de véhicules électriques, la SPFL joue un rôle de facilitateur. »

Étant donné que les ponts de la SPFL sont des points de transit et non des destinations de voyage, l'installation de bornes de recharge haute capacité est indispensable au déplacement efficace des véhicules électriques. Les bornes de recharge haute capacité de 25 kW de la SPFL permettent habituellement de recharger le véhicule en seulement 15 à 30 minutes, selon le véhicule. Pour plus de commodité, les premières bornes de recharge de la SPFL sont installées à proximité des boutiques hors taxes afin que les voyageurs puissent se rendre à la boutique pendant qu'ils rechargent leur batterie.

Les stations de recharge pour véhicules électriques de la SPFL comportent les connecteurs CCS et CHAdeMO, ce qui permet de connecter tout type de véhicule électrique acceptant la recharge rapide en courant continu directement ou au moyen d'un adaptateur communément offert sur le marché.

Le lancement de ces deux stations de recharge constitue la première étape d'un projet pilote qui pourrait s'étendre à d'autres emplacements de la SPFL, en fonction de la demande. Cette initiative n'est qu'un autre exemple de la gestion responsable de l'environnement dont fait preuve la SPFL, qui a notamment déjà obtenu la certification LEED Argent pour l'immeuble administratif du pont Blue Water.

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à fournir le plus haut niveau d'intendance de sorte que ses ponts internationaux et structures associées soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

